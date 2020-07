NON AU MUSELAGE SANITAIRE – Les preuves que les masques ne protègent de rien au format PDF

Prévu initialement à partir du 1er août 2020 dans tous les lieux publics clos

Jean Castex annonce le port du masque obligatoire dès le lundi 20 juillet 2020 dans tous les lieux publics fermés de France et de Navarre.

Voici donc, toutes les preuves que les masques chirurgicaux sont TOTALEMENT INEFFICACES et ne protègent donc pas des contaminations virales ou infectieuses et comme indiqué sur les boites le masque n’offrira aucune protection contre le COVID 19 ou d’autres virus ou contaminants !

NON AU MUSELAGE SANITAIRE : Les preuves que les masques ne protègent pas des contaminations virales ou infectieuses, par JBL1960 version PDF N° 183 de 15 pages

La page 3 de ce PDF est imprimable seule, car elle contient la preuve irréfutable que :

L’oligarchie eugéniste, malade de toujours plus de contrôle, mène nos sociétés vers une société de la grille de contrôle mondialisée, vers une nouvelle société de la dictature technotronique qui verra l’IA, les drones, l’Internet des choses via la 5 puis la 6G, le nano-puçage, et le contrôle “sanitaire” paranoïaque total, contrôler à outrance nos vies quotidiennes à l’échelle planétaire. Les ordures aux manettes sont en train de nous faire passer d’une vieille société épuisée à un nouvel ordre mondial de la domination technotronique et elles veulent le faire avec notre “consentement” sanitaire.

À ce titre, nous sommes contraints de nous soumettre à un rite de passage de l’une à l’autre des sociétés et comme tout rite de passage ancestral, ceci comprend ses propres stigmates, comme par exemple… le port du masque sanitaire.

Ainsi dans une 1ère phase, le masque est présenté comme inutile et même dangereux pour la santé, ce que soutient la science, car il n’est pas sain de porter un masque de la sorte des heures par jour.

Puis on entre dans la 2ème phase où le masque est présenté comme le symbole de la survie, barrière ultime pour un nouveau virus qui ne fait pas plus de mort que la grippe saisonnière, même en gonflant les chiffres et raclant les fonds de tiroirs des morgues hospitalières. Il est avéré aujourd’hui que le taux de mortalité du CoV19, hors facteurs de co-mortalité, est de l’ordre de 0,45%, celui de la grippe saisonnière étant de 0,35% ► R71 dans Macronavirose Show : la mascarade du masque continue !

N.B. : En Mayenne le port du masque (qui ne protège pas du coronavirus) est obligatoire dès aujourd’hui : Coronavirus. Le port du masque est désormais obligatoire dans 6 communes de la Mayenne – Ce matin, sur les ondes de France Inter, le ministre de la Santé, Olivier Véran indiquait avoir demandé au préfet de la Mayenne de prendre un arrêté en faveur du port du masque obligatoire. C’est chose faite. L’arrêté vient de sortir ce jeudi 16 juillet 2020 matin. Il concerne six communes : Laval, Bonchamp-lès-Laval, Changé, L’Huisserie, Louverné et Saint-Berthevin. Source Ouest-France ► https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/coronavirus-le-port-du-masque-obligatoire-dans-6-communes-de-la-mayenne-des-ce-jeudi-6908437

Et notez également qu’on vous fait croire que c’est sous la pression de la population française ! ICI ou LÀ…

Et donc, nous y sommes !

Rappelez-vous toujours que partout où les covidés passent, l’Humanité trépasse…

POUR DIRE NON AU MUSELAGE SANITAIRE !

Alors, pour ma part, depuis 5 ans, j’alerte, je dénonce, au format PDF le plus souvent, pour nous donner les moyens de penser par nous-mêmes de manière critique, de nous solidariser pour agir de concert afin de ne pas se retrouver seul(e) et d’être une cible facile et parfaite, à la merci d’un troupeau de covidés en pleine charge et ainsi flinguer cette dictature En Marche avant qu’elle ne nous flingue !

L’heure du choix a sonné : rejoindre les cyborgs et la liberté dans ton ulc tu auras…

Ou être et incarner la RÉSISTANCE et la société des sociétés tu créeras !

Pour le moins, mon choix est fait depuis longtemps, je préfère mourir debout que vivre en rampant et avec un masque…

