JE ne me reconfinerai pas, donc NOUS sommes…

Car en ce lundi de veille (re)confinatoire, on peut lire ceci ;

Pr. Alexandra Henrion-Caude – Toute personne qui se fait vacciner, accepte de faire partie d’un protocole de recherche médicale : Est-ce que les gens qui se font vaccinés en France, sont informés que les essais cliniques ne finiront pas avant 2022 ? Savent-ils tous qu’ils sont de véritables cobayes pour la recherche médicale ? Source Planètes360 VIA Profession Gendarme ;

Dr. Nicole Delépine : Les assureurs crachent le morceau : le vaccin antiCovid est expérimental ► La vérité sort de la bouche des assureurs [1] : le vaccin est expérimental – Expérience biomédicale, cas d’exclusion

En cas de décès dû au vaccin, comment réagira votre compagnie d’assurances ? Il vient d’apparaître, dans les échanges entre tweetos, une vérité bien concrète : si vous avez un capital décès sur une assurance-vie, le capital ne sera pas viré à votre bénéficiaire si vous décédez par suite d’un « vaccin » thérapie génique ou même classique, mais en cours d’expérimentation. Il semble que ce soit comparable au décès en cas de suicide.

Apparemment certaines assurances (au moins car toutes n’ont pas encore répondu) [2] considèrent que vous avez participé volontairement à une expérimentation. Ce qui est vrai, consciemment ou non, en fonction de ce que vous aurez accepté d’apprendre et de lire ou écouter sur ces médicaments en cours de tests et mis curieusement sur le marché avant que la phase 3 pré-commercialisation théorique ne soit terminée.

Quelques autres témoignages : « mon père a appelé son assurance, on lui a clairement dit : “Monsieur, si vous faites le choix de vous porter volontaire, nous ne prendrons rien en charge. Personne n’a de recul sur ce vaccin, nous sommes désolés”. Voilà la réponse claire de son assureur de + de 20 ans. C’est limpide. L’assurance ne fonctionnerait pas apparemment car ledit “vaccin” est considéré comme expérimental. Tenez-le-vous pour dit. ! » (discussion sur Twitter à la suite du post ci-dessus. « On a juste des réponses faites à des assurés par des assurances confirmant qu’en cas de problème pas de paiement car on est dans une expérience biomédicale, cas d’exclusion ». Source RIPOSTE LAÏQUE VIA Olivier Demeulenaere ;

En cette veille “confinatoire” : le point sur les réas

URL de l’article source ► https://covidemence.com/2021/03/14/en-cette-veille-confinisante-le-point-sur-les-reas/ VIA Les Moutons Enragés – Réseau International

Good cop/bad cop. En janvier, Macron a imposé, selon l’hagiographie officielle, son royal “pas de reconfinement ” à toute sa cour covidémente (Conseil scientifique aux fraises, Castex en roue libre, Véran au bout de sa vie, Salomon Missing In Action, Delfraissy chassant le diable, etc.).

Communication. Propagande. De la merde dans un bas de nylon (filé).

Ensuite, technocratiquement parlant, ils ont maintenu la pression avec des confinements locaux (Alpes-Maritimes, Pas-de-Calais), et autres mesures absurdes (fermeture de centres commerciaux de plus de 10 000 m2)… Toujours la petite musique de fond… Ne pas relâcher la pression. Jamais. Le cheptel ne doit pas pouvoir souffler.

En mars, la petite ritournelle reprend… “confinement dur “… l’Élysée y réfléchit sérieusement, nous dit-on.

Aïe.

Que se passe-t-il ? L’indicateur du taux d’occupation en réanimation se dégrade.

Zut.

C’est d’autant plus zut que le nombre de cas… augmente mais beaucoup moins vite…

Vous avez tous vu ce graphique (fourni par le gouvernement sur son site) avec une courbe qui monte sans discontinuer depuis le 9 janvier… pour atteindre 79,7 % le 12 mars…

Madame Michu est prise de panique : “ça veut dire que presque 100 % des lits sont occupés par des malades du Covid… C’est la catastrophe, on va tous mourir. Marcel, fais les valises”.

Madame Michu est mûre pour :

-le vaccin couillonaviral

-la dépression nerveuse ou l’asile psychiatrique

Sauf que… non. C’est faux.

