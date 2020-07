BIG PHARMA vs Médecine & remèdes naturels…

Pour le moment c’est BIG PHARMA qui tient la corde !

Puisque nous savons comment Rockefeller créa la médecine moderne, qui est à pied d’œuvre aujourd’hui pour entretenir la psychose à la coronavirose planétaire le plus longtemps possible, et ce jusqu’à la vaccinose à nanotech massive des populations pour enrichir à milliards de $ le complexe PHARMACO-CHIMIQUE criminel et corrompu et descendant pour l’essentiel du complexe IG Farben et de la Standard Oil des Rockefeller dans sa connexion moderne Fondation Bill Gates et Fondation Rockefeller ► Les Cavaliers de l’Apocalypse Sanitaire… Et comment il annihila les remèdes naturels.



Redevenons des penseurs, plutôt que des travailleurs/esclaves…

Puisque réfléchir c’est commencer à désobéir !

LE DOSSIER ROCKEFELLER/THE ROCKEFELLER’S FILE ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/05/le-dossier-rockefeller-the-rockefellers-files-par-gary-allen-en-1976-traduction-r71-en-2011-pdf-mai-2020.pdf (PDF N° 177 de 30 pages)

Pour nous reconnecter à la Nature, décréter sans plus attendre l’AUTO-DÉFENSE SANITAIRE et mettre un coup d’arrêt définitif à l’expérience d’ingénierie sociale planétaire en cours avec la PLANdémic au CoV19, sachant que si l’on ne fait rien, le COVID-20 en préparation, va déferler sur nos tronches très bientôt ;

Je vous propose de consulter les 6 monographies médicinales publiées par Xochipelli, sur son site, dans : Libération des Neurognostiques Serotoninergiques de la Biosphère Gaïenne, Monographies ;

Bien entendu vous faites ce que vous voulez, avec ou sans masque, le problème voyez-vous c’est qu’aujourd’hui, le port du masque qui ne protège pas des contaminations virales ou infectieuses, ni du coronavirus, ni d’autres virus ou contaminants et comme c’est indiqué partout sur les emballages et boites (voir ci-dessous), devient OBLIGATOIRE dans les lieux publics clos, sous peine d’amende, et jusqu’à nouvel ordre, et si possible jusqu’au vaccin…

Et alors que le masque bleu à 3 plis ou en tissu (grand public) a été longtemps présenté comme totalement inutile et même dangereux pour la santé, ce que soutenait même la science, car il est prouvé qu’il n’est pas sain de porter un masque de la sorte des heures par jour ; ICI. Brusquement, ce gouvernement-qui-nous-ment dans le droit fil de l’urgence sanitaire décrète officiellement l’obligation de porter un masque dans tous les lieux publics clos ► NON AU MUSELAGE SANITAIRE – Les preuves que les masques ne protègent de rien au format PDF et alors que c’est déjà le cas dans les bars, restaurants, cinéma, toussa, toussa, et que les restaurateurs commencent à chouiner parce que des clients, trop nombreux, qui ne veulent pas porter un masque font demi-tour et se barrent… LÀ



Vous rendez-vous compte, des gens ne veulent pas porter un masque, qui ne sert à rien, alors que c’est obligatoire, vraiment mais où va-t-on, mon pôve Gaston… Mais, où est notre libre arbitre, notre liberté de conscience, à partir du moment où le port du masque, comme la vaccination du reste, deviennent OBLIGATOIRE ?

Alors que nous démontrons, jour après jour, que ce muselage sanitaire n’est qu’un : « rite de passage » vers une nouvelle société de la dictature technotronique qui verra l’IA, les drones, l’Internet des choses via la 5 puis la 6G, le nano-puçage, et le contrôle “sanitaire” paranoïaque total, contrôler à outrance nos vies quotidiennes à l’échelle planétaire ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/07/non-au-muselage-sanitaire-les-preuves-que-les-masques-ne-protegent-pas-du-coronavirus-16-juillet-2020.pdf



“Vous voulez savoir ce que sera le monde de demain ?… Imaginez une botte écrasant un visage humain… pour toujours.”

~ George Orwell ~

Vous pensez qu’il ne vous arrivera rien parce que vous vous conformerez, toujours plus, aux délires des psychopathes aux manettes qui gouvernent ?

Libre à vous ! Mais, pour ma part, je préfère mourir debout, puisque de toutes les façons, c’est la même issue pour tout le monde, que vivre en rampant avec un masque !

JBL1960