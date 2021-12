FRANKISTAN, Lundi 27 décembre 2021 = STOPPONS LE COVIDHOLOCAUSTE EN MARCHE !

SINON dès DEMAIN & PARTOUT en France qui a été mutée en FRANKISTAN

Issu de ce TRACT-PDF du 8 juillet 2021 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/07/resistance-aux-nazillons-covidistes-la-liste-des-non-vaxxines-juillet-2021-1.pdf

Tout cela étant rendu possible par VOTRE obéissance qui prolonge ce cauchemar quand notre force et notre désobéissance éclairent votre lâcheté et vos faiblesses ► BOCAL par RIEN du 26 décembre 2021 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/12/bocal.pdf ;

ÉTEIGNEZ LES POSTES DE TÉLÉVISION – N’ÉCOUTEZ PLUS LA PROPAGANDE ► ALERTE INFO ! Dès demain à la téloche c’est le retour des GUIGNOLS de L’INTOX !

REJOIGNEZ-NOUS !

REFUSEZ LE GRAND BOND EN ARRIÈRE ► https://resistance71.wordpress.com/2021/12/27/la-france-de-maocron-pays-du-goulag-levant-et-camps-de-placement-des-non-injectes-ogm-ou-le-grand-bond-en-arriere/ Castex autorise un projet de loi autorisant le “placement” des non-injectés relayé par Arnaud de Brienne – 24 décembre 2021 ► Source initiale : Le Courrier des Stratèges article retiré immédiatement par son auteur, qui explique pourquoi, dans ► https://lecourrierdesstrateges.fr/2021/12/24/bim-sur-le-museau-du-courrier-et-joyeux-noel/

Éric Verhaeghe ; Vous avez été nombreux à enflammer la toile quelques minutes (que dis-je ? quelques secondes seulement !) après la publication d’un article erroné qui présentait comme imminente… la discussion d’un projet de loi dont le texte datait en réalité de l’an dernier.

[NdJBL ► j’avais sonné l’alarme, grâce à RIEN, l’an dernier par ce TRACT-PDF ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/12/alerte-info-cruciale-a-diffuser-sans-pitie-sur-la-vaccination-obligatoire.pdf]

Cliquer pour accéder à alerte-info-cruciale-a-diffuser-sans-pitie-sur-la-vaccination-obligatoire.pdf

Nous avons donc produit une fake new ! (faute avouée, etc.) que nous avons retirée dans l’heure de sa production. Mais las ! le coup était parti et des milliers de réactions sur les réseaux sociaux étaient déjà à l’oeuvre.

Voilà une bonne occasion de revenir sur quelques points.

Nos excuses pour notre erreur

Premier point : JE (Éric Verhaeghe) assume pleinement la responsabilité de l’erreur que j’ai commise. Je présente mes excuses sur ce point à nos lecteurs, et j’en profite pour leur faire une ou deux confessions.

D’abord, je suis un humain pleinement faillible. J’ai commis une erreur d’inattention ce matin en m’attaquant, dès potron-minet à l’analyse d’un texte présenté par le gouvernement il y a un an. J’ai suffisamment vu certains de mes amis commettre la même erreur pour savoir qu’elle est très agaçante, très désagréable quand elle arrive, mais tellement commune.

Je vous annonce qu’il m’arrive régulièrement de commettre des erreurs. J’en ai commis par le passé, j’en commettrai d’autres, y compris en 2022.

Ensuite, je vous fais une autre confession : je n’aime pas commettre des erreurs, mais je me fréquente depuis suffisamment longtemps pour savoir que je ne suis pas un Dieu, mais simplement un humain. Avec l’âge, on se fait une raison.

NdJBL ► Errare Humanum Est – Perseverare Diabolicum ► Une erreur répétée plus d’une fois est une décision ► Paulo Coelho ► revisité par RIEN ce 22 décembre 2021 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/12/erreur.pdf ;

Une réactivité qui m’étonne et m’inquiète

Reste qu’une chose mérite l’étonnement, et même l’inquiétude : l’état de l’opinion en France est tellement hystérisé que la moindre annonce contrariante atteint des sommets de notoriété et d’hyper-réactivité sur les réseaux sociaux.

Il me semble que deux interprétations peuvent être tirées à chaud de ce phénomène.

La première est que tout le monde s’attend à des mesures scélérates de ce gouvernement. Jamais, à mon sens, autant de Français n’ont été convaincus aussi clairement d’être gouvernés par des menteurs malsains.

La seconde est que l’annonce du passe sanitaire est de l’huile jetée sur un feu déjà très actif. Nul ne sait où cette aventure nous mènera. Mais à en juger par l’outrance des réactions, dans un sens comme dans l’autre, une nouvelle nuit de la Saint-Barthélémy n’est pas loin.

La faute personnelle en revient directement à Emmanuel Macron et à ses sbires, et elle est autrement plus grave qu’une erreur de date dans la lecture d’un texte.

