VIDÉOS/PDFs À VOIR/LIRE ET À DIFFUSER SANS PITIÉ POUR FAIRE TOMBER LA DICTATURE SANITAIRE !

PAR LA FORCE DU NOMBRE ET DE NOS CONVICTIONS SANS HAINE – NI ARMES – NI VIOLENCE !

AVANT TOUTE CHOSE = LIRE/RELIRE/DIFFUSER ce document PDF N° 224 de 18 pages publié initialement en décembre 2020 Les Chiffres de la psychose SARS-CoV-2 : La Fraude des Tests RT PCR permet la mise en place de la Dictature Sanitaire ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/12/dossier-special-fraude-tests-rt-pcr.pdf



Cliquer pour accéder à dossier-special-fraude-tests-rt-pcr.pdf

“Les scientifiques sont en train de créer de sacrés dégâts au monde au nom de vouloir l’aider. Je n’ai aucun scrupule à attaquer ma propre confraternité parce que j’en ai honte.” ► Kary Mullis (1944–2019), Inventeur de la Polymerase Chain Reaction (PCR), prix Nobel de chimie 1993

Ci-dessous les vidéos à voir en VOSTFR en clic-image + Articles, PDFs ad hoc et connexes

L’avocat Reiner Fuellmich a pris la parole le 24 juillet lors de la manifestation pour la liberté au Trafalgar Square de Westminster, à Londres – Le discours complet de l’avocat Reiner Fuellmich ► https://guyboulianne.com/2021/07/26/lavocat-reiner-fuellmich-a-pris-la-parole-le-24-juillet-lors-de-la-manifestation-pour-la-liberte-au-trafalgar-square-de-westminster-a-londres/ C’est l’humanité contre l’inhumanité. Nous sommes humains, oui – oui, nous pouvons rire, pleurer, chanter, danser et nous embrasser. L’autre côté ne le peut pas, parce que l’autre côté n’a pas accès au côté spirituel. Par conséquent, sans aucun doute, l’autre côté sombre perdra cette bataille inhumaine contre la vie et la création ► Dr. Reiner Fuellmich.

Exposer le crime avec Reiner Fuellmish et le Dr David Martin (vidéo rumble par Jeanne Traduction 1H20MN39) : Dans cet entretien, le Dr Martin en dit très très long sur toute cette affaire. Comme d’habitude il faut suivre le fric et, en l’occurrence, les patentes / brevets qui amènent ce fric… Il cite ce que nous avions traduit de VT en mars 2020 sur le travail de développement du SRAS-CoV2 à l’université de Caroline du Nord et cite aussi des patentes délivrée à Sanofi (donc Pasteur), ce qui vérifie aussi les dires du Pr. Fourtillan en France. Il s’agit d’un crime contre l’humanité en bande organisée transnationale et le but comme le dit le Dr Martin, n’est pas le coronavirus en lui-même mais le vaccin qui lui est une arme biologique, corroborant également de ce fait les dires du Dr Peter McCullough, cardiologue de renommée internationale qui a dénoncé les injections ARNm comme étant des armes biologiques…

Si ça n’est pas du complotisme à l’échelle internationale on ne sait pas ce qui le sera. Reiner Feullmish travaille à la collecte de dossiers à charge pour un Nuremberg 2.0, c’est excellent, mais sachons qu’un tel évènement ne pourra JAMAIS voir le jour dans le système de fonctionnement actuel… JAMAIS, à moins qu’il ne soit défait et que les peuples vainqueurs et émancipés jugent enfin les crimes dont ils furent et sont toujours victimes aux mains du système étatico-capitaliste génocidaire par essence.

Une fois de plus, il n’y a pas de solution au sein du système et ne saurait y en avoir. Nous devons en sortir, la vérité nous libèrera tous ! ► Résistance 71



PDF N° 300 de 27 pages les preuves de la création du SRAS-CoV-2 / COVID-19 à l’Université de Caroline du Nord ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/06/coronavirus-saga-vt-march-2020-aujourdhui-via-r71-et-jbl-juin-2021.pdf

Analyse des assertions scientifiques d’Emmanuel Macron par le Pr Peter McCullough par France Soir le 14 juillet 2021 – Vidéo France Soir de 45MN48S ► LES NON-VAXXINÉ-E-S PARLENT AUX VAXXINÉ-E-S ► APPEL À RÉSISTER ► REJOIGNEZ-NOUS !

