Va Pensiero, hier…

12 Janvier 2016, sur ce blog ► Va pensiero

En 2011, le chef d’orchestre Riccardo Muti, pour dénoncer les coupes sombres du budget de la Culture, demande au public du Teatro Dell’Opera di Roma de reprendre l’air Va Pensiero sous sa direction en chœur avec la troupe qui joue Nabucco.

À la 7e minute : Encouragé à bisser le célèbre chœur Va pensiero, Riccardo Muti prend la défense du budget de la Culture italien menacé de coupes sombres… Il invite les spectateurs du Teatro dell’Opera di Roma à entonner l’air patriotique avec les choristes présents sur scène.

Comme aujourd’hui ; 8 janvier 2020

En pleins vœux, la PDG de Radio-France Sibyle Veil interrompue par le « Chœur des esclaves » de Verdi – Le Chœur de Radio-France a interrompu les vœux de Sibyle Veil en chantant le célèbre air de Verdi, devenu un véritable hymne à la liberté. Les salariés sont entrés dans leur 36e jour de grève contre le plan de la direction ► Source ► https://www.nouvelobs.com/social/20200108.OBS23199/en-plein-v-ux-la-pdg-de-radio-france-sibyle-veil-interrompue-par-le-ch-ur-des-esclaves-de-verdi.html

Et, plus largement, sur ► https://www.20minutes.fr/arts-stars/medias/2690839-20200109-greve-radio-france-voeux-sibyle-veil-interrompus-choeur-radio

Hier comme aujourd’hui, 10 janvier 2020, le gouvernement-qui-ment sous Macron ne veut pas d’une population française avec un esprit critique. Ils veulent des travailleurs obéissants, et soumis.

Aussi, je vous propose ces quelques lectures, au format PDF, à lire, à étudier, à intégrer, mieux à conscientiser, puisque les psychopathes aux manettes ne nous veulent pas « Éveillés » ; Encore moins éduqués afin de toujours mieux nous opprimer et nous réduire en esclavage perpétuel…

Aussi, ne nous laissons pas faire. Et justement, pour comprendre et transformer sa réalité, à tous les OPPRIMÉ-E-S de France, de Navarre, et du monde entier ;

PDF N ° 83 de 111 pages La Pédagogie des Opprimés de Paulo Freire, 1970 ;

De l’un de mes auteurs favoris, et italien de surcroit ; Extraits Choisis Anarchistes d’Errico Malatesta, juin 2017 + ADDENDUM VERS L’ANARCHIE, pages 56 à 63, juin 2019 – Exclusivité de ce blog ► https://jbl1960blog.wordpress.com/2019/06/02/addendum-au-pdf-n32-dextraits-choisis-anarchistes-derrico-malatesta-publie-initialement-en-juin-2017/

Pour rester dans la poésie ► Andreï TARKOVSKI, Cinéaste, Poète de l’image et Révélateur de Vie, PDF N° 60 de 19 pages ;

Et Le rêve d’un homme ridicule, nouvelle, récit fantastique de Fiodor Dostoïevski, dans une nouvelle version PDF N° 73 de 28 pages ;

Dans l’espoir de se retrouver sur Le Chemin de l’émancipation passe par le lâcher-prise du contre-naturel, morale incluse, avec Friedrich Nietzsche, 1897, version PDF N° 103 de 13 pages ;

Pour démonter les mythos, dans tous les cas, d’hier et d’aujourd’hui ;

Traduction de la Bible et Escroquerie historique, du Dr. Ashraf Ezzat version PDF N° 3 de 68 pages, dans sa dernière version mise à jour, exclusivité de ce blog ;

La Bible ‘Déterrée’ d’Israel Finkelstein & Neil Asher Silberman traduit de l’anglais par Résistance 71 par de larges extraits, version PDF (réalisée par mézigue, comme d’hab) N° 89 de 25 pages ;

N’hésitez pas à farfouiller dans cette page spéciale de mon blog qui contient toutes mes réalisations au format PDF, 150 à ce jour. Qui sont toutes en lecture, téléchargement, impression, diffusion et partage libres et gratuits, car j’estime que TOUT ce qui participe du développement de l’humanité et de l’éveil de nos consciences DOIT être accessible à NOUS TOUS et gratuitement ► https://jbl1960blog.wordpress.com/les-pdfs-realises-par-jbl1960/

JBL1960