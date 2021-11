PFIZA-AAAHHH-GATE ?

Cliquer pour accéder à croa-croa.pdf

Quand Bruce TOUSSAINT était TOUT-PUISSANT et faisait du journalisme d’anticipation…

Bruce Toussaint « anticipe » l’info sur Jimmy – On s’y croirait, et pourtant tout est faux dans « Breaking News » : On s’y croirait, et pourtant tout est faux. Les correspondants étrangers sont dans une pièce voisine, les reportages sont anciens et les dépêches d’actualité inventées. S’inspirant de l’édition spéciale de la rédaction de la RTBF Bye bye Belgium qui, en 2007, annonçait (faussement) la partition de la Belgique, Bruce Toussaint et Alexandre Amiel, directeur de Caméra Subjective Média, ont imaginé cette nouvelle « émission d’anticipation » réalisée dans les conditions du direct. « Elle réunit en un seul programme la liberté de création, la rigueur journalistique, la subjectivité de la fiction et la contrainte de la réalité, explique Alexandre Amiel, ex-grand reporter au « Vrai Journal » de Canal+. Si tout est fictif, l’émission est réalisée par de vrais journalistes qui ont une expertise sur le sujet.« ► https://www.lemonde.fr/vous/article/2008/02/22/bruce-toussaint-anticipe-l-info-sur-jimmy_1014706_3238.html ;

« On est sur un dérapage complotiste ! » : Bruce Toussaint recadre Didier Raoult (Ah bon ?!?)

Didier Raoult a encore fait parler de lui. […] Le Live Toussaint, ce mercredi 10 novembre sur BFMTV : le journaliste a souhaité le faire réagir sur la récente alerte de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui a estimé que l’Europe était « redevenue l’épicentre de la pandémie » et qu’on pourrait déplorer 500.000 morts du Covid-19 « d’ici à fin février« , a précisé Bruce Toussaint. « Est-ce que vous aussi, vous partagez cette inquiétude et ce constat ?« , a-t-il demandé au professeur marseillais.

Après avoir conseillé aux téléspectateurs de BFMTV de se rendre sur le site de l’institut américain John Hopkins pour consulter les données liées au Covid-19 dans le monde entier, Didier Raoult leur a également suggéré de ne pas « se laisser enfumer par les différents médias. » Et de tenir des propos quelque peu douteux au sujet de l’OMS : « L’OMS dit un peu ce qu’il veut…« , a-t-il marmonné. « Ce n’est pas sérieux l’OMS ?« , a rebondi Bruce Toussaint. « Ça dépend quoi. C’est complexe. C’est acheté beaucoup par Bill Gates quand même hein !« , a lâché Didier Raoult, en faisant référence au milliardaire américain. « Bill Gates achète l’OMS ? On est sur un dérapage complotiste là, professeur Raoult« , l’a recadré le journaliste ► Source Gala du 10/11/21 ;

Pourquoi l’Empire Mondial de la santé de Bill Gates promet plus d’empire et moins de santé publique ► Jeremy Loffredo (journaliste indépendant basé à Washington D.C.) & Michele Greenstein (journaliste indépendante, ex-RT America) – Paru sur The Grayzone sous le titre Why the Bill Gates global health empire promises more empire and less public health – Traduction Corinne Autey-Roussel pour Entelekheia – Compilation des 4 parties par Résistance71 ► PDF N° 185 de 33 pages réalisé par JBL1960 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/07/bill-la-piquouze-gates-et-son-empire-mondial-de-la-santc3a9-the-grayzone-juillet-2020.pdf

En Frankistan, le PFIZERGATE fait PSCHITTTTT !

ÉTONNANT NON ? Ben NON !

Avec les journalopes que se paient les ripoulitiques !…

Avec le Chef-Désarmé PINOCU, la PFIZERIA vous met les boules gratos toute l’année ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/11/pfiza.pdf

La triple-dose de Vaseline est offerte et non en sus !

Par contre, on ne vous garantie pas que vous ne sentirez pas passer le paSSe-vaXXXinal par où ça paSSe !…

Simple à retenir = C’est NON !

PaSSe-vaXXXinal + Injection génique-nique-nique = C’est TOUJOURS NON !

