VAXXINÉS + NON-VAXXINÉS = ON NE SE SOUMET PAS !

Détournement, du poème de Martin Niemöller écrit en 1942, par mézigue le 18 août 2020 ;



« Lorsque les Brigades de Contrôle Sanitaire sont venues chercher les COVID+,

je n’ai rien dit,

je n’étais pas POSITIF.

Lorsqu’ils ont enfermé les ANTIVAXX,

je n’ai rien dit,

j’attendais qu’on trouve un VAXX.

Lorsqu’ils sont venus chercher les ANTIMASK,

je n’ai rien dit,

je portais le mien en attendant le vaxxin.

Lorsqu’ils sont venus chercher les Théoriciens du Complot,

je n’ai rien dit,

je n’étais pas complotiste.

Lorsqu’ils sont venus me chercher,

il ne restait plus personne

pour protester. »

FORMAT TRACT-PDF À DIFFUSER SANS PITIÉ ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/08/tract-aux-covidiots-de-la-terre-pdf-1.pdf

Preuve qu’ils sont déjà venus chercher des COVID+ pour les enfermer dans des campSSpécialCOVID+ ;

26/07/21 : Voici un court documentaire venant du site La Minute de Ricardo, de l’ancien présentateur sur France Tv et TV5 Monde, Richard Boutry. Accrochez-vous, car ce que vous allez découvrir est effrayant.

Des jeunes enfermés : Images du premier camp covid en France ► https://lemediaen442.fr/des-jeunes-enfermes-images-du-premier-camp-covid-en-france/

Des parents ont fait part de leur inquiétude à Richard Boutry. Il est allé à proximité du premier camp covid où sont enfermés leurs enfants de 20 à 25 ans : le lycée agricole Hector Serres, 2915 Route Des Barthes, 40180 Oeyreluy. Un établissement présenté par Sud-Ouest comme offrant de « multiples possibilités »… Hector Serres, issu d’une famille dacquoise de pharmaciens, pharmacien lui-même, aurait-il été surpris d’être le prête-nom d’une prison ? C’était un pharmacien, certes, mais cet amoureux de la forêt landaise et des eaux thermales était fort loin de l’univers carcéral de Big Pharma.

Prêts pour jouer à la roulette vaxxinale ?

27/07/21 : Les Grandes Gueules : 2 frères sont morts d’un arrêt cardiaque après une vaccination Pfizer ► https://lemediaen442.fr/les-grandes-gueules-2-freres-sont-morts-dun-arret-cardiaque-apres-une-vaccination-pfizer/ Lors de l’émission Les Grandes Gueules, Alexandra, graphiste dans le Rhône, raconte les complications post-vaccinales qui ont touché ses proches. « Cela a été très dur pour nous de prouver que c’était lié au vaccin [Pfizer], mais on a pu car c’était deux frères et deux sœurs » « Deux frères sont morts d’un arrêt cardiaque une semaine après le vaccin et deux sœurs, une qui a fait un AVC, qui a perdu la vue, et l’autre qui a eu une phlébite. »

L’auditrice explique qu’elle veut des vrais chiffres, toutes les complications post-vaccinales dont les Français n’entendent pas parler. Pourquoi les autorités cachent-elles cela ? Est-ce pour ne pas affoler la population qui fait la queue devant les vaccinodromes ? Cliquer pour accéder à tract-pdf-5-questions-a-poser-a-ceux-qui-veulent-se-faire-inoculer-.pdf TRACT-PDF N° 230321 RECTO/VERSO de JBL1960, 23 mars 2021 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/03/tract-pdf-5-questions-a-poser-a-ceux-qui-veulent-se-faire-inoculer-.pdf

Au moins 28737 morts suite à la vaccination Covid-19 – MàJ au 11/07/21 ► https://cv19.fr/2021/07/11/au-moins-28737-morts-suite-a-la-vaccination-covid-19/

TRACT-PDF N° 160721 RECTO/VERSO POUR DIFFUSION SANS PITIÉ ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/07/tract-pdf-pour-refuser-lobligation-vaccinale-et-le-pass-sanitaire-juillet-2021.pdf

Cliquer pour accéder à tract-pdf-pour-refuser-lobligation-vaccinale-et-le-pass-sanitaire-juillet-2021.pdf

APPEL À DÉSOBÉISSANCE ICI – IMMÉDIATEMENT – D’OÙ-NOUS SOMMES – SANS HAINE – NI ARMES – SANS VIOLENCE

