RETOUR VERS LE FUTUR : à bord du Discovery Train en terre amérindienne…

Le train de la découverte remonte le temps !

Halifax, Juillet 1978 célèbre le Jour de la Haine à sa manière ► https://jbl1960blog.wordpress.com/2016/02/25/discovery-train-en-terres-ameres-indiennes/

De 1978 à 1980 Le train de la découverte Discovery Train a sillonné le Canada pour permettre aux Canadiens de papier de « redécouvrir » la véritable histoire de leurs ancêtres… De passage en gare d’Halifax et m’y trouvant à l’été 1978 ; J’y suis entrée et en remontant les wagons je peux encore ressentir l’atmosphère irréelle qui a conduit des hommes à se construire sur un précepte destructeur ;

« Tuer l’indien pour sauver l’Homme ».

Blanc, et de surcroit… Chrétien !

Dossier ► Doctrine chrétienne de la Découverte

En remontant le temps, on comprend pourquoi la Théorie du Détroit de Béring, c’est des conneries ► https://jbl1960blog.wordpress.com/2018/03/29/sauf-que-la-theorie-du-detroit-de-bering-cest-des-conneries/ : Cette découverte accrédite un peu plus l’hypothèse soutenue par un nombre de plus en plus grand de chercheurs selon laquelle les premiers hommes arrivés en Amérique du Nord ont migré d’Asie en empruntant un corridor terrestre le long de la côte, libre de glace, pour finalement arriver en Colombie-Britannique. […]



La plupart des gens ne pensent sans doute pas à l’archéologie quand ils observent et analysent la Loi Fédérale Indienne et inversement. Mais les deux secteurs interagissent en tant que composants de la domination continue qui s’exerce sur les peuples indigènes du continent.

La théorie du Détroit de Béring, que Vine Deloria Jr avait appelé « la théorie de la connerie », a longtemps dominé le point de vue officiel en archéologie. Cette théorie dit que l’Île de la Grande Tortue, que les archéologues appellent le continent américain, était vide de gens jusqu’à il y a environ 13 000 ans.

La théorie postule que des communautés humaines migrèrent de la Sibérie vers l’Île de la Grande Tortue au travers d’un “pont terrestre” s’étant établi depuis le continent asiatique et qu’ainsi elles poursuivaient du grand gibier et taillaient des pointes de flèches et de lances d’une forme très distinctive pour tuer leur gibier. Les archéologues appellent ces pointes les “pointes Clovis”, nommées d’après une ville du Nouveau-Mexique où elles furent pour la première fois découvertes. Avant cela, la théorie affirme qu’aucun humain ne vivait sur le continent des Amériques.

Steeves dit : “Cette bataille académique [au sujet de la théorie du Détroit de Béring] n’est pas seulement au sujet des sites archéologiques ou des restes de matériel retrouvés. L’argument reflète une pratique continue coloniale d’effacement et de déni aux peuples indigènes de ce continent, d’une place dans l’histoire de l’ancien monde.” Elle ajoute : “Permettre aux peuples indigènes d’avoir été présents sur le continent des Amériques pour un bien plus grand nombre d’années est de fait solidifier leurs liens aux patries et aux restes de matériel retrouvés.”

La théorie de la connerie joue un rôle très important dans le maintien de la domination des colonisateurs sur les peuples et nations indigènes du continent et offrant une preuve prétendument “scientifique” de ce que cette terre était Terra Nullius, “n’appartenait à personne”, ou était un “no man’s land”, jusqu’à relativement récemment dans l’histoire de la Terre. La théorie dit que le Nouveau Monde n’était pas aussi vieux que l’ancien monde : ses peuples n’y avaient aucune présence ancienne.

Terra nullius va comme un gant à la doctrine chrétienne de la découverte ; lorsque la Cour Suprême des États-Unis a adopté cette doctrine comme base pour affirmer la propriété de l’État Fédéral sur les terres indiennes, le concept de “no man’s land” résidait en toile de fond. (NdT : c’est du reste sur cette base de la théorie de “terra nullius” que la couronne britannique s’est emparée des terres australiennes et volée les terres ancestrales aborigènes…) La Cour a observé les Indiens et décidé que ceux-ci n’étaient pas totalement humains, n’étaient pas capables de posséder la terre. D’après la CS, les “propriétaires” légaux étaient les “découvreurs” chrétiens. […]



L’archéologie sérieuse a balayé ce pas de porte depuis un moment. Dans son excellent bouquin de recherche « 1491 » Charles C. Mann enterre la théorie en page 17 et 18 de son livre de 420 pages + 63 pages de bibliographie !!!

Il dit en page 18 qu’en 1997, des fouilles archéologiques au Chili ont prouvé de manière indiscutable que des peuples vivaient dans le sud de l’Amérique du sud bien avant les 13 000 ans affirmés comme limite de la théorie du D. de Béring. Les trouvailles faites sur le site remontent à plus de 30 000 ans (c’est à dire grosso modo au temps de Homo Sapiens : Cro-Magnon en Europe.



