Peur du virus ou virus de la peur ? (Vidéo, PDF, liens et analyse)

Les 2 mon capitaine !

À relier à mon billet d’hier ► Il est encore temps de refuser « leur nouvelle normalité » de distanciation sociale ! et plus que jamais, vu ce que Macron le cyborg et son monde nous préparent ► Pour un AutreFutur : Débranchons Macron le cyborg et son monde…

En consultation libre, mon DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS

Je vous propose de visionner la première partie de la vidéo d’une généticienne française de renommée mondiale qui explique de manière simple et compréhensible par toutes et tous, tout ce qu’il faut savoir sur le CoV19 que vous n’entendrez ni ne verrez jamais dans les Merdias conventionnels audiovisuels de France et de Navarre.

Merci à fraxi sur Les Moutons Enragés dans la rubrique ; Vos infos, news (et autres) du 2 mai 2020 pour nous avoir tirés l’œil dessus !

Sus au coronavirus et Mort-aux-crons !

Alexandra Henrion-Caude, est une généticienne de renommée mondiale, ancienne directrice de recherche à l’Inserm à l’Hôpital Necker. Elle nous explique tout ce qu’elle sait sur la pandémie.

Thana TV – Vidéo (14 MN) mise en ligne le 1er mai 2020

Interview mené par Pierre Barnérias – Producteur & Réalisateur de Thanatos

La partie II est prévue demain, dimanche 3 mai 2020 sur la chaine https://vimeo.com/ondemand/thanatoslultimepassage

Cela entre parfaitement en résonance avec ma publication du 9 avril 2020 ► TOUT CE QUE VOUS NE DEVEZ SURTOUT PAS SAVOIR SUR LE CoV19 ! à la page 56 ► 58 de mon tout dernier PDF « DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS POUR DIRE NON à la DICTATURE TECHONOTRONIQUE EN MARCHE »

Click to access dossier-special-cov19-de-jbl1960-avril-2020.pdf

Une preuve supplémentaire, s’il en était encore besoin, que ce système « étatico-capitalisto-néocon » n’est pas réformable, ne l’a jamais été et ne le sera jamais. Mais qu’il est encore temps de faire collectivement les choix qui s’imposent d’eux-mêmes pour porter un coup d’arrêt net et définitif à la dictature technotronique qu’une mini-élite tente d’imposer à toute l’Humanité en maniant la nouvelle stratégie du choc au coronavirus ou CoV19 ;

Nous pouvons encore refuser cette nouvelle normalité qu’est la distanciation sociale et la peur de l’Autre parce qu’il serait séropoCOVID. Et l’autre normalité qui devra être : Tracker/Dépister/Traiter comme nous le martèle la Bureaucratie Noire et tous les Merdias-aux-ordres et gageons que vous n’aurez pas d’autre choix que d’accepter le passeport santé biométrique, puis la vaccination sinon à être isolé/exclu de la société sur le modèle du crédit social chinois…

Sinon ?

Prolongation de l’état d’urgence sanitaire (jusqu’au 24 juillet 2020) : le plan du gouvernement présenté ce samedi, ce que l’on sait : Deux mois de plus. C’est la durée supplémentaire de l’état d’urgence sanitaire lié au Covid-19 que le gouvernement doit annoncer ce samedi. L’exécutif a rendez-vous ce samedi en conseil des ministres pour dévoiler son plan pour permettre, au-delà du 24 mai, de prolonger l’état d’urgence sanitaire. Et l’enjeu est de taille. Dans le texte, le gouvernement doit préciser les modalités du confinement, l’isolement des plus âgés, la réouverture des écoles, la vente des masques etc. Le projet de loi présenté ce samedi ne sera examiné au Sénat que lundi puis soumis à l’Assemblée nationale. Son adoption définitive pourrait intervenir la semaine prochaine.

Déplacements, brigades, isolement…

Selon des informations de BFMTV, le texte qui sera dévoilé n’impose pas un isolement aux personnes les plus vulnérables après le 11 mai. Un temps envisagée, cette mesure avait finalement été écartée par Emmanuel Macron puis Édouard Philippe. Mais en amendant le texte, les parlementaires peuvent très bien rajouter ce dispositif. Toutes les personnes arrivant sur le territoire à partir du 11 mai, qu’elles soient Françaises, européenne ou étrangère, devront rester à l’isolement. Si elles refusent, le projet de loi prévoit de les renvoyer chez elles.

