Combien de morts vous faudra-t-il encore ? SANG DÉCONNER ?

Pourtant, dès le 5 janvier 2021, nous avions été prévenu par le Dr. Dolores Cahill : Les vaxxins expérimentaux ARNm anticovid vont tuer… ILS diront que c’est le COVID ► https://odysee.com/@QuadrillageTraduction:1/trim.06026EA6-C979-4FBE-87FE-CA1E722A43F5:f

Et c’est bien ce qu’il se pa SS e MAINTENANT :

Pire, en Europe l’Autriche ordonne le reconfinement des NON-VAXXINÉS uniquement :

Apartheid pour 2 millions d’Autrichiens (un tiers des plus de 12 ans), privés de leurs droits et libertés élémentaires pour refus d’expérimentation. OD ► https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2021/11/15/confinement-des-non-injectes-en-autriche-ils-pourront-acheter-de-quoi-manger-mais-pas-de-cadeaux-de-noel/

Les personnes non vaccinées ne sont autorisées à quitter leur foyer que pour des raisons urgentes : visite chez le médecin, trajet pour se rendre au travail ou à l’épicerie.

Au supermarché, elles sont heureusement toujours autorisées à s’approvisionner en nourriture et en boissons, cependant, le décret prévu par le gouvernement autrichien interdit aux non vaccinés l’achat de cadeaux de Noël. Toutes dépenses non essentielles seront punissables d’une amende de 1450 euros ► Heute, le 14 novembre 2021 (via Wikistrike)

SANG DÉCONNER ???

FRANKISTAN : Gabriel Attal n’exclut pas de reconfiner les Français non-vaccinés « On espère pouvoir éviter ça [NDLR : le reconfinement], on va tout faire pour ! [NdJBL : Toujours croire le contraire de ce qu’ILS disent, donc y vont tout faire pour NOUS reconfiner, NOUS, les 20% de récalcitrants…] […] L’un des enseignements que je tire en tant que porte-parole du gouvernement après dix-huit mois de crise, c’est qu’il ne faut jamais rien exclure par principe, car cette épidémie continue de surprendre le monde entier. [L’exemple de l’Autriche] ça ressemble un peu à ce que l’on a fait avec le pass sanitaire. Il faut voir concrètement comment ça va s’organiser. » ► https://lemediaen442.fr/gabriel-attal-nexclut-pas-de-reconfiner-les-francais-non-vaccines/

Pourquoi c’est totalement envisageable : « Les personnes qui ont été vaccinées ont le droit aujourd’hui de vivre » Valérie Pécresse sur BFMTWC…



Valérie Pécresse (@vpecresse): "Si la pandémie devait devenir à nouveau incontrôlable, il n'est pas question pour moi de reconfiner les personnes vaccinées" pic.twitter.com/uU4WS4Jekt — BFMTV (@BFMTV) November 15, 2021

Donc, si on suit bien Pécresse, mais aussi Bertrand, Attal et les autres, les NON-VAXXXINÉS n’ont plus le droit de vivre, aujourd’hui ???

À quand la formation des einsatzgruppen avec des volontaires pour éliminer les non-injectés ???

Mme Ursula Von Der Leyen, acheteuse en cheffe de millions de doses et comprimés anti-covid, avec son mari Mr Heiko Von Der Leyen qui dirige ORGENESIS, entreprise spécialisée dans les biotechnologies et nanotechnologies pour les thérapies géniques ► https://www.profession-gendarme.com/la-societe-orgenesis/

PROJEEEEEEET Ben oui mais c’était ça le

ALORS GRAND RESET OU GRAND RÉVEIL ?

INSTANTANÉ DU JOUR D’UN RIEN ou presque ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/11/resist.pdf

RAIE PUBLIQUE EN MARCHE ou RÉSISTANCE EN MARCHE ?

Dans tous les cas ;

Ailleurs ;

Évolution sanitaire des pays les plus vaccinés au 14 novembre 21 — Faits avérés d’après les chiffres OMS – par le Dr Gérard Delépine ► https://www.mondialisation.ca/evolution-sanitaire-des-pays-les-plus-vaccines-au-14-novembre-21-faits-averes-dapres-les-chiffres-oms/5662296 ;

Covid et hospitalisation : quelques chiffres – 14 novembre 2021 par ZOLA ► https://www.covid-factuel.fr/2021/11/14/covid-et-hospitalisation-quelques-chiffres/ Comme le martèle le gouvernement, il n’y a qu’une seule chose qui ne se discute pas, ce sont les chiffres. Comme on vient d’avoir les chiffres officiels de l’hospitalisation en 2020, cela tombe bien, on va pouvoir en discuter. Qu’en est-il ? Le rapport de l’ATIH ► https://www.covid-factuel.fr/wp-content/uploads/2021/11/aah_2020_analyse_covid.pdf ;

À mettre en lien avec ce billet ;

Et parce qu’il est de plus en plus clair pour tout le monde, maintenant que ;

Nous savons qu’ils mentent, ils savent qu’ils mentent.

Ils savent que nous savons qu’ils mentent.

Nous savons qu’ils savent que nous savons qu’ils mentent.

Et pourtant ils persistent à mentir.

Alexandre Soljenitsyne

POUR LEUR DIRE NON ! EN MASSE !

CAR NOUS SOMMES CEUX QUE NOUS ATTENDIONS ;

