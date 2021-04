Nouvelle Chronique du Presque Dr. T’Ché-RIEN complétée et enrichie par JBL, une RIENne…

Quand plein de petits RIENs et RIENnes, INUTILES et NON-ESSENTIELS se transforment en TOUT !

Nouvelle Chronique du Presque Dr. T’Ché-RIEN ; Bourreaux des Q des Sans-♥ du 2 avril 2021 que je complète et enrichie en version PDF N° 265 de 3 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/03/nouvelle-chronique-de-rien-bourreaux-des-q-des-sans-e299a5-completee-et-enrichie-par-jbl-avril-2021-.pdf

Cliquer pour accéder à nouvelle-chronique-de-rien-bourreaux-des-q-des-sans-e299a5-completee-et-enrichie-par-jbl-avril-2021-.pdf

À RETROUVER DANS CHRONIQUES du PRESQUE Dr. T’CHÉ-RIEN – BIBLIOTHÈQUE PDF & DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS

AUX FUTURS INOCULÉ-E-S D’AVRIL NE VOUS DÉCOUVREZ PAS D’UN FIL !

Non, vous n’aurez pas besoin d’être vacciné pour voyager cet été – Objet de toutes les polémiques, le passeport sanitaire, (PASS SANITAIRE) qui permettra aux voyageurs prouvant qu’ils sont vaccinés contre le Covid-19 d’échapper à des restrictions, crée la confusion chez les futurs vacanciers ► https://www.lefigaro.fr/voyages/conseils/vaccin-voyage-passeport-vaccinal-20210402

Bien sûr que si !… La preuve, ci-dessous, sur la plage de Tel Aviv…

Bon, on n’avait pas l’intention de partir en vacances déjà, et donc encore moins de se faire inoculer !

Nan, car l’heure du choix et le moment de vérité, ont sonné ! IT’S TIME… OUT !



JE me RÉVOLTE, donc NOUS sommes…

JE SORS…

TU SORS…

IL/ELLE SORT…

NOUS SORTONS…

VOUS SORTEZ…

ILS/ELLES SORTENT…

ON SORT DEHORS, SANS MASQUE, SANS VACCIN, SANS PASS SANITAIRE et surtout ON LES EM……… !

JBL1960