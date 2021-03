« JE me révolte, donc NOUS sommes » – NOUVEAU PDF gratos À DIFFUSER SANS PITIÉ !

POUR METTRE FIN, ICI, IMMÉDIATEMENT & D’OÙ NOUS SOMMES AU COVID élire GÉNÉRAL !

Juste en refusant d’obéir, en refusant de consentir…



APPEL À DIRE NON ! APPEL À NE PLUS OBÉIR !

Les réflexions, les pensées, les écrits des hommes et des femmes du passé interagissent avec nous dans cet ICI et ce MAINTENANT si nous nous donnons la peine de les étudier, d’en extraire le meilleur, la quintessence, pour l’adapter au monde d’aujourd’hui pour nous mettre ainsi en capacité de changer, durablement, le cours de l’Histoire de l’Humanité…

C’est l’axiome que je m’applique à moi-même depuis plus de 5 ans, pour l’avoir intégrer dans ma propre réflexion, à savoir ;

Prise de conscience individuelle ► prise de conscience collective ► BOYCOTT et organisation parallèle ► désobéissance civile ► réorganisation politico-sociale ► changement de paradigme

Et parce qu’il devient clair maintenant, pour tout le monde, que le PROJEEEEET de Macron et son monde est de s’asseoir sur le Code de Nuremberg, la Convention d’Oviedo et la dernière recommandation du Conseil de l’Europe ICI qui préconise de ne PAS rendre obligatoire la vaccination expérimentale anti-covid POUR mettre en place la Dictature Sanitaire par Couvres-Feux-Totalitaires et confinements sans fin, la vaccination expérimentale mortifère & le PASS SANITAIRE !

C’est pourquoi je vous propose cette toute dernière compilation de textes en travail collaboratif et en totale gratuité avec Résistance71, en ce mois de mars 2021 chargé de rappels de l’histoire, pour faire exploser les vérités archéologiques, historiques, scientifiques, sociobiologiques, anthropologiques et politiques, en devenant nous-mêmes ces petits détonateurs pour exploser les mythos, les dogmes, les doctrines, la vérité officielle écrite par les vainqueurs, en créant une chaine de diffusion de ces pépites de vérité qui surgissent tant bien que mal du fatras idéologique qu’est devenu la société du spectacle entretenue par les peuples eux-mêmes en acceptant par démission de leur pensée critique, les fadaises proposées par une oligarchie désormais aux abois, et qui nous le voyons bien, perd totalement les pédales !

C’est la révélation de ces vérités, car il n’y a pas de Vérité absolue, qui nous libèrera, nous les peuples de la Terre !

Devenons acteurs et non plus spectateurs !

Agissons, ICI, IMMÉDIATEMENT et d’OÙ NOUS SOMMES au lieu de subir !

Lâchons prise, cessons d’avoir peur ! La peur est l’alliée de la division et de la malfaisance régnante qui l’a parfaitement compris puisqu’elle nous menace de nous reconfiner une nouvelle fois dès ce lundi !



Ce nouveau PDF pour s’entrainer à DÉSOBÉIR !

Même si Howard Zinn nous avait prévenu (Page 42 du PDF) : “Je ne pense pas que la désobéissance civile soit suffisante. C’est un moyen de protestation, mais elle ne construira pas en elle-même une nouvelle société. Il y a plusieurs choses que les citoyens peuvent faire pour commencer à bâtir une nouvelle société au sein de l’ancienne, pour vivre de la façon dont les êtres humains devraient vivre : en jouissant des fruits de la terre, de la chaleur de la nature et de la compagnie des autres, sans hostilité, sans division artificielle de religion, de race ou de classe sociale. De plus, il faut dire que toute forme de désobéissance civile n’est pas forcément morale. Toute désobéissance civile n’est pas forcément efficace. Les gens de la classe moyenne doivent commencer à accepter le fait que tout le monde n’est pas confortable avec le système et qu’il est temps de sortir de notre confort et d’embrasser l’autre, car malgré notre richesse, nous n’aurons pas de paix tant que d’autres souffriront, rejoignons les déshérités contre les gardiens d’un “faux ordre”, dans l’enthousiasme sain qui a toujours encouragé le développement de la justice.”

Ce nouveau PDF pour réaliser qu’il n’y a pas de solutions au sein de ce système et que la solution est HORS de tout système marchand, monétaire et étatique !

Notre vision (commune et communarde) est celle des communes libres autogérées s’associant librement au sein de confédérations. Si la désobéissance civile est un outil nécessaire pour que le peuple trace les lignes de tolérance, ces mesures d’action directe doivent à notre sens être suivies de la construction, d’abord au niveau local puis par fédération des groupes, d’un contre-pouvoir autogestionnaire où les institutions seraient court-circuitées par les associations libres de travailleurs et de résidents, librement associées au sein de communes libres autogérées. C’est le contre-pouvoir autogestionnaire qui rendra le système institutionnel sclérosé obsolète de lui-même et qui le fera tomber comme le fruit pourri qu’il est.

TRANSFORMONS LA COLÈRE EN COURAGE, EN DÉSOBÉISSANCE !

Mais ne retombons pas dans les travers des Tribunaux populaires car comme le clamait Jean-François Varlet (Page 10 du PDF) : Pour tout être qui raisonne, gouvernement et révolution sont incompatibles et pour conclure : À bas les usurpateurs, PÉRISSE LE GOUVERNEMENT RÉVOLUTIONNAIRE PLUTÔT QU’UN PRINCIPE.



Ce dernier PDF comme véritable solution au marasme systémique actuel !

Car plus que jamais : Nous devons impérativement nous concentrer sur la SOLUTION à amener à ce marasme, en gardant sans cesse à l’esprit, alors que nous avançons vers le chaos organisé par l’oligarchie qui proposera elle, sa solution toute faite à savoir sa dictature technotronique planétaire, qu’il n’y a pas de solution au sein du système, qu’il n’y en a de fait jamais eu et qu’il ne saurait y en avoir ! Nous devons donc nous organiser solidairement sur une ligne simple : À bas l’État, à bas la marchandise, à bas l’argent, à bas le salariat pour que s’agence une société des sociétés des communes volontairement associées suivant deux lois naturelles fondamentales :

Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu’on te fasse en pareil circonstance

À chacun selon ses capacités et à chacun selon ses besoins

Le reste coulera simplement de source dans la très vaste majorité des cas… Laissons libre cours à notre intelligence enfin émancipée, inaliénée et parachevons notre humanité vraie dans l’entraide et la solidarité fondement de la nature humaine depuis quelques deux millions d’années, mais enfouie depuis quelques 5000 ans sous les détritus du parasitisme de la division politique induite.

Devenons qui nous sommes par-delà le bien et le mal factices, par-delà les supercheries de la société du spectacle marchand et toutes les impostures étatico-capitalistes qui vont être balayées par le tsunami qui s’en vient.

OUVREZ-LES YEUX !

C’est parce que, JE me révolte que NOUS sommes !

JBL1960