Le but non avoué derrière la théorie bidon donc du Détroit de Béring est de pousser ce raisonnement : Les Indiens sont venus d’Asie il y a 13 000 ans par le détroit de Béring et ont eux-mêmes occupé, usurpé les terres en tant que « migrants »… Ne sommes-nous donc pas tous des migrants qui nous établissons quelque part au fil du temps ?… Cela soigne (en apparence) la culpabilité potentielle émanant du génocide. La culture dominante impose son hégémonie culturelle pour faire accepter ses exactions. Ainsi, l’histoire, les sciences sont le plus souvent tronquées dans le but précis de justifier cette hégémonie culturelle.

Kaianerekowa ou la Grande Loi de la Paix (version PDF N° 21 de 27 pages) Charte Confédérale Iroquoise et plus ancienne « constitution » active au monde, datant du 12ème siècle dont il n’est pas question d’en prôner une application Per se à nos sociétés qui sont culturellement et structurellement différentes de la société iroquoise, mais nous pouvons l’étudier et adapter ce qui est adaptable notamment dans le domaine de l’horizontalité de la prise de décision politique et du schéma de la chefferie sans pouvoir. Une charte de ce style a non seulement un impact sur le processus politique d’une société, mais aussi sur le processus économique et donc écologique. Il est également à noter le processus politique par des femmes et des conseils des femmes, dans une société matrilinéaire et égalitaire ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2017/02/pdfgrandeloidelapaix.pdf

DOSSIER ► MEURTRE PAR DÉCRET ;

Contre-rapport à la Commission Vérité & Réconciliation : Meurtre Par Décret – Le crime du Génocide dans les Pensionnats/Hôpitaux pour Indiens de 1840 à 1996 au Canada, dans une version PDF N° 1 de 58 pages, dans sa dernière version que j’ai mise à jour en juin 2019, en analyse dans ce billet de blog ► Contre-rapport à la Commission Vérité & Réconciliation « Meurtre Par Décret » en français dernière version PDF mise à jour

MEURTRE PAR DÉCRET – dans les Pensionnats / Hôpitaux de 1820 à 1980 aux USA

Dossier PEUPLES PREMIERS :

La Nation Mohawk grâce à Mohawk Nation News (en français)

Païens en Terre promise, décoder la doctrine chrétienne de la découverte, Steven Newcomb, 2008 ;

Comprendre le système légal de l’oppression coloniale pour mieux le démonter

N° 46 avec Peter d’Errico, PDF de 29 pages ► Comprendre le système légal de l’oppression coloniale pour mieux le démonter avec Peter d’Errico

N° 47 avec Steven Newcomb, PDF de 106 pages ► Comprendre le système légal de l’oppression coloniale pour mieux le démonter avec Steven Newcomb

Nouvelle version PDF de l’Introduction au Défi Celtique d’Alain Guillerm {6bis de 43 pages} – Revue, corrigée & Complétée par Jo Busta Lally en décembre 2019 ;



Fragments anthropologiques pour changer l’histoire de l’Humanité avec David Graeber ;

Preuve, qu’à des degrés divers, nous sommes TOUS des colonisés !

Discours sur le colonialisme, d’Aimé Césaire, 1950 ;

Peau Noire, Masques blancs, Frantz Fanon, 1952 ;

L’anachisme africain, histoire d’un mouvement, Par Sam Mbah et I.E. Igariwey, 1997 ;

Pierre Clastres, 1974 – Anthropologie Politique : De l’ethnocide ;

Résoudre l’aporie de Pierre Clastres par Résistance 71, août 2019 (Version PDF de Jo Busta Lally, septembre 2019)

Toutes mes réalisations au format PDF de 2016 à ce jour (150) ► https://jbl1960blog.wordpress.com/les-pdfs-realises-par-jbl1960/

Pour comprendre et réaliser que l’avenir de l’Humanité et le salut de l’Occident, à mon sens, passent par les peuples occidentaux émancipés de l’idéologie et de l’action coloniales, se tenant debout, main dans la main avec les peuples autochtones de tous les continents pour instaurer l’harmonie de la société des sociétés sur terre. Du fait qu’il n’y a pas de solutions au sein du système, qu’il n’y en a jamais eu et qu’il n’y en aura jamais !

Aussi, appelons les colons de papier des Terres Australes à faire dérailler le Train de la Découverte en stoppant les célébrations du Jour de l’Invasion / Australia Day prévues, malgré les flammes, le dimanche 26 janvier prochain jour férié et de fête nationale…

Comme en France, où le nombre de manifestants contre la réforme des retraites varie selon la police et les comptages indépendants, en Australie entre 24 et 183 personnes ont été arrêtés pour avoir allumé des feux sur le territoire national des colons… ICI & LÀ.

Par ailleurs, il faut noter que les 10 000 dromadaires qui doivent être abattus, on été introduits par les colons entre 1870 et 1920 ICI, les peuples originaires ne risquaient pas de menacer leur propre écosystème !

