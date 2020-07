Ôtons ce masque, qui ne protège de rien…

AUJOURD’HUI : c’est juste un masque, hein ?

DEMAIN : Pas de vaccin ? Pas de travail, pas d’école, pas de voyage, pas de magasins, pas de transports publics, pas de lieux publics…

▼▼▼

Aujourd’hui, samedi 18 juillet 2020 : Le Grau-du-Roi : le port du masque est obligatoire dans les rues piétonnes à partir de ce samedi ► https://www.midilibre.fr/2020/07/17/le-grau-du-roi-le-port-du-masque-est-a-nouveau-obligatoire-dans-les-rues-pietonnes-8983724.php ; Au moins savez-vous où ne pas aller vous promener…

Comme je vous l’ai démontrée avec ce billet ► NON AU MUSELAGE SANITAIRE – Les preuves que les masques ne protègent de rien au format PDF et le PDF ► NON AU MUSELAGE SANITAIRE : Les preuves que les masques ne protègent pas des contaminations virales ou infectieuses, de plus en plus de voix s’élèvent pour dénoncer l’inefficacité avérée des masques bleus à 3 plis et des masques grand public, comme de sa dangerosité à le porter tout le temps, alors que Macron le cyborg et son gouvernement-qui-ment veulent rendre son port obligatoire dans les lieux publics clos à partir de ce lundi 20 juillet par décret.

Rappelez-vous au début de la PLANdémic comme il n’y avait pas de masques pour tout le monde, et même pas pour tout le personnel soignant, on nous conseillait d’en fabriquer un avec une feuille d’essuie-tout et 2 élastiques ! Mais qui pour croire que cela pouvait protéger des contaminations virales et/ou infectieuses ?

Les masques FFP2 oui, ont une réelle efficacité, lorsqu’on est malade soi-même et pour protéger les autres de ses postillons et éternuements. Sauf qu’il n’y en avait plus en magasin dès le 17 mars et que ça coûte une blinde ! Et qu’il n’est pas plus conseillé de le porter toute la journée !

Par ailleurs, les asiatiques, et surtout les Chinois, les Japonais, portent un masque lors de fortes pollutions où lors des épidémies de grippe surtout dans les transports. Mais depuis quand la France c’est la Chine, le Japon ou la Corée du Sud ? Ben depuis Macron !

« Mais allez en dictature ! Une dictature, c’est un régime où une personne ou un clan décident des lois. Une dictature, c’est un régime où on ne change pas les dirigeants, jamais. Si la France c’est cela, essayez la dictature et vous verrez ! La dictature, elle justifie la haine. La dictature, elle justifie la violence pour en sortir. Mais il y a en démocratie un principe fondamental : le respect de l’autre, l’interdiction de la violence, la haine à combattre. » Déclaration d’Emmanuel Macron Jeudi 23 janvier 2020 dans l’avion qui le ramenait d’Israël ► PDFs indispensables pour DIRE NON à la DICTATURE TECHNOTRONIQUE EnMarche… (PDFs & Vidéos) du 2 février 2020

Ben on y est, surtout avec Castex & son orchestre…

On me signale que Me Carlo Alberto Brusa formulerait un référé auprès du Conseil d’État sur le futur décret du port obligatoire du masque en milieu public clos à compter de ce lundi 20 juillet 2020.

Donnons lui des bonbons ; Aussi, n’hésitons pas à nous lever, à dire NON et le plus possible à refuser le port obligatoire d’un masque qui ne protège pas aujourd’hui, et d’un vaccin (obligatoire) demain !

1ère étape : THE MASK/LE MASQUE ;

masque ► vaccin (obligatoire) ► passeport vaccinal ► puçage électronique

Car avec le vaccin vient le « passeport vaccinal COVID/COVI PASS » qui plus tard se transformera en puce RFID, implant ou nanopuce, peu importe, mais plus sûrement à nanopuce si vous suivez l’actu de Bill La Piquouze grâce à qui BIG PHARMA va se faire un max de flouze !

Toutes celles et ceux qui accepteront, sans moufter la 1ère étape seront plus enclins à accepter les autres, comme Kermit dans sa casserole, plus haut, ça bout gentiment, et y’a pas que les carottes qui seront cuites, car là où le COVI PASS, l’Humanité trépasse ;

Suppléments de preuve à verser au dossier pour stopper la mascarade, fissa !

Par Alain Pons ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/07/analyse-masque-virus.pdf ► https://www.alain-pons-photographe.fr/au-bal-masque-ohe-ohe/

DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/05/dossier-coronavirus-cov19-jbl1960-maj-de-mai-2020.pdf

LE DOSSIER ROCKEFELLER ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/05/le-dossier-rockefeller-the-rockefellers-files-par-gary-allen-en-1976-traduction-r71-en-2011-pdf-mai-2020.pdf

Supplément au dossier Rockefeller ; L’histoire du cartel pharmaceutique, source JulienRoux.com ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/05/historiquecartelpharmaceutique.pdf

L’AFFAIRE CoV19-OGM ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/05/laffaire-cov19-ogm.pdf

BIBLIOTHÈQUE PDF

C’est vous qui choise = se taire ou s’abstraire…

À bientôt peut-être, hors de la casserole et sans masque !

