COVID-19 : LÉTALITÉ MONDIALE = 0.03% !

À RELIER À ► Nouvelle Chronique du Presque Dr. T’Ché-RIEN complétée et enrichie par JBL, une RIENne… Version PDF N° 263 de 3 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/03/nouvelle-chronique-de-rien-bourreaux-des-q-des-sans-e299a5-completee-et-enrichie-par-jbl-avril-2021-.pdf

4 avril 2021 ► INSTANTANÉ du Presque Dr. T’Ché-RIEN ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/04/003-pour-cent.pdf

Cliquer pour accéder à 003-pour-cent.pdf

À RETROUVER DANS CHRONIQUES DU PRESQUE DR. T’CHÉ-RIEN – BIBLIOTHÈQUE PDF – DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS

CQFD !

Ailleurs ;

Les camps d’internement du Canada – Trudeau ordonne aux Canadiens positifs à la COVID d’être mis en quarantaine dans les installations gouvernementales ► https://reseauinternational.net/les-camps-dinternement-du-canada-trudeau-ordonne-aux-canadiens-positifs-a-la-covid-detre-mis-en-quarantaine-dans-les-installations-gouvernementales/ – Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé les camps d’internement en déclarant : « Si vos résultats de test sont positifs, vous devrez immédiatement être mis en quarantaine dans des installations gouvernementales désignées. Ce n’est pas facultatif » ► À LIRE ABSOLUMENT, avant qu’il ne soit trop tard ► Aux origines de la PLANdémie PLANétaire PLANifiée + For Murder By Decree À Meurtre Par Décret, dossier constitué par JBL1960 au format PDF N° 230 de 115 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/12/for-murder-by-decree-a-meurtre-par-decret-dossier-constitue-par-jbl1960-en-dec-2020.pdf et puisque c’est notre tour à TOUSTES, quand les Natifs sont confinés depuis 529 ans !

Dictature sanitaire et technotronique : liste (non exhaustive) de vidéos de médecins et scientifiques anti-vaccination ► https://resistance71.wordpress.com/2021/04/04/dictature-sanitaire-et-technotronique-liste-non-exhaustive-de-videos-de-medecins-et-scientifiques-anti-vaccination/

La dernière Minute de Ricardo : J’ai pas le COVID mais j’ai la rage ► https://laminutedericardo.com/LMDR/quand-la-jeunesse-bascule/

Pour mettre bas les masques, définitivement ► https://fr.sott.net/article/36766-Analyse-des-etudes-scientifiques-sur-les-mefaits-causes-par-les-masques-faciaux-dans-la-population-generale-y-compris-chez-les-enfants + Synthèse du Pr. Denis Rancourt sur le SRAS-COV-2 et la “pandémie” COVID19 associée – Version PDF JBL1960, Janvier 2021 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/01/synthese-du-pr-denis-rancourt-sur-le-sras-cov-2-et-la-pandemie-cov19-associee-maj.pdf



AUX PARENTS DE FRANCE & DE NAVARRE ► http://www.profession-gendarme.com/lavant-garde-du-pass-sanitaire/

QUAND ASSEZ EST-IL ASSEZ ?

LEVONS-NOUS, ICI, IMMÉDIATEMENT ET D’OÙ NOUS SOMMES, CAR ILS NE S’ARRÊTERONT JAMAIS !…

JBL1960