Le texte devra par ailleurs clarifier la ligne de conduite en matière de déplacements. Alors que l’exécutif n’envisageait d’abord pas un déconfinement par territoire, c’est pourtant bien ce qu’Édouard Philippe a présenté ce mardi. Et alors qu’Emmanuel Macron avait annoncé qu’il n’y aurait pas de « difficulté » pour circuler entre régions, c’est pourtant le cas puisque le gouvernement impose un rayon de 100km autour de chez soi à ne pas dépasser. Pourra-t-on pour autant passer d’un département vert à un rouge et vice-versa ? Le texte devra donner les détails de l’application de cette mesure. Enfin, l’exécutif est aussi attendu sur la question des brigades de territoire qui doivent retracer les chaînes de contamination en remontant jusqu’au cas contact. Les médecins ont dénoncé la violation du secret médical. Dans son projet de loi, le gouvernement devra indiquer comment ces brigades, des enquêteurs de la Caisse nationale de l’assurance maladie, vont opérer. Source ► https://www.ladepeche.fr/2020/05/02/prolongation-de-letat-durgence-sanitaire-le-plan-du-gouvernement-devoile-ce-samedi-ce-que-lon-sait,8871023.php

2 MOIS DE PLUS !…

Lorsqu’on sait que le confinement des Natifs de l’île de la Grande Tortue dure depuis 528 ans, il y a de quoi ne pas laisser faire sans rien dire !

Et voilà le travail ► https://fr.sputniknews.com/france/202005021043704519-letat-durgence-sanitaire-prolonge-jusquau-24-juillet-annonce-veran/

Car après la TRACKE qui nous sera faite par les Brigades de la Nouvelle Inquisition puisque nous sommes sous Loi Martiale Médicale, dont on ne sortira plus, comme les USA ne sont jamais sortis du PATRIOTACT voté au lendemain des attaques coordonnées du 11 septembre 2001, voilà de quoi leur monde d’Après-CoV19 sera fait ;

Covid-19 : comment vont fonctionner « les brigades de cas contacts » ► https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/covid-19-comment-vont-fonctionner-les-brigades-de-contact-en-occitanie-1588188685 (quelques extraits ci-dessous) ;



derrière ce terme barbare de « brigades de cas contacts », il y a avant tout un dispositif que réclamait les généralistes depuis un moment : à savoir les mettre en première ligne / « les médecins généralistes sont les premiers acteurs. Ils vont identifier les cas et faire la recherche des cas contacts. Puis ils les signalent à l’Assurance maladie. Et c’est une excellente nouvelle car enfin on comprend qu’on a une mine d’or avec ce maillage de médecins généralistes et on va être au plus proche de la population. » / notre médecin de famille devra détecter les malades et identifier les personnes que ce patient a croisées. Les généralistes seront rémunérés pour ces « enquêtes » mais le montant n’est pas encore fixé / la CPAM prendra le relais au niveau départemental / « le médecin généraliste va remplir les noms et coordonnées dans une application dédiée qui va s’appeler ‘contact Covid’ et cela remontera dans notre système d’information. Et là nous aurons des gens qui vont appeler ces cas contacts pour casser la chaîne de contamination. » / aux personnes à l’autre bout du fil qui auront croisé le malade ? Et bien a priori de rester confiné pendant 14 jours et d’aller se faire tester / Et le secret médical ? / Oui le généraliste se transforme en enquêteur, mais la plupart du temps il y a une confiance dans le médecin traitant qui expliquera les choses. C’est un travail de conviction en sachant qu’il s’agit de protéger les autres. Mais si quelqu’un ne veut pas parler de ses contacts, on y pourra rien, on n’est pas en Chine, mais j’espère qu’on a une population responsable qui sait qu’elle met en danger d’éventuelles autres personnes qui peuvent mourir en réanimation si on ne donne pas certaines informations… »

https://www.liberation.fr/france/2020/05/01/deconfinement-des-brigades-sanitaires-sur-le-pied-de-guerre_1787107

On apprend aujourd’hui que les médecins généralistes seront rémunérés à chaque dénonciation/déclaration de cas suspect, 2 à 4 € savent pas encore au gouvernement-qui-ment et que ça ne leur plait pas du tout de la façon dont tout cela a été pensé, organisé…

https://www.fmfpro.org/tracking-tous-les-medecins-ne-sont-pas-du-meme-avis.html

Et d’ailleurs ► https://fr.sputniknews.com/france/202005011043700525-didier-raoult-remet-en-cause-le-rechauffement-climatique/

N’est-il pas temps de leur dire NON ?

Si, parce que pendant ce temps-là, les affaires continuent, Business Is Business ► https://www.marianne.net/economie/et-pendant-ce-temps-l-union-europeenne-conclut-un-accord-de-libre-echange-avec-le-mexique

Preuve supplémentaire que tout est fait pour entretenir et propager la peur du virus de la peur…

JBL1960