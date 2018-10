Lundi 8 octobre 2018 on célèbre encore le Jour de la Découverte et le Jour de la Race !

Hé les colons de papier de la planète ;

La fête est finie !

Ce lundi 8 octobre 2018 le nouveau peuple élu du nouveau monde rendra grâce à Dieu, et à Christophe Colomb pour lui avoir donné la force et le courage d’avoir tué l’indigène pour sauver l’Homme blanc… et de surcroit chrétien !

C’est en fait tout l’Empire anglo-américano-christo-sioniste qui s’apprête à réaffirmer sa domination sur tous les peuples originels mais également sa propre soumission à la Doctrine chrétienne de la découverte qui démontre que non seulement la xénophobie américaine, à l’œuvre aujourd’hui, est une force en provenance de l’origine coloniale mais également que la source biblique du colonialisme est à la manœuvre, hier comme aujourd’hui là-bas, comme ici, en France, pour en un mot = Anéantir tout ce qui ne rampera pas à leurs pieds comme des chiens…

Alors que l’Empire peut être défait, légalement et être forcé à restituer les terres volées et pillées depuis 1492. Nous pouvons aider les Nations Natives ou Premières de tous les continents à retirer le tapis de dessous les pieds d’argile du colosse usurpateur et d’un coup sec et donc FAIRE TOMBER L’EMPIRE sans armes, ni haine, ni violence et ça nous changera !

Extraits de la bulle Romanus Pontifex du pape Nicolas V du 8 Janvier 1455 autorisant la conquête et le génocide du monde non-chrétien, par Christophe Colomb, sur ordre divin :

“… Ainsi après avoir pesé toutes les conséquences avec la méditation qui se doit et après avoir noté que nous avons donné par missives antérieures la faculté ample et simple au roi Alphonse d’envahir, de rechercher, de capturer, de vaincre et de subjuguer tous Sarrasins et païens que ce soient et tout autre ennemi du Christ où qu’il soit et les royaumes et duchés et principautés et colonies et possessions et tous biens mobiles ou immobiles en leur possession ainsi que de réduire leurs personnes en esclavage perpétuel et d’appliquer et de s’approprier pour lui-même, ses héritiers et successeurs lesdits royaumes, duchés, principautés, colonies, possessions et biens et de les convertir en ses biens et profits et qu’en ayant sécurisé cette faculté, ledit roi Alphonse ou par son autorité, l’Infante susnommée, ont acquis justement et légalement et possèdent et ont fait l’acquisition ces îles, terres, ports et mers et que ceux-ci appartiennent de plein droit au dit roi Alphonse et ses héritiers et successeurs…”

Extraits de la bulle Inter Caetera du pape Alexandre {Borgia} VI du 4 Mai 1493 :

« … Nous, [pape Alexandre VI], de notre plein accord, pas à votre requête ni la requête de quiconque d’autre à votre égard, mais de par notre seule largesse et certaine connaissance et de par la plénitude de notre pouvoir apostolique, par l’autorité de Dieu tout puissant qui nous est transmise par Pierre et le vicaire de Jésus Christ, que nous détenons sur terre, déclarons par la présente, que toutes îles trouvées par vos envoyés et vos capitaines, vous soient attribuées à vous vos héritiers et successeurs, rois de Castille et de Léon, pour toujours, avec l’ensemble des dominions/colonies, villes, camps, places et villages et tous droits, juridictions et appartenances de toutes îles et territoires trouvés ou à trouver, découverts ou à découvrir vers l’Ouest et le Sud, en traçant et en établissant une ligne allant du pôle arctique, ci-après nommé le Nord au pôle sud ci-après nommé le Sud, sans se soucier si les terres ou les îles découvertes ou à découvrir se situent en direction de l’Inde ou vers quelque autre quartier ; la ligne se situant à cent lieues à l’Ouest et au sud des îles des Açores et du Cap Vert. Avec cette précaution néanmoins qu’aucune de ces îles et de ces terres trouvées ou à trouver, découvertes ou à découvrir, au-delà de cette ligne vers l’Ouest et le Sud, ne soient déjà en possession d’un roi ou d’un prince chrétien au jour de la naissance du Christ notre seigneur de l’an précédent cette années de grâce 1493……

