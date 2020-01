L’ancien PDG de Microsoft Canada confirme que la 5G est une technologie de mort ! (VIDÉO VOSTFR)

L’ancien président de Microsoft Canada s’exprime sur la 5G

Extrait Vidéo : […] Les ondes millimétriques sont utilisées par les gouvernements des États-Unis et d’Israël dans le système Active Denial, lequel est utilisé pour le contrôle des foules […]

Comme en France avec la reconnaissance faciale à la pointe en Région PACA VIA l’entreprise israélienne CISCO ► Page 29 PDF N° 111 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/09/dossier-complet-par-jbl1960-pour-stopper-net-la-dictature-technotronique-septembre-2019.pdf Source ► https://www.nextinpact.com/news/107629-quatre-associations-attaquent-reconnaissance-faciale-testee-dans-deux-lycees-paca.htm Et bientôt dans les lieux publics, ICI !

DOSSIER CONTRE LA RECONNAISSANCE FACIALE EN FRANCE !

Dont la finalité est la mise en place d’un crédit social à la chinoise même si le peuple chinois se réveille bien tard…

Extrait Vidéo : […] Nous n’avons aucune idée de l’impact sur la santé humaine si ce type d’ondes millimétriques est utilisé 24H/24 et 7J/7 […]

Si, et dans le détail dans ce PDF de l’Institut de Recherche Médicale de la Marine Nationale des États-Unis – Collecte de littérature scientifique sur les effets de l’exposition aux micro-ondes (PDF en anglais de 106 pages) ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/09/naval-medical-research-institute-1972-full-bibliography.pdf et à la page 47 et suivantes du PDF N° 138 de 73 pages, que Résistance 71 à ma demande a bien voulu traduire partiellement et qui témoigne que les dangers réels de la 5G et toutes ses conséquences sont connus depuis au moins 1972 !

Autre preuve de manière inédite sur ce blog exclusivement : Preuve que la surchauffe des douilles est un problème pour LANDIS & GYR constructeur/fournisseur des compteurs communicants Linky mais aussi GAZPAR, AQUARIUS, TÉLÉO cause d’explosions et d’incendies : RAPPORT CONFIDENTIEL par LANDIS & GYR Octobre 2013, que j’ai partiellement traduit directement sur chaque page du rapport ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/06/rapportlandisetgyr2013-surchauffe-des-douilles.pdf

NON AU PROJET SMARTGRID = Smart City ou Ville Connectée !

SANS ATTENDRE !

Éteignons les écrans et rallumons les cerveaux… MAINTENANT !

Éducation, connaissance, diffusion, intégration, action => BOYCOTT

C’EST ICI & MAINTENANT et surtout de LÀ OÙ NOUS SOMMES…

Partout, tout de suite, nous pouvons commencer la grève de la CONSOMMATION en ne consommant que l’indispensable, en se rapprochant, le plus possible du minimum vital, et dans tous les cas, en ne surconsommant pas en BOYCOTTANT les SOLDES par exemple ;

Voici toutes les preuves supplémentaires que Macron et tout son orchestre sont là pour parachever (et nous avec) l’Agenda oligarchique de dépopulation ou Agenda21, VIA la 5G, les compteurs communicants, les cryptomonnaies, le puçage RFID, la reconnaissance faciale et le biométrique (mesure du vivant) pour nous enfermer dans des Mégalopoles Connectées / Smart-cities et après un “nettoyage” de 7 milliards d’humains, les 500 millions restant seront parqués dans les fameuses Smart-City/Villes connectées, véritables Gattaca/Ghettos technotroniques, tandis que l’élite toujours auto-proclamée vivra, elle, dans ses “zones vertes” de luxe, de jouvence et de délires transhumanistes…

Bien sûr, vous n’êtes pas obligés de me croire, c’est pourquoi je vous propose, ci-dessous, toutes les versions PDF que j’ai réalisées pour comprendre les dangers avérés et connus depuis au moins 1972 à laisser déployer la 5G, TOUS les compteurs communicants, la reconnaissance faciale, le biométrique, le puçage RFID, la télémédecine VIA le Smartphone, le carnet de vaccination fluorescent sous la peau, les objets connectés, le tout électrique, les cryptomonnaies, dont la finalité est, à terme, notre mise sous contrôle (pas tous) dans des villes connectées ;

Pour se (r)éveiller, se lever et dire NON en masse et ainsi STOPPER NET l’arsenal technotronique mis en œuvre par ceux qui sont derrière la réduction programmée de l’Humanité ;

Pour ceux qui prendraient le train en route ;

PROTESTATIONS MONDIALES CONTRE LA 5G le 25/01/2020

APPEL À BOYCOTT ;

JBL1960