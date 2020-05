Raoul Vaneigem : Décrétons l’auto-défense sanitaire, 17 mai 2020

Pour un Autre Futur ?

Sinon ? Vous aurez Macron et son gouvernement-qui-vous-ment, qui cherchent à criminaliser TOUTES CRITIQUES à leur encontre.

Alors que tout démontre, pour le moins, de l’utilisation de la crise sanitaire courante comme d’un outil de notre domestication et de notre domination. Tant il est clair que l’étape suivante est notre fichage par traçage, en vue d’une vaccination à nanotech massive des populations pour enrichir à milliards de $ le complexe PHARMACO-CHIMIQUE criminel et corrompu et descendant pour l’essentiel du complexe IG Farben et de la Standard Oil des Rockefeller dans sa connexion moderne Fondation Bill Gates et Fondation Rockefeller ► Vidéo VOSTFR du Dr. Judy Mikovits, Docteur en biologie moléculaire à l’Université Georgia Washington vs Big Pharma…

Finalement ; tout cela s’avère au grand jour n’être qu’une vaste opération psychologique planétaire pour que les populations acceptent et embrassent dans la terreur du nouveau croquemitaine corona, la dictature technotronique qui va venir à mach 12 avec quasi simultanément le « vaccin » nanotech CoV19 de Bill la piquouze et ses sbires de Big Pharma habituels et la 5G du contrôle technotronique.

AUSSI, SOYONS RÉALISTES et DEMANDONS L’IMPOSSIBLE !

DÉCRÉTONS L’AUTO-DÉFENSE SANITAIRE

Raoul Vaneigem | 19 mai 2020 | URL source ► https://www.lavoiedujaguar.net/Decretons-l-autodefense-sanitaire