Macron a activé la pulsion génocidaire

Ces éléments nous conduisent à maintenir le diagnostic que nous avons posé il y a quelques jours : la pulsion génocidaire est activée en France. Le gouvernement actuel en joue dangereusement, et l’angoisse collective est organisée autour de ce jeu pervers.

Partout, des voix s’élèvent pour réclamer des sacrifices, comme si ces sacrifices étaient nécessaires pour apaiser les dieux de l’épidémie.

Dans cette folie dont on perçoit qu’elle deviendra, ou pourrait devenir, ou est sur le point de devenir sanguinaire, le fait que le gouvernement ait pu, l’an dernier, déposé un texte comme celui que nous avons republié, indique bien que, de longue date, la machine bureaucratique est à l’œuvre pour saigner les boucs-émissaires.

Ce point-là devrait faire bondir tous les démocrates. Depuis un an, nous assistons à leur démission méthodique et consciencieuse, notamment sur les bancs de la gauche.

C’est quand même le vrai problème dans cette affaire : un gouvernement qui a proposé un plan pour suspendre les libertés individuelles par simple décret est toujours en place, un an après, et personne ne bronche…

Lire l’intégralité de l’article sur Le Courrier des Stratèges.



PREUVE QUE SI NOUS NE NOUS MOBILISONS PAS TOUT DE SUITE MAINTENANT…

Le COVIDHOLOCAUSTE est à nos portes !

Préambule R71 ce 27 décembre 2021 : Quand on parlait de goulag planétaire ce n’était que du “complotisme”, mais maintenant que ça se met en place, c’est quoi ?… de la voyance ou du réalisme ? Pas de boule de cristal, suffit de lire et d’ouvrir ses oreilles, toutes ces ordures expliquent depuis des lustres leur projet, c’est expliqué dans le détail dans bien des documents. Suffit d’éplucher les documents émanant des think-tanks, ces rouages de la communication oligarchique, tout ou presque y est dit et expliqué.

Le projet est un goulag planétaire et une réduction de la population mondiale de l’ordre de 90-95%. Alors qui va vivre ? Qui va mourir ? Et aussi au passage… Qui décide de qui meurt et qui vit ?…

Certaines questions ne peuvent plus être éludées.

Dans l’article ci-dessous, nous voyons comment la France pense établir son goulag. On n’est plus dans la supputation là, on est déjà dans le “projet de loi”. C’est à dire, c’est pour demain.

Ouvrez les yeux ! Réflexion Organisation Action (directe) Rébellion

Que le tigre de cette année 2022 rugisse (R.O.A.R)… Enfin…

Illustration choc : dans le film “La liste de Schlinder” a un moment donné, les nazis raflent des juifs dans un ghetto, un officier nazi et un bidasse contrôlent un groupe et les font allonger à plat ventre par terre. L’officier nazi met une balle dans la tête de chacun des gars. Au dernier, son flingue s’enraye, il le manœuvre pour le faire fonctionner… Le public qui assiste à la scène dans la salle de cinéma est estomaqué et se dit “va y avoir un deus ex machina, quelque chose va sauver le type, ou il va se barrer, ou se lever de rage et foutu pour foutu va se jeter sur les ordures et jouer son va-tout, de préférence sur le bidasse dont l’arme fonctionne, profiter de l’effet de surprise, l’instinct de survie quoi… » que nenni, le type reste allongé, le nazi arrange son flingue et lui colle une balle dans la tête, les troufions s’en vont… fin de la scène qui laisse le public scotché, effet garanti…

Question et sans doute question que Spielberg veut que le public se pose à ce moment au-delà de l’horreur de la scène : qu’est-ce qui fait que le type reste allongé et attend la mort, résigné ; chaque être vivant possède un instinct de survie, en quoi celui-ci peut-il être éradiqué ?

Notre question : Sommes-nous devenus comme ce pauvre gars, si résigné qu’il est tétanisé et ne fait rien et se laisse flinguer sans broncher, sans aucune réaction ? Ou allons-nous réagir ? Allons-nous nous laisser mener au goulag et abattre sans broncher ? Ou comprendre, réfléchir, nous unir et réagir en conséquence ?… La vaste majorité de l’humanité aujourd’hui est couchée. Le restera t’elle ? Ceux et celles qui sont prêts à mourir debout en luttant pour les générations futures auront quand même besoin d’un petit coup de main le moment venu. Ceux qui lisent ces lignes sont déjà debout. Votre boulot est que vous en fassiez se lever un ou deux dans votre entourage.

L’oligarchie ne reculera plus, elle est déjà allée trop loin. C’est ELLE / le système ou NOUS. À Résistance 71, nous avons déjà choisi et nous aidons d’autres à le faire. C’est le boulot de chacun, de chacune d’entre nous.

On ne peut pas être neutre dans un train en marche, y a même des moments où le train… vaut mieux le louper… mais quand on est dedans, on est tous dans la même galère, mieux vaut pédaler dans le même sens, ça aide grandement.



Pourquoi tout est crédible dans CE système là ;

Cependant que ; le véritable ennemi n’est pas Macron (le prochain ou la prochaine) ni tous les sbires combinés du système mis en place pour faire avