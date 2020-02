L’essentiel de traduction en version PDF du livre de James C. Scott : Les formes quotidiennes de la résistance paysanne

« Lorsque la révolution devient l’État, elle devient mon ennemie » : entretien avec James C. Scott

James C. Scott ; Portrait par Stéphane Foucard – Source Le Monde de juillet 2019https://www.lemonde.fr/signataires/stephane-foucart/ : James C. Scott n’est pas seulement professeur de sciences politiques et d’anthropologie à Yale ( Council on South East Asia Studies) : il a aussi longtemps été fermier. À une trentaine de kilomètres du campus de la grande université de New Haven (Connecticut), il élevait des moutons sur une exploitation de18 hectares. Ni lubie ni passe-temps : ce métier s’ajoutait à ses travaux universitaires. « Chaque année, j’amenais une soixantaine d’agneaux sur les marchés de la région, raconte-t-il. J’adorais ce travail qui me libérait l’esprit deux mois par an. » Devenir fermier, c’était surtout le moyen de mieux comprendre la paysannerie, à qui il a consacré la plus grande part de sa réflexion et de sa carrière académique.

C’est pourquoi, en coopération avec Résistance 71, qui a publié initialement en 3 parties, je vous présente, au format PDF, l’essentiel de traduction de l’anglais au français du livre de James C. Scott ; Les formes quotidiennes de la résistance paysanne

Version PDF N° 156 de 26 pages

Que vous pourrez également retrouver en analyse avec d’autres, dans ma page ANTHROPOLOGIE POLITIQUE : Origine & Critique de l’État.

Les autres versions PDF de James C. SCott, que j’ai déjà réalisées ;

L’Art de ne pas être gouverné – Une histoire anarchiste des hauts-plateaux d’Asie du Sud-Est, 2009 ► Nouvelle version PDF N° 72 de 60 pages du livre “The Art of Not Being Governed, an Anarchist History of Upland Southeast Asia” de James C Scott(*), 2009 Contre le grain – Une histoire profonde des premiers États, 2017 – Extraits du livre “Against the Grain, a Deep History of the Earliest States” dans une nouvelle version PDF N° 76 de 76 pages

“il faut sinon se moquer, en tout cas se méfier des bâtisseurs d’avenir. Surtout quand pour bâtir l’avenir des hommes à naître, ils ont besoin de faire mourir les hommes vivants. L’homme n’est la matière première que de sa propre vie. Je refuse d’obéir.”

~ Jean Giono ~

“La terre et l’esprit [Geist] sont donc la solution du socialisme… Les socialistes ne peuvent en aucune manière éviter le combat contre la propriété foncière. La lutte pour le socialisme est une lutte pour la terre ; la question sociale est une question agraire !”

~ Gustav Landauer ~

Aussi, je vous recommande, pour compléter cette lecture ; l’Appel au socialisme – pour la société des sociétés de Gustav Landauer, 1911 – 2nde réédition de 1919 (N°9)

Vie & Œuvre de Gustav Landauer (N° 10)

Et aussi ;

La liberté de chacun par la liberté de tous, Erich Müsham (N°11)

Pensée et Pratique Anarchistes avec Errico Malatesta (N° 32bis + addendum)

Léon Tolstoï Politique & Religion (N° 37)

Voline Fondateur de la synthèse anarchiste (N° 49)

L’Anarchisme africain, histoire d’un mouvement – Par Sam Mbah et I.E. Igariwey (N° 56)

Fragments anthropologiques pour changer l’histoire de l’Humanité avec David Graeber (N° 57)

Et surtout ;

La pédagogie des opprimés, de Paulo Freire, 1970 (N°83)

L’impasse citoyenniste, contribution à une critique du citoyennisme du Collectif, 2001 (N° 146)

Manifeste pour la société des sociétés et Résoudre l’aporie de Pierre Clastres par Résistance 71 ;

Réflexions optimistes d’un historien engagé Howard Zinn ► VOUS NE POUVEZ PAS ÊTRE NEUTRE DANS UN TRAIN EN MARCHE (N° 34) ;

Cette compilation et notes à but éducatif et dans la gratuité prônée par Raoul Vaneigem ► Extraits du livre : APPEL À LA VIE CONTRE LA TYRANNIE ÉTATIQUE & MARCHANDE de Raoul Vaneigem, Publié aux Éditions Libertalia en 2019 – (N° 154) ;

Pour prolonger la réflexion sur notre nécessité à « être » et nous départir du désir d’ « avoir » du Collectif Guerre de Classe : Contre les guerres de l’Avoir, la guerre de l’Être, du Collectif Guerre de Classe, Octobre 2019 ;

Le tout dernier texte de Zénon : Épiphanie, dans Les Chroniques de Zénon ;

Toutes les versions PDF déjà réalisées (156) d’autres étant à venir, toutes aussi essentielles pour comprendre et transformer sa réalité ► https://jbl1960blog.wordpress.com/les-pdfs-realises-par-jbl1960/

Comprendre que toute action sans réflexion est vouée à l’échec.

Et ainsi nous permettre de passer à l’action réfléchie d’une co-création et co-direction de la société des sociétés, celle des associations libres, volontaires et autogérées hors État et ses institutions !

JBL1960