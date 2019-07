Los Cantos de Xochi – Aux Armes d’Instructions Massives (Version PDF)

RÉSISTANCE ou COMPROMISSION ?

Cyborgs ? OU Résistant(e)s ?

Je vous propose de lire, au format PDF, la toute dernière musique de la Terre, ce chant en communion vibratoire qui a surement été composé sur la fréquence universelle de 432Hz et pour un changement de paradigme ;

version PDF N° 107 de 50 pages

De la page 3 à 47 retrouvez le dernier chant de Xochi, Juillet 2019 de l’An 01 des Gilets Jaunes

Los Cantos de Xochi

Aux Armes d’Instructions Massives !

Publié par Xochipelli, le 20 juillet 2019, dans la catégorie : Biographie

Il m’a semblé utile de mettre ce long texte au format PDF ;

Riche et truculent, nos petits points de désaccords n’étant nullement indépassables, je vous en livre l’introduction ;

Pour la présentation de cet ouvrage “Los Cantos de Xochi”, j’ai tenté, dès le printemps 2019, plusieurs envolées d’introductions, aux multiples déclinaisons, qui se sont, éventuellement, soudées en introduisant des contributions conséquentes – et que je souhaite fertiles de conséquences d’Instructions Massives car cela le fut, grandement, pour moi-même: “En Toutes Improbabilités”, “Les Muses Atmosphériques en ont plein leur Musette!” et “Le Temple de Yaldabaoth a brûlé!”. L’été arrivant – à saute-moutons de grands froids et grands chauds annonciateurs du Grand Minimum Solaire – je partis, début mai, sur un article consacré à la dé/Sélection Gaïenne du Néo-Darwinisme – un thème, ou mème, se présentant à mes connexions synaptiques, de manière récurrente, depuis 2012… afin de mettre en lumière l’hallucination collective que représente le Néo-Darwinisme. Il se manifeste, ainsi, très long et pour l’aise, je le sectionne, tel que, dans le sommaire, exceptionnellement.

Ces envolées d’introductions se sont, ainsi, métamorphosées, et parfois métaphorées, en Cantos – souvent élaborés en de multiples longs couplets accouplés de moult appositions – car les Muses sont très bavardes, en ce moment: elles sont excitées comme des puces, et elles piquent, et surpiquent, au vif des sujets pléthoriques, car l’Atmosphère de la Biosphère Vivante est prégnante de Corrections, sous toutes coutures et sous tous aspects – et très bientôt, je l’espère, sous tous Respects.

Vous pouvez ainsi le télécharger voire l’imprimer pour l’intégrer, mieux le conscientiser tant il foisonne de référence à l’actu et démonte les mythos du vrai/faux alunissage d’Apollo en passant par la Théorie du RCA, de la PMA/GPA revenant à la NASA.

Ainsi qu’aux pas si rigolos écolos toujours accros à Monsanto, même si De Rugy s’est fait recycler dans les poubelles vertes de la petite histoire, à la Benne Là là !

Avec le Mouvement des Gilets Jaunes en filigrane, tout y passe, Zuckie qui comme Donnie, n’est pas notre ami. Relevant le courage de Norman Finkelstein ou Gilad Atzmon…

Où l’on parle du trop gentil Chouard, mais aussi de l’Empire Rothschild, de L’ImMonde, des Fakenews, de Charles Darwin et de Karl Marx, de Christine Angot, des GAFA(M)…

Bref, une analyse au scalpel de l’état dans lequel on se trouve, sommé de choisir entre résistance ou compromission, dont je vous livre la conclusion :

Pourquoi parler de réconciliation ? Il n’est nul besoin de réconcilier des confessions religieuses monothéistes, qui, par essence, sont antinomiques de toute réconciliation. Les religions, les églises, les partis politiques, etc, sont des opérations psychologiques spéciales: ce sont de purs instruments – de mise en conditions et de mise en esclavages – intentionnés, par les Sionistes, pour l’exercice du Mal Social en 3D : Division, Duplicité, Domination… à visée éventuelle de Destruction.

La problématique de la réconciliation disparaitra, comme par désenvoûtement, lorsque les Peuples y renonceront, à savoir lorsqu’ils renonceront aux baudruches religieuses, partisanes, politiques…

De plus, pourquoi parler de réconciliation lorsque l’on n’est pas en Paix? Je ne suis pas en Paix car je suis en Guerre continuelle à l’encontre de tous les psychopathes qui ont déclaré la Guerre à la Vie. Et je vais affiner, avec très grand plaisir, et parfois avec Haine, tout mon arsenal disponible, d’Armes d’Instructions Massives – à transmettre, d’animal humain à animal humain, car nous sommes dans le Tantra Planétaire,

sur une tonalité de Tango strictement trans-maîtres.

Le Tango du Tantra Planétaire est un mode de transmettre qui ne se focalise point sur la Réception. C’est une tonalité de fréquences, ou de canaux, composant une mélodie unique de Transmission – sans propos de Réception. La Réception n’existe que lorsque le Réceptacle humain s’auto-active en mode de Transmission.

L’unique réconciliation nécessaire, et urgentissime pour la Survie des Peuples de la Planète, c’est la réconciliation avec soi-même – “intrinsèquement”, à savoir à la claire audition de sa guidance innée. L’unique réconciliation, c’est de s’aimer en tant qu’Enfant Immortel de Lumière, en tant qu’Enfant Magique de la Mère. L’unique réconciliation qui soit exigée, des animaux humains, c’est d’œuvrer en conciles de co-évolution et de co-émergence avec les Désirs, les Intentions, la Beauté et la Puissance de Complexité Irréductible de la Mère Animale Planétaire. Bom Shakti !

De la page 48 à 50 tous les textes au format PDF pour dire NON à la DICTATURE TECHNOTRONIQUE et refuser ce GATTACA planétaire, cette énorme SMART-CITY INTERCONNECTÉE, ce GOULAG/GHETTO d’écrasement de l’Humanité pendant que les parasites du haut s’enfermeront dans des « ZONES VERTES TRANSHUMANISTES » aux fontaines de jouvences promises…

Toutes ces lectures pour se lever, pour DIRE NON, ensemble, collectivement, au délire des transhumanistes et S’Y TENIR, et ainsi briser nos chaines…

Et tant il devient très clair, une fois de plus, que nous avons absolument le choix de nous choisir NOUS et d’être les co-créateurs ou les co-rédacteurs de l’Histoire afin de l’écrire à l’encre du réel, dans cet ICI et MAINTENANT et pour peu que nous le voulions vraiment.

JBL1960