De plus, quiconque de quelque rang que ce soit, même royal ou impérial, contreviendrait à l’interdiction de se rendre sur ces terres trouvées ou à trouver, découvertes ou à découvrir, sans permission spéciale de votre part ou de vos héritiers et successeurs, pour y faire commerce ou pour toute autre raison que ce soit, se verrait excommunié late sententie ipso facto… »

En analyse dans ce billet ; Les Bulles de la Discorde…

▼▼▼

C’est pourquoi l’Espagne et toute l’Amérique du Sud célèbreront aussi le Día de la Raza ce 8 octobre 2018, le Portugal lui le célèbrant le 10 juin de chaque année…



Mais nous pouvons dès demain, décider ensemble, peuples originels, non-indigènes, colons de papier, et qui que ce soit sur cette Terre, de rompre avec ce cycle mortifère, eugéniste, génocidaire et ethnocidaire instauré par les hommes en jupe ;

En refusant tout simplement de ne plus jamais commémorer la domination d’une minorité au motif qu’aucune personne indigène traditionnelle ou nation ne devaient être autorisées à survivre en dehors de la chrétienté et de sa nation « blanche ». En enclenchant un nouveau paradigme sans dieux, ni maitres, sans armes ni haine ni violence, NOUS, les peuples occidentaux, émancipés de l’idéologie et de l’action coloniales, se tenant debout et main dans la main, avec les peuples originels de tous les continents pour instaurer l’harmonie de la Société des sociétés sur Terre.

Entendons-nous bien ; Personne devant, personne derrière, personne au-dessus et donc logiquement personne en-dessous = TOUS sur une même ligne, côte à côte…



Nous pouvons décider dès maintenant TOUS, de nous coordonner POUR appeler à la formation d’un RÉSEAU DE RÉSISTANCE & DE RÉBELLION INTERNATIONAL CONTRE la société marchande parce qu’UN AUTRE MONDE EST POSSIBLE…

Tout ce qu’il y a à faire ; C’est d’éclairer, de nos petites flammes intérieures, la voie qui est déjà là… Depuis des millénaires pour éteindre la lumière du N.O.M. !

Ce lundi 8 octobre 2018 disons NON ! YA BASTA ! ÇA SUFFIT !

Faisons de ce Jour de la honte, de l’extinction, de la survie, de l’invasion, le point de départ, le temps zéro, d’une prise de conscience politique collective.

JBL1960

RÉSISTANCE AU COLONIALISME !

Une invitation au partage anti-« jour de Colomb » (Mohawk Nation News)

Réunion à Ohswekon en territoire des 6 nations les 19-23 Nov 2018

Tout le monde est bienvenu !

Mohawk Nation News | 4 octobre 2018 | URL de l’article ► http://mohawknationnews.com/blog/2018/10/04/gathering-6-nations-ohswekon-nov-19-23-2018/

~ Traduit de l’anglais par Résistance 71 ~

Venez tous, familles, relations, amis, alliés, venez dans les bras tendus de notre famille. Nous utiliserons nos voix, ie-kwa-nikon-ra-ien-ta-neh, de façon à ce que nous œuvrions toujours de concert pour notre survie. te-tia-to-ret, nous apprendrons et comprendrons nos vieilles paroles.

Votre participation fera l’agenda. Rassemblons-nous pour comprendre la voie de kanon’shonnni’onwe. Venez avec des questions, demandez à comprendre et faites des commentaires. Chacun d’entre nous tous sait quelque chose à partager. Nous le ferons pour tous nos enfants et le futur d’onkwehonweh (les habitants de l’Île de la Grande Tortue). Venez et discutez d’otiokwanhoksta, le Cercle de la Famille, qui est rotinonshonni (la confédération iroquoise) et de nos relations.

Tout le monde est bienvenu à venir et à partager ► kaianerekowa, la Grande Loi de la Paix.

Nous avons toujours la possibilité, d’où-nous sommes, de nous mutualiser afin de répondre à cet appel et d’internationaliser la résistance dans cet ici et maintenant !

Résister c’est créer ► Créer c’est résister !

Jo Busta Lally