+20 % à gauche… + 54 % à droite… Conclusion ? Il y a une couille qui flotte dans le minestrone.

Sauf à croire que les “mutants” (la Pédale Anglaise et le Mobutu Noir) fassent tomber les gens comme des mouches.

Il est nécessaire de revenir sur ce taux d’occupation des lits en réanimation et donc de déconstruire l’énième bidonnage… Car on y revient sans cesse : toutes les données qui émanent du gouvernement sont biaisées, tordues voire carrément bidonnées.

1-JOUER SUR LES MOTS

Ce taux recouvre en fait différents services d’urgence :

les services de réanimation à proprement parler

les unités de soins intensifs (SI)

les unités de surveillance continue (SC)

Pour une fois les “déconneurs” de Libération donnent de véritables informations :

Selon des chiffres de 2019 diffusés par la Drees, on comptait alors en France environ 5 400 lits en réanimation, près de 6 000 en soins intensifs, et plus de 8 000 en surveillance continue.

Et donc, la conclusion est limpide :

En clair, les autorités présentent un taux d’occupation des services de réa… qui prend en compte des patients qui ne sont pas dans ces services.

CQFD.

2-JOUER SUR LE TEMPS

Le Canard Enchaîné avait révélé en décembre le pot aux roses (lire ici).

Les hostos n’arrivent pas toujours à renseigner les sorties en temps réel. Du coup, les autorités sanitaires ont inventé le terme pittoresque de « lits fantômes » pour désigner les lits dont on ne sait pas s’ils sont toujours occupés par des patients Covid ou s’ils sont libres depuis des jours, voire des semaines. L’ARS [Ile de France] recensait, le 7 décembre, pas moins de 105 lits fantômes, sur un total de 620 places réservées au Covid.

Soit un bidonnage de +17 % ! Une paille.

Nice Matin avait aussi exposé le problème entre les “chiffres ” et la réalité du terrain dans un article (lire ici).

3-LA MANIPULATION

Troisième source de bidonnage : la manipulation malententionnée.

Le professeur Peyromaure, chef du service d’urologie de l’hôpital Cochin, lâche une bombe.

Les critères qui font rentrer les patients en réa sont très hétérogènes. Pas standardisés. Certains disent que dans certaines réanimations on fait rentrer des patients qui pourraient très bien aller dans des services conventionnels. Des bruits qui courent : des mécontents pour “montrer leur mécontentement” [dans le débat confinement/pas confinement], saturent à dessein certains services de réa.

4-GÉNÉRAL HIVER

Je vous livre un scoop décoiffant : pendant l’hiver… les gens tombent malades en plus grand nombre. C’est la nature. C’est la saison. Donc il est normal que davantage de lits soient occupés… Sachant qu’il suffit d’éternuer pour être catalogué “Covid”… Là encore, la manipulation est évidente. Si facile.

5-ET LES CLINIQUES PRIVÉES ?

Le gouvernement ayant méthodiquement réduit le nombre de lits, depuis plusieurs années (et Castex étant sans doute la cheville ouvrière de cet appauvrissement)… Il est normal que le système soit en permanence “sous tension”…

C’est valable pour la grippe chaque hiver. Ou le couillonavirus.

Mais il y a un autre scandale. Un de plus. Alors que Vérandouille se croit malin en faisant évacuer 6 malades par avion, dans un remake grotesque de la cérémonie des Césars… quid des établissements privés ?

Le président de la Fédération de l’hospitalisation privée déclarait le 1er mars :

On peut aider, mais il faut aussi qu’il y ait une bonne volonté de tout le monde sur le terrain.

Dans une “guerre “, on mobilise tout le monde, n’est-ce pas ? On voudrait nous faire croire qu’il n’y a plus aucun lit de réanimation, ou de SI ou de SC, dans les cliniques privées en Ile-de-France par exemple ?

Sachant qu’en mars/avril 2020, le gouvernement mentait déjà… Au plus fort de la crise, alors qu’on évacuait des patients via TGV (toujours la volonté d’assurer le spectacle), dans l’Est les cliniques privées étaient… vides…

SYNTHÈSE COVIDÉMENTIELLE

Il suffit de faire l’addition de ces cinq points et vous obtenez… une “crise” et un indicateur qui monte artificiellement !

