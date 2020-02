D’Éric Gyssler : Ingérence illégale en Syrie et Douma – La vérité finit toujours par éclater…

Sur ce blog, voir mon dossier Terrorisme d’État révélé + tous les écrits, interviews, livres, vidéos de Jean-Loup IZAMBERT que je remets en liens et en analyses en conclusion ;

Par Eric83 – mercredi 4 février 2020 – URL source ► https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/ingerence-illegale-en-syrie-et-221259

VIA Olivier Demeulenaere, le 21 février 2020, dans ► Ingérence illégale et désastreuse de l’Etat français en Syrie : de nouvelles révélations

Mesdames et Messieurs les députés et sénateurs,

Depuis avril 2018, de nombreux témoignages, enquêtes et documents concordants démontrent que ces bombardements illégaux n’ont pas été « justifiés » par des preuves tangibles mais par une narrative occidentale atlantiste visant à protéger des groupes islamistes/terroristes soutenus, financés et armés par des États occidentaux, dont la France, pour renverser le gouvernement syrien.

Depuis le 30 avril 2018, je vous ai adressé nombre de mails et courriers pour solliciter l’ouverture d’une enquête parlementaire concernant l’ingérence illégale, désastreuse et criminelle de l’État français en Syrie et notamment sur les bombardements illégaux du 13/14 avril 2018 ordonnés par le régime de Macron – aux côtés de la GB et des USA – pour détruire des sites en Syrie.

Encore plus édifiant et éclairant, le 20 janvier 2020, Ian Henderson, chef d’équipe et enquêteur de l’OAIC ayant fait partie de l’équipe envoyée sur le terrain dans la Douma, a témoigné – en visioconférence – auprès de l’ONU de cette alarmante et gravissime situation !

Je vous laisse découvrir son intervention dans la vidéo consultable sur le site Internet de l’ONU à partir du lien ci-dessous.

Cette intervention auprès de l’ONU est un événement dont l’information a été totalement tue de la part de TOUS les médias MSM français. Pas un article n’a été publié sur cette information essentielle…et quand une information essentielle est délibérément censurée par des médias, qui sont contrôlés à 90% par une poignée de milliardaires, alors n’en déplaise au régime de Macron, l’État dans lequel cette censure se produit s’appelle précisément une dictature !

Aussi, cette affaire est, comme je l’ai écrit à de multiples reprises depuis 2018, un véritable scandale d’État…et ce scandale d’État, délibérément ignoré et donc soutenu par les députés et sénateurs français ne peut faire que croître dans les semaines et les mois à venir.

En effet, outre les révélations sur les conclusions politisées des rapports de l’OIAC sur la prétendue attaque chimique du 7 avril 2018 sur la Douma, de plus en plus d’islamistes-terroristes, mandataires d’États – dont l’État français – désireux de renverser le gouvernement syrien, sont et vont être arrêtés en Syrie comme ailleurs…et ceux-ci auront très certainement beaucoup d’informations à révéler sur leurs commanditaires et, entre autres, sur les « false-flags » organisés !

Ainsi, un ancien haut-responsable et porte-parole du groupe islamiste-terroriste Jaïch Al Islam a été arrêté le 29 janvier 2020 à Marseille. Cet islamiste-terroriste de 32 ans, entré en France grâce à un Visa Erasmus !? et faisant partie, d’après le régime de Macron d’un groupe de « rebelles modérés », est accusé de : « torture et complicités d’actes, crimes de guerre et complicités de disparition forcée » !!!

Aggravant le scandale d’État, le groupe islamiste-terroriste « Jaïch Al Islam » a bénéficié du soutien, aussi effrayant que sidérant, du régime de Macron jusqu’à l’ONU puisque l’Etat français s’était opposé à la demande de l’Etat russe d’inscrire ce groupe sur la liste noire des groupes terroristes de l’ONU !

Pour ceux d’entre vous, manifestement très nombreux, qui auraient la mémoire courte et des difficultés à mettre en relation des événements, c’est ce groupe islamiste-terroriste qui « tenait » la Ghouta orientale, où est située la Douma, entre 2012 et avril 2018… C’était encore le cas le 7 avril 2018 lorsque des vidéos, suite à la prétendue attaque chimique sur la Douma perpétrée prétendument par le gouvernement syrien, ont été publiées sur Internet et utilisées pour demander, notamment aux États occidentaux, un soutien encore plus accru à ces groupes islamistes-terroristes ET des bombardements en Syrie contre le gouvernement syrien !…et ces bombardements, sans aucune résolution de l’ONU, ont été réalisés notamment par le régime de Macron.

