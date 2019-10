Lundi 14 octobre 2019 : Columbus Day & Día de la Raza = Journée de la honte…

Les festoyeurs de génocide sont (encore) de sortie !

Columbus Day à New York est un jour férié que l’on célèbre au mois d’octobre. C’est une journée pour rendre hommage à Christophe Colomb, l’homme qui a découvert l’Amérique. Le Jour de Christophe Colomb, on organise un défilé sur la Fifth Avenue à New York.

Journée Christophe Colomb mythe et réalité de la célébration morbide de l’holocauste du continent américain :

Tous les écoliers d’Amérique du Nord apprennent ce poème qui commence par ces vers devenus forcément célèbres :

“In fourteen hundred ninety-two

Colombus sailed the ocean blue,”

Poème, comptine écrit pour immortaliser auprès de la jeunesse la “découverte” du “nouveau monde” par la chrétienté occidentale au XVe siècle – Source R71 du Lundi 10 octobre 2016 et toute première analyse de ce sujet phare de mon blog ► https://jbl1960blog.wordpress.com/2016/10/10/lundi-10-octobre-2016/

Et en même temps ;

Día de la Raza = Jour de la Race en Espagne et dans toute l’Amérique Latine ;

Définition Wikipédia ; Le Jour de la Race (Día de la Raza) est le nom donné dans quelques pays hispano-américains aux fêtes du 12 octobre commémorant la découverte de terres émergées par le marin Rodrigo de Triana en 1492, après avoir navigué plus de deux mois à la demande de Christophe Colomb vers ce qui s’appellera plus tard l’Amérique. En Espagne, c’est le jour de l’hispanité qui est fêté, en relation avec la Fête nationale.

En Argentine, Chili, Colombie, Équateur, Mexique, Pérou, Salvador, Uruguay et Venezuela, et notez bien qu’en 2002 Hugo Chavez et le Ministre de l’Éducation supérieure d’alors, Samuel Moncada la rebaptisent Jour de la résistance indigène.

La résistance s’organise, et monte en puissance : Amérique latine. Mobilisation contre le Jour de la race – “Le 12 octobre est un jour de deuil national”, a déclaré le président bolivien Evo Morales à l’occasion de la commémoration de la découverte de l’Amérique en 1492, rapporte El Nuevo Herald de Miami. Le Jour de la race, comme on le connaît en Amérique latine, est aussi le jour de la fête nationale espagnole et le Jour de l’hispanité. Le président bolivien a signalé que la colonisation espagnole n’a apporté que “de la faim, de la misère et des maladies” aux peuples indiens. À La Paz, un groupe de manifestants a demandé que l’on retire les statues de Christophe Colomb et d’Isabelle la Catholique qui trônent dans la capitale, informe le quotidien chilien La Nación. À Santiago, des parlementaires socialistes se sont engagés à présenter un projet de loi pour supprimer ce jour férié, Au Guatemala, au Paraguay, en Équateur et en Colombie, des organisations ont profité de cette date symbolique pour organiser des manifestations et déplorer le peu d’attention que les gouvernements actuels prêtent aux peuples autochtones. À Barcelone, plus de 300 personnes se sont mobilisées contre l’impérialisme et le racisme. “L’hispanité est un génocide”, pouvait-on entendre lors de la manifestation, selon les informations de La Vanguardia. Quelques mètres plus loin, plus de 500 membres de l’extrême droite ont défendu leur droit à “bénéficier en priorité des prestations que les envahisseurs illégaux nous volent”, en référence aux immigrés latino-américains en Espagne. Source Courrier International du 13/10/2009 ► https://www.courrierinternational.com/breve/2009/10/13/mobilisation-contre-le-jour-de-la-race

Enfin, ça prend son temps…

Lundi 14 octobre 2019 ; Car il faut le rappeler ; Christophe Colomb n’a jamais mis un orteil sur l’Île de la Grande Tortue ! Nan… Il a débarqué sur l’île de Guanahani en 1492, mais n’a jamais mis un orteil sur l’île de la Grande Tortue (l’Amérique du Nord) ;

Tous ceux qui vont célébrer la conquête du Nouveau Monde par Colomb et ses représentants, vont célébrer les premiers meurtriers de masse de toute l’histoire de l’Espagne moderne, car on oublie de dire que 1492 fut déclarée l’Année Cruciale (año crucial) et considérée comme charnière dans le récit de l’Histoire de l’Espagne moderne.

Parce que ceux qui fêtent encore le « jour de Christophe Colomb » célèbrent le génocide, le meurtre et le pillage en règle d’un continent qui commença sur ce que sont aujourd’hui les Bahamas (Guahani) et Haïti et la République Dominicaine (Ispañola) en 1492.

“Plus jamais de simples mortels ne pourront espérer revivre l’exaltation, l’émerveillement et la satisfaction de ces jours d’Octobre 1492, lorsque le nouveau monde donna gracieusement sa virginité aux conquérants castillans.”

~~ Samuel Eliot Morison ~~

Dans ► L’Espagne ce 12 octobre 2017 célèbre encore le Jour de la Race…

APPEL À RÉSISTER & APPEL À BOYCOTTER CETTE NOUVELLE JOURNÉE DE L’INFAMIE

Comment ? Tout simplement en nous tournant vers les peuples originels de tous les continents qui nous invitent à les rejoindre et à (re)vivre en se plaçant sous LA GRANDE LOI DE LA PAIX et non pour LA GUERRE PERPÉTUELLE pour les siècles et les siècles…

Remboursez, Remboursement / Pay Back !

Mohawk Nation News | 8 octobre 2019 | URL de l’article source en anglais ► http://mohawknationnews.com/blog/2019/10/08/pay-back/

Traduit de l’anglais par Résistance 71 dans ► Résistance au colonialisme : Le monde malade de l’ « owista », la maladie de l’argent (Mohawk Nation News)