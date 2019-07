21 JUILLET 2019 = Un petit PDF pour l’Homme, un bond de géant pour l’Humanité…

Voici la version PDF gratuite N° 106 de 31 pages ► 20 juillet 1969 – 20 juillet 2019 : 50 ans pour passer de Héro à Zéro ? De Kevin Barrett pour Veterans Today, traduction R71, version PDF par JBL1960



Que vous pouvez retrouver en lecture, téléchargement et/ou impression gratuits pour diffusion et partage, ainsi que tous les autres PDF en suivant ce lien ► https://jbl1960blog.wordpress.com/les-pdfs-realises-par-jbl1960/

Et du fait que le 21 juillet 1969 Neil Amstrong aurait marché sur la lune et prononcé cette phrase devenue culte : C’est un petit pas pour l’homme, et un bond de géant pour l’Humanité. C’est pourquoi j’ai décidé de détourner cette phrase au profit de la publication de ce petit PDF qui nous permettra, peut-être, de changer le cours de l’Histoire de l’Humanité…

J’ai rajouté en page 31 un lien complémentaire sur l’Opération Paperclip dont j’ai souvent parlé ici-même pour en comprendre toutes les implications et conséquences encore aujourd’hui.

Ainsi que le PDF N° 39 de 34 pages (il est évolutif, si besoin est) : À propos d’un 11 septembre nucléaire, car personne ne le répètera jamais assez : ce qui rend possible l’accélération globale de l’oppression et de la dictature dans cet assaut qui se veut final de l’oligarchie sur les peuples, a son origine pratique moderne dans les attentats du 11 septembre 2001. Il ne faut jamais lâcher le morceau. La vérité nous libèrera !

Mon dossier très complet sur le 11 SEPTEMBRE 2001 ou en lien

Grâce aux nombreux points argumentés, documentés et illustrés par Kevin Barrett dans ce long article paru initialement sur Veterans Today le 15 juillet 2019, que Résistance 71 a traduit dans son intégralité nous pouvons ainsi nous forger notre propre opinion et par nous-mêmes. Et gageons que cela, in fine, nous libèrera !

JBL1960