En fin, au regard de la campagne militaire actuelle du gouvernement syrien et de ses alliés dans la province d’Idlib, refuge de milliers d’islamistes-terroristes, nul doute que nombre de ces islamistes-terroristes seront arrêtés et accusés de divers crimes comme celui arrêté à Marseille. Les révélations ne devraient pas manquer de s’accumuler sur la complicité des Etats mandataires, dont l’Etat français, qui ont soutenu, formé, financé et armé ces groupes depuis plus de 8 ans et ces révélations parviendront inévitablement aux peuple français comme aux autres peuples.

Nul doute qu’alors, le régime de Macron – faisant déjà face à une défiance accrue du peuple français – ainsi que vous-mêmes, députés et sénateurs, puisque vous soutenez cette politique d’ingérence illégale, désastreuse et criminelle de l’Etat français en Syrie, aurez des comptes à rendre au peuple français pour votre forfaiture collective.

Souhaitant que ces informations et propos permettent de raviver un temps soit peu vos consciences face à vos responsabilités, je vous prie d’agréer Mesdames, Messieurs les députés et sénateurs, l’expression de mes salutations.

Eric GYSSLER

Premiers destinataires :

Subject : Ingérence illégale en Syrie et Douma, avril 2018 – La vérité finit toujours par éclater et le scandale d’Etat ne peut que croître !

Subject : Députés et sénateurs, vous êtes complices des crimes de guerre et crimes contre l’Humanité perpétrés par l’État français en Syrie

Pour avoir largement relayé, commenté et analysé le Tome 1 de « 56 » « L'État Français complice de groupes criminels » – IS-Édition du journaliste indépendant Jean-Loup Izambert. Qui nous a permis de comprendre que ce ne sera que lorsque nous les occidentaux, reconnaitrons les criminels de guerre parmi les nôtres et que nous arrêterons de nier la vérité que le sang commencera à sécher…

Par deux billets très complets ICI et LÀ, MàJ le 22/02/20).

Et en analyse complémentaire en appui de Byblos sur Réseau International ► ICI dénonçant la complicité passive dont on fait preuve en veautant par exemple, même à minima, puisque Jupiter 1er a affirmé et réitéré ces jours-ci qu’il était prêt à riposter en cas de « nouvelle attaque » chimique de la part de la Syrie ► http://www.ouest-france.fr/monde/syrie/syrie-macron-et-trump-prets-riposter-en-cas-de-nouvelle-attaque-chimique-5095685

◄|►

Je ne peux que recommander la lecture du Tome 2 ► Mensonges et Crimes d’État du Livre « 56 » par Jean-Loup Izambert – IS-Édition.com – Présentation de l’Éditeur :

De la « génération Mitterrand » à la « république exemplaire » de François Hollande, en passant par celles de Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron, 56 dirigeants politiques français sont impliqués dans le soutien à des organisations criminelles et terroristes. En soutenant et en armant ces groupes terroristes au prix de nombreux mensonges, ils ont fait de la France un État-voyou, en pleine illégalité internationale. Maintenant, leurs « rebelles » [NdJBL : vous savez ces petits gars qui faisait du bon boulot… LÀ] frappent l’Europe et le peuple français… Voici pourquoi ; À la suite du tome 1 de « 56 » (« L’État français complice de groupes criminels »), Jean-Loup IZAMBERT, journaliste d’investigation indépendant, livre de nouveaux éléments sur les complicités de dirigeants politiques et hauts fonctionnaires français avec des individus liés à des organisations criminelles. Il met à nu les mensonges et crimes ourdis par la présidence française, donne la parole à la Syrie démocratique et décortique les raisons de la guerre contre le « cœur de paix du Moyen-Orient ».

Tant là encore nous pouvons lire noir sur blanc les preuves que l’État est le plus froid des monstres froids…

“L’État, c’est ainsi que s’appelle le plus froid des monstres froids et il ment froidement et le mensonge que voici sort de sa bouche : ‘Moi, l’État, je suis le peuple !’… Là où le peuple existe encore, il ne comprend pas l’État et il le hait comme un mauvais œil et comme un pêché contre les coutumes et les droits… L’État, lui, ment dans tous les idiomes du bien et du mal ; et quoi qu’il dise, il ment et ce qu’il possède il l’a volé. Tout est faux en lui, il mord avec des dents volées, lui qui mord si volontiers. Fausses sont même ses entrailles… ‘Sur Terre il n’est rien de plus grand que moi : je suis le doigt qui crée l’ordre, le doigt de dieu’, voilà ce que hurle ce monstre…”

~ Friedrich Nietzsche (Ainsi parlait Zarathoustra, 1883) ~

Jean-Loup Izambert dans son Interview au Saker Francophone du 20 novembre 2017 rappelait notamment ceci : Une propagande de guerre dirigée depuis l'Élysée-Matignon : Début février, le ministre des Affaires étrangères Le Drian a de nouveau « remis le couvert » sur ce thème de propagande. Ce doit être le « petit chimiste de l'Élysée-Matignon ». Le ministre Le Drian n'a-t-il pas déjà le sang des Syriens sur ses mains pour avoir été l'un des principaux acteurs du crime d'agression contre la république syrienne et pour être impliqué dans l'équipement, l'armement et l'entraînement de groupes terroristes ? N'est-ce pas son ministère qui a déjà contribué à la fabrication et à la diffusion de fausses nouvelles sur le même thème de propagande dans des gouvernements de la présidence Hollande ? Vous avez lu les faits que je rapporte dans 56 concernant les mensonges d'État montés et diffusés par des services de l'Élysée-Matignon autour de la prétendue utilisation d'armes chimiques par l'armée syrienne. Quatre hommes ont été constamment à la tête de ces provocations et de la diffusion de ces fausses informations : l'ancien président Hollande, Jean-Marc Ayrault, d'abord comme Premier ministre et ensuite comme ministre des Affaires étrangères, l'ancien ministre des Affaires étrangères Fabius et son ami Jean-Yves Le Drian, alors ministre de la Défense. Ces dirigeants qui agissent ainsi n'ont que faire de la paix mondiale. Si tel était leur souci, ils mèneraient une politique de coopération entre les peuples au lieu de faire recruter, armer et entraîner des groupes terroristes pour renverser des gouvernements. Ils ne cherchent pas à changer le cours des choses mais à sauver le capitalisme en déclin.

JLI dans cette interview fait référence à John Perkins, ancien assassin financier qui explique dans son livre que : « La promotion du capitalisme a souvent pour résultat de créer un système qui ressemble de beaucoup à la société féodale. » John Perkins « Confession d'un assassin économique », 2004

JLI dans cette interview fait référence à John Perkins, ancien assassin financier qui explique dans son livre que : « La promotion du capitalisme a souvent pour résultat de créer un système qui ressemble de beaucoup à la société féodale. » John Perkins « Confession d’un assassin économique », 2004 – [NdJBL : version PDF de ce livre https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2017/12/johnperkins-lesconfessionsdunassassinfinancier.pdf + vidéo de John Perkins source Kla-tv ► https://www.kla.tv/index.php?a=showlanguage&lang=fr proposée par Réseau International le 21/01/20 ► https://reseauinternational.net/le-lanceur-dalerte-john-perkins-devoile-le-secret-de-lempire-mondial/ ]



Preuve, s’il en fallait encore une, que la vérité finit toujours par éclater, ainsi que les scandales d’État, c’est d’ailleurs pour cette raison même, que nous pouvons nous rejoindre sur cette idée force, que puisqu’il n’y a pas de solutions au sein du système, réfléchissons ensemble à co-créer et co-diriger une société des sociétés hors ÉTAT & ses institutions ► ANTHROPOLOGIE POLITIQUE : Origine & Critique de l’État.

Et même si la vérité finit toujours par éclater, grâce à notre travail d’investigation, des uns et des autres, ainsi que les scandales d’État donc, une réalité luciférienne, que nous pouvons absolument inverser, est à la manœuvre ; Les racines d’État profond luciférien de l’holocauste d’Erdogan à Idlib, ce qu’on ne vous dira jamais… par Résistance 71 – le 22/02/20 – Source Gordon Duff sur Veteran Today du 20/02/20

Pourtant, si nous nous en donnons la peine, nous savons répondre à cette problématique, qui finalement, n’en est pas vraiment une ; Que faire ?… La marche vers la tyrannie globale : comment s’en sortir ? ► https://jbl1960blog.wordpress.com/2017/12/12/maj-du-22-01-20-la-mise-en-echec-du-n-o-m/

Que faire ? La marche vers la tyrannie globale, comment s’en sortir ? Que faire ? version PDF

Pour retrouver toutes les autres versions PDFs (156) déjà réalisées et pour affûter notre réflexion avant de passer à l’action, de manière concertée et réfléchie ► https://jbl1960blog.wordpress.com/les-pdfs-realises-par-jbl1960/

Depuis tout ce temps, la solution est en nous… La solution ?… C’est nous !

