CASTEX DIX-VAGUES, pourtant les chiffres sont à marée basse !…

Si on les laisse faire, sans rien dire et surtout sans réagir ;

Pourtant, c’est ça la réalité des chiffres !

BULLETIN D’INFORMATION & de DÉCRYPTAGE du COVID-19 de L’AP-HM du Mardi 16 mars 2021

Bulletin Hebdomadaire du Réseau Sentinelles de la semaine 9 du 01 au 07/03/21 ► https://www.sentiweb.fr/5224.pdf

TAUX D’INCIDENCE NATIONAUX sur les 3 dernières semaines pour 100 000 habitants

TAUX D’INCIDENCE RÉGIONAUX sur les 3 dernières semaines pour 100 000 habitants (Page 4 du PDF)

Et surtout à mettre en regard des STATISTIQUES COVID ► PDF N° 243 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/02/stats-covid.pdf (24 pages, auteur anonyme)► en analyse dans ► PDF DES STATS COVID-19 : du mythe aux statistiques, 9 février 2021 ► À DIFFUSER SANS PITIÉ…

Voilà la réalité des chiffres (source INSEE du 12/03/21) ;

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS TOUTES CAUSES CONFONDUES

2020 : 658 000 † soit 1803 † / Jour

2019 : 612 000 † soit 1677 † / Jour

2018 : 609 648 † soit 1670 † / Jour

2017 : 606 274 † soit 1661 † / Jour

2016 : 593 865 † soit 1627 † / Jour

Et dans les EHPAD nous savons, aujourd’hui que chaque année environ 150 000 personnes soit ±12 000/mois décèdent en EHPAD (410 personnes par jour) sur une population de 600 000 personnes.

Castex Dix-Vagues encore : La France est «dans une sorte de troisième vague», selon Jean Castex ► https://fr.sputniknews.com/france/202103161045356353-la-france-est-dans-une-sorte-de-troisieme-vague-selon-jean-castex/

Quand Patrick Pelloux découvre l’eau chaude : Patrick Pelloux : La casse de l’hôpital public a continué pendant qu’on nous demandait d’être unis contre le virus – Il est très en colère Patrick, il a compris qu’il s’était fait berner par Macron, Véran et toute la clique. Des menteurs et des manipulateurs ! Il a fallu un an à l’expert des plateaux pour comprendre, il était temps. Bon et maintenant, qui lui explique pour les “vaccins” et tout le reste ? OD ► https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2021/03/16/patrick-pelloux-la-casse-de-lhopital-public-a-continue-pendant-quon-nous-demandait-detre-unis-contre-le-virus/

Attendez, c’est pas fini : Plus aucune limite : test du vaccin sur des enfants de 6 mois !

Alors que si JE me révolte, NOUS sommes !

Et si nous arrêtons de consentir, le CoCORONAcircus s’arrête, immédiatement !

C’est entre nos (4)mains ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/12/4-mains.pdf

Page 11 : Le corps humain c’est 38000 milliards de cellules, nous possédons cent fois plus de bactéries et de virus, le tout baignant dans chaque mètre cube de planète contenant en moyenne plus de 400 milliards de virus et presque autant de bactéries. Pour rester en vie, chaque seconde, notre corps fait des médicaments (les virus ont créé les antibiotiques pour stopper les proliférations bactériennes), des vaccins, nos anticorps… mais tout cela vieillit et nous sommes programmés pour mourir ! Car avec ou sans maladie nous mourons ! Nous avons les connaissances, les technologies pour désormais ne plus mourir prématurément d’un simple microbe.

À retrouver dans Chroniques du Presque Dr. T’Ché-RIEN

Dans ma Bibliothèque de PDFs & dans mon Dossier Spécial Coronavirus.

Sinon ?

À vous de voir, en vous attendant, NOUS on sème…