En toute connaissance de cause. Le gouvernement sait tout cela, mais laisse faire, car cela sert objectivement son agenda politique.

Il y a donc, indubitablement, une conspiration qui est globale, sur tous les indicateurs et continue dans le temps (l’argument des “erreurs” ou des problèmes de “méthodologie” ne tient plus au bout d’un an !).

N’oublions jamais l’essence du macronisme, de l’appareil d’État et de la covidémence.

Depuis le début du COcoRONAcircus, je m’applique ici-même à démontrer que TOUS LES CHIFFRES SONT FAUX !

Et comme cela est parfaitement analysé dans le détail dans ce billet du 15 février dernier ► PDF DES STATS COVID-19 : du mythe aux statistiques, 9 février 2021 ► À DIFFUSER SANS PITIÉ ► En appui de ce PDF ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/02/stats-covid.pdf

Car bien entendu vous faites ce que vous voulez, enfin, en ce moment, c’est plutôt, comme vous pouvez, hein ?

Mais il serait temps de se poser les bonnes questions, à savoir, pourquoi n’y a-t-il que 5500 lits de réa pour 67 millions de personnes, quand l’Allemagne, par exemple, disposerait de 28700 lits pour 83 millions d’habitants ?

Surtout en regard des différents bulletins d’information et de décryptages sur le COVID-19 de l’AP-HM, ou encore du Réseau Sentinelles, on comprend bien que RIEN n’est fait pour nous soigner et encore moins nous guérir des COnVIDélires, ou quoi que ce soit d’autre, mais tout est fait pour NOUS maintenir dans la peur et la division, ce jusqu’à notre complète élimination, qui ne saurait tarder donc, si nous les laissons faire sans rien dire et sans agir !

ACTION ► Pour Casse-Texte c’est la vaccination ou RIEN : Suspendu dans plusieurs pays européens par précaution après que des «effets secondaires possibles» ont été rapportés, le vaccin AstraZeneca reste autorisé en France. Sur Twitch, le Premier ministre a avoué avoir «confiance» ► https://fr.sputniknews.com/france/202103151045350200-castex-explique-la-non-suspension-du-vaccin-astrazeneca-en-france/ ;

RÉACTION ► Le Chef de Corps des pompiers des Bouches-du-Rhône suspend toute vaccination avec AstraZeneca après de nombreux effets secondaires parmi les pompiers ► https://medias-presse.info/le-chef-de-corps-des-pompiers-des-bouches-du-rhone-suspend-toute-vaccination-avec-astrazeneca-apres-de-nombreux-effets-secondaires-parmi-les-pompiers/140870/



QUESTION de ROSEAU ► Délirant. Cette semaine les pompiers ont été désignés et autorisés voir même contraints à injecter la soupe toxique aux français et en même temps le président de la Fédération nationale des Sapeurs-Pompiers de France (285 000 sapeurs-pompiers) appelle ces mêmes pompiers, eux, à ne pas recevoir ce poison.

Question : les pompiers ont été désignés pour injecter le poison, les soignants se laisseront-ils injecter cette saloperie dont les pompiers eux-mêmes ne veulent pas ?

RÉPONSE ► Décès post vaccination : le droit de savoir – 251 morts. Un chiffre dont personne ne veut parler. C’est pourtant un chiffre très officiel puisque c’est le nombre de décès « post-vaccination » recensé par l’ANSM (Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé, autrement dit l’agence française du médicament) au 4 mars 2021. Source France Soir du 14/03/21

Mais comme tous les chiffres sont faux, permettez-moi, pour conclure et pour vous permettre de vous faire votre propre opinion, de vous rappelez les chiffres OFFICIELS source INSEE ;

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS TOUTES CAUSES CONFONDUES

2020 : 658 000 † soit 1803 † / Jour

2019 : 612 000 † soit 1677 † / Jour

2018 : 609 648 † soit 1670 † / Jour

2017 : 606 274 † soit 1661 † / Jour

2016 : 593 865 † soit 1627 † / Jour

Dans les EHPAD nous savons, aujourd’hui que chaque année environ 150 000 personnes soit ±12 000/mois décèdent en EHPAD (410 personnes par jour) sur une population de 600 000 personnes.

Les années qui nous restent à vivre sont plus importantes que celles écoulées…

C’est pourquoi, JE ne me (re)confinerai pas, donc, NOUS sommes !