Passe sanitaire et obligation vaccinale : deux solutions d’urgence, avec Amine Umlil – Article + Vidéo de 38MN32 France Soir du 25 juillet 2021 : Dans ce nouveau debriefing, le Dr Umlil, pharmacien et juriste de la santé revient sur le courrier qu’il a préparé à l’attention des personnes inquiètes sur la vaccination obligatoire et le passe sanitaire. Il alerte les patients, les professionnels de santé, les avocats, les employeurs sur la hiérarchie des normes qu’un décret d’obligation vaccinale ou de passe sanitaire entraîne ► https://www.francesoir.fr/videos-les-debriefings/passe-sanitaire-obligation-vaccinale-deux-propositions

26/07/21 ► « Passe sanitaire » et « obligation » vaccinale contre la Covid-19 : La France méconnaîtrait-elle le « Règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 » ? ► http://ctiapchcholet.blogspot.com/2021/07/passe-sanitaire-et-obligation-vaccinale.html + RAPPEL ► Hépatite B : les Coulisses d’un scandale vaccinal (18 octobre 2009) en France et dans le monde ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/07/hepatiteb.pdf

TRACT-PDF N° 160721 RECTO/VERSO POUR DIFFUSION SANS PITIÉ ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/07/tract-pdf-pour-refuser-lobligation-vaccinale-et-le-pass-sanitaire-juillet-2021.pdf

Le variant delta en chiffres : Qu’en est-il de ce variant, dont on nous dit qu’il est plus contagieux, plus ou moins méchant, ne touchant que les non vaccinés, ou autant les vaccinés que les non vaccinés ? Il serait 1000 fois plus contagieux selon notre ministre qui prend de plus en plus l’habitude de citer des chiffres qui ne veulent rien dire ou faux comme ces 96% de positifs non-vaccinés. 1 000 fois plus contagieux ? À ce rythme, en 8 jours la France est contaminée à 100% ! Et formidable, seuls les non-vaccinés seront touchés puisque les vaccinés ne sont pas touchés, ce qui n’est que justice pour nos dirigeants, voilà qui règle tous les problèmes ! Pas si simple, car le raisonnement et les chiffres sont faux ► https://blog-gerard.maudrux.fr/2021/07/26/le-variant-delta-en-chiffres/



Dernière vidéo de 15MN30 Odysee de Silvano Trotta ► https://odysee.com/@SilvanoTrotta:f/FINVAX:e

+ La Minute de Ricardo du jour ► https://www.laminutedericardo.com/LMDR/600-personnes-a-capbreton-pour-la-minute/

(Re)VOIR la vidéo du Pr. Dolores Cahill généticienne et immunologue à l’Université de Dublin, Collectif ACU 2020.org dans laquelle le Pr Cahill explique que les effets des “vaccins” à ARNm se manifesteront des mois plus tard, (càd maintenant) et que nous ne voulons pas que les personnes soient étiquetées comme décès Covid, alors qu’en réalité elles ont été victimes des effets des (vaccins) INOCULATION à ARNm ► Vidéo Odysee de 12MN39 par Quadrillage Traduction du 5 janvier 2021.

Mon dernier billet ► FRANKISTAN, Juillet 2021 RETOUR VERS LE FUTUR… qui inclut la dernière vidéo d’Ema Krusi à ne pas louper ► https://emakrusi.com/video/38-20-07-2021-pass-sanitaire-astuce-pour-les-soignants/ Voilà pourquoi nous appelons tout le monde à se lever et à refuser l’instauration d’un paSSsanitaire par le BOYCOTT TOTAL de toutes instances, institutions, organismes, sociétés publiques/privées… Qui veulent nous l’imposer comme prélude à la VAXXXINATION OBLIGATOIRE pour TOUSTES ! (1 X par dose…)

APPEL À DÉSOBÉISSANCE ICI – IMMÉDIATEMENT – D’OÙ-NOUS SOMMES – SANS HAINE – NI ARMES – SANS VIOLENCE

BIBLIOTHÈQUE PDF + DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS + CHRONIQUES DU PRESQUE DR. T’CHÉ-RIEN + LES CHRONIQUES DE ZÉNON = NOUS SOMMES 99.999% !

JBL1960