Compilation de Textes majeurs & Préfaces d’Élisée Reclus (1830-1905) en version PDF

Compilation des Textes essentiels anarchistes et Préfaces d’Élisée Reclus (1830 – 1905)

Élisée Reclus (1830 – 1905) est un géographe et anarchiste français. Fils d’un pasteur protestant de Gironde, il nait quatrième d’une fratrie de 17 enfants. Élevé par ses grands-parents en Dordogne, il est ensuite envoyé à 13 ans dans un collège luthérien en Prusse pour devenir pasteur. Mais il n’y reste que peu de temps et termine ses études au collège protestant de Sainte Foy La Grande (33). Ce géographe prolifique est également considéré comme le précurseur de l’écologie.

AU SOMMAIRE ;

Page 4 ► Présentation de l’auteur : Élisée Reclus (1830/1905)

Page 5 ► Pourquoi sommes-nous des anarchistes ? 1889

Page 7 ► Évolution et Révolution, 1891

Page 8 ► En Australie comment la civilisation civilise, 1893

Page 22 ► La formation des religions, 1894

Page 30 ► L’anarchie, 1896

Page 41 ► L’anarchie et l’église, 1900

Page 49 ► Élisée Reclus – Préfaces ;

Page 49 ► Préface de « Paroles d’un révolté » de Pierre Kropotkine, 1885

Page 52 ► Préface de « La civilisation et les grands fleuves historique » de Léon Metchinkoff, 1889

Page 62 ► Préface de la Seconde Édition de « La conquête du pain » de Pierre Kropotkine, 1892 Publication d’une nouvelle version en juillet 2018

Cette compilation des textes essentiels anarchistes et les préfaces d’Élisée Reclus, géographe prolifique et précurseur de l’écologie, grand ami de Michel Bakounine et Pierre Kropotkine sont tous, sans exception, d’une actualité brulante.

J’espère que vous aurez plaisir à (re)découvrir cet auteur, Élisée Reclus que j’ai analysé au fil du temps, autant que j’en ai eu à réaliser cette dernière version au format PDF qui se révèle, à l’heure où la censure faire rage à tous les étages, un véritable outil d’échange, de partage et comme tout ce qui participe du développement de l’humanité et de l’éveil de nos consciences j’estime et de manière synchrone avec Résistance71 qui m’a aimablement fourni la base de travail, comme souvent, que ce DOIT être accessible à NOUS TOUS gratuitement et dans notre langue.

J’estime très important, voire capital, de démystifier les mythos racontés depuis trop longtemps notamment en anthropologie car ils vont tous dans le même sens et démontrent que le dogme orthodoxe évolutionniste affirmant que ; L’État est le stade évolutif obligé de la Société Humaine n’est que cela : un dogme sans fondement historico-anthropologique.

Et c’est en appui de ce travail de longue haleine, et pour le rendre accessible au plus de gens possible que j’ai pu constater combien le format PDF était un véritable outil pour ;

créer cette société parallèle , celle des associations libres fédérées ;

, celle des associations libres fédérées ; boycotter le système et institutions de manière exponentielle au nombre de gens rejoignant les associations libres…

Et pour ensuite en permettre une diffusion, la plus large possible, sur nos différents réseaux et lectorat qui se réduisent comme peau de chagrin au fur et à mesure que la censure s’étend et en France on constate le haut degré de soumission depuis le 11 mai, Jour 1 du déconfinement des assignés à résidence où l’on voit que ; Partout où les troupeaux des covidés passent ; l’Humanité trépasse…

Reclus m’a confortée dans mon idée première, que notre objectif commun sur lequel il convient de se concentrer plus que jamais, c’est de connecter les énergies, les électrons libres pour donner l’exemple d’associations toutes aussi libres par-delà l’espace et le temps, dans cet ICI et ce MAINTENANT.

Surtout si nous créons une chaine de diffusion de ces pépites de vérité historique qui surgissent tant bien que mal du fatras idéologique qu'est devenu la société du spectacle entretenue par les peuples eux-mêmes en acceptant par démission de leur pensée critique, les fadaises proposées par une oligarchie désormais aux abois et la crise sanitaire au coronarivus ou CoV19 en est la parfaite illustration

Aussi, notre fonction de charnière ici est plus que jamais vitale car toutes ces lectures combinées nous permettent d’ouvrir des portes jusqu’alors « entre-baillées » mais dont les gonds rouillés empêchent l’ouverture en grand. Alors que de l’autre côté du portail, c’est l’émancipation définitive !

Et gageons qu’ils le savent qu’ils nous éteignent les uns après les autres…

JBL1960