Agnès continue de mettre le Buzyn partout où elle passe…

URGENCE AUX URGENCES ! 🌡 DÉCRYPTAGE DES ANNONCES DU GOUVERNEMENT 🌡

Vidéo de Tatiana Ventôse du 13/09/2019

Donc Tatiana Ventôse, dès le 13 septembre 2019 expliquait en détail, et brillamment l’idée de génie de la AgnèsBuzyx pour sauver les « Urgences » ;

Soit prendre 750 millions sur le Budget de la Santé, pour les refiler à l’Hôpital, et surtout à ses Urgences qui vont mal, très très mal !…

Et hop, ni vu ni connu j’tembrouille !

Agnès Buzyn, Actrice du Buzz !

Claude Janvier | lundi 10 février 2020 | URL de l’article source ► https://lesmoutonsenrages.fr/2020/02/10/agnes-buzyn-actrice-du-buzz/

Depuis le 1er novembre 2019, les pauvres ont encore pris un coup derrière la calebasse. Presque pire qu’un coup de matraque des distributeurs automatiques casqués du samedi. C’est peu dire.

Sonnez buccins et trompettes ! Le 25 septembre 2019, la Sinistre de la santé présentait à l’Assemblée nationale la nouvelle Complémentaire Santé Solidaire (CSS), remplaçant la CMU * et l’ACS *. Objectif et je cite : « … La couverture sociale ouverte aux plus modestes : combattre le non-recours aux soins… Une vaste campagne d’information sur le web, les ondes radio et les réseaux sociaux… » Libération : https://cutt.ly/SrDTUO4

Grande partition en « bémol majeur » pour pipeau et violon. – les deux seuls instruments dont les membres de La Régression En Marche sont des virtuoses accomplis –

Car en effet, pour ce qui est des informations largement diffusés, vous repasserez chère Agnès Buzyn. Récemment, une de mes amies a été chez son dentiste pour une prothèse dentaire. Mais elle a été priée d’attendre, car pour l’instant au niveau remboursement, c’est le flou intégral. Pourtant, cela fait 4 mois que cette « grande » réforme est passée.

Qui peut en bénéficier et dans quelles conditions ? Je vous branche sur mon décodeur, car c’est quand même assez touffu. À l’image des énarques…

Exemple : un couple de retraités de 70 ans touche 1400 € par mois de retraite. Trop haut pour bénéficier de la CMU-C*, car ce revenu dépasse le plafond qui est de 1245 € par mois. – Non, vous ne rêvez pas, on est bien en France dans un pays soooocial de gooooche -.

En revanche, ils pouvaient bénéficier de la CMU et de l’ACS. Pour cette dernière, l’état leur envoyait un chèque d’environ 1100 € qui correspondait à une mutuelle de base. Ce chèque étant bien entendu encaissable à cette dernière choisie par les retraités.

Une mutuelle gratuite qui ne remboursait pas beaucoup, mais au moins, les deux retraités étaient couverts. De toute façon, si vous voulez être bien remboursé par une mutuelle, il faut en mettre le prix.

La CSS est présentée de façon pernicieuse, comme d’habitude. Les garanties seront alignées sur celles de la CMU-C, sic la ministre de la Santé. Entièrement faux dans le cas de nos deux retraités, puisqu’ils ne peuvent pas bénéficier de la CMU-C. Et cerise sur le gâteau, ils viennent de perdre la CMU et l’ACS. Merci Arnaque Buzyn.

Car la CSS sera payante. Il n’y a pas de petits profits au sein de La Répression En Marche. À peine 1 € par jour clame Agnès Buzyn. Vu sous cet angle, ca parait insignifiant.

Mais cela fait 25 € par mois pour un senior entre 60 et 69 ans, et 30 euros par mois à partir de 70 ans. Pour ce couple de retraités, ils devront casquer 60 € par mois, soit 720 € par an. Pas mal, pour une mutuelle qui ne couvrira rien de plus que la mutuelle de base qu’ils avaient avec l’ACS et qui était financé par l’état.

Pas belle la vie ? Le racket des vieux selon le Macronavirus. – dangereux et contagieux, il sévit depuis peu… –

Évidemment, tous les articles des medias main stream vous présentent cette réforme comme une avancée spectaculaire. Un vrai coup de pouce aux pauvres. Levé le pouce ou inversé ?

Claude Janvier

* Définitions :

CSS : complémentaire santé solidaire

CMU : couverture maladie universelle

CMU-C : couverture maladie universelle – complémentaire

ACS : aide complémentaire santé

Il n'y a pas de hasard, si c'est Agnès qui fait tourner le Buzyn concernant le coronavirus ;

Il n’y a pas de hasard, si c’est Agnès qui fait tourner le Buzyn concernant le coronavirus ;

Malgré tout, l’infection au coronavirus recule !

Comment veux-tu, comment veux-tu qu’on soit crédule ???

Pour en revenir au Plan Urgences d'Agnès Buzyx, malheureusement, comme de nombreux urgentistes ont prévenu ; Il va y avoir des morts…

Je posais ouvertement la question, ici-même ; Y a-t-il une vie AVANT la mort ?

Franchement, à cette heure du jour, on peut avoir des doutes. Pour autant, loin de ratiociner, il appert clairement que la solution est en nous, mieux que la solution c’est NOUS !

