Ivermectine ? Hydroxychloroquine ? Nan, triple dose de Vaseline…

MacRon SS impose une triple ration de vaseline aux réticents à la vaXXassination et au pae-vaXXXinal !

À relier à ► Frankistan : Le Chef-désarmé MacRon ne désarme pas et lance l’Opération GAME-OVER-DOSE !

Bah oui mais plus c’est gros, mieux ça passe !…

Aïe ! Aïe ! Aïe ! Ouille !

Dernière recommandation du presque Dr. T’Ché-RIEN pour arrêter de jouer à la roulette vaxxxinale INSTANTANÉment ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/11/vaseline.pdf

Et pour transformer cette colère, cette rage, légitimes, en COURAGE & DÉTERMINATION pour se lever, ENSEMBLE, et dire NON à Macron et son monde, Véran et sa bande et Castex et son orchestre !

Voilà pourquoi ça urge ;

La psychologue Marie-Estelle Dupont : en 2020, seulement 2 % des hospitalisations étaient liées au covid ► https://lemediaen442.fr/la-psychologue-marie-estelle-dupont-en-2020-seulement-2-des-hospitalisations-etaient-liees-au-covid/

L’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation (ATIH), chargée de récolter toutes les données sur les hospitalisations, avance les chiffres de seulement 2 % des hospitalisations liées au Covid et 5 % en réanimation. Au vu des chiffres avancés par cette agence, les Français auront tendance à croire que l’on s’est foutu de leur gueule. On va pas vous le cacher : oui ! Et même beaucoup !

Que dit le rapport de l’ATIH ?

« Au cours de l’année 2020, 218 000 patients ont été hospitalisés pour prise en charge de la COVID-191. Les patients COVID représentent 2 % de l’ensemble des patients hospitalisés au cours de l’année 2020, tous champs hospitaliers confondus. En moyenne, ces patients COVID ont été hospitalisés sur une durée de 18,2 journées au cours de l’année 2020. Ainsi, tous champs hospitaliers, les prises en charge de la COVID-19 ont représenté plus de 4 millions de journées d’hospitalisation. »

Un chiffre qui confirme les déclarations de la psychologue clinicienne Marie-Estelle Dupont présente sur le plateau de L’Heure des Pros 2 du 11/11/2021. Cette dernière — comme beaucoup d’autres — dénonçait ce qui semblait être une mascarade, un mensonge orchestré… qui allait conduire la jeunesse au suicide.

« En 2020 seulement 2 % des hospitalisations étaient liées au Covid. Alors oui, c’est une hospitalisation qui dure un peu plus longtemps que les autres mais seulement 2 % et 5 % en réa. Donc on a donné l’impression que les services étaient pleins à craquer de patients covid, alors que ça n’était pas le cas. Quand on disait qu’on en faisait trop, qu’on était dans la peur et l’hystérie, eh bien ! on avait raison, les chiffres sortent. On a confiné, on a jeté des jeunes dans le suicide, on a fermé des écoles. »

POUR RIEN sauf à vouloir nous manager par la terreur pour nous faire accepter l’injection OGM expérimentale comme seule solution finale…

+ https://www.nexus.fr/actualite/sante/rapport-fracassant-atih-covid/

+ Dernier bulletin hebdo du Réseau Sentinelles de la semaine 44 du 1er au 7 novembre 2021 ► https://www.sentiweb.fr/5453.pdf ► TAUX D’INCIDENCE DES IRA DUS au SARS-COV-2 / COVID-19 ET VUS EN CONSULTATION ESTIMÉ à 9 CAS POUR 100 000 HABITANTS !

+ 1 donut offert si tu sors de réa vivant !

Même la girouette Martin BLA-bla-CHIER sent le vent du boulet en approche ► http://www.autochtonisme.com/2021/11/enorme-martin-blachier-et-l-atih-pulverisent-le-covidisme-video.html

Martin Blachier sur LCP, émission Ça vous regarde du 09 novembre 2021, fait état d’un rapport de l’ATIH qui analyse l’activité hospitalière 2020 pour le Covid 19 (rapport paru le 08 novembre : source). Cela va rester dans les annales !



D’où la triple dose de vaseline !

Question posée par le Presque Dr. T’Ché-RIEN ;

Imaginez qu’une équipe scientifique découvre un remède contre le cancer.

Que feraient les gouvernements du monde entier ?

L’offriraient–ils gratuitement OU vous forceraient–ils à le prendre ?

L’accepteriez–vous en échange d’un peu d’argent, de pâtisseries ?

Au lieu de chercher à développer l’Intelligence Artificielle il serait temps d’enrayer la stupidité naturelle !

PRIMUM NON NOCERE = D’abord ne pas nuire… Normalement…

clic-image pour voir la bande annonce du film qui devait sortir hier, 11 novembre 2021… Et que je ne manquerai pas de relayer.

Nous savons qu’ils mentent, ils savent qu’ils mentent.

Ils savent que nous savons qu’ils mentent.

Nous savons qu’ils savent que nous savons qu’ils mentent.

Et pourtant ils persistent à mentir.

Alexandre Soljenitsyne

POUR LEUR DIRE NON ! EN MASSE !

CAR NOUS SOMMES CEUX QUE NOUS ATTENDIONS ;

► BIBLIOTHÈQUE PDF

► DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS

► CHRONIQUES du Presque Dr. T’Ché-RIEN

► LES CHRONIQUES DE ZÉNON

+ TOUT LE RESTE…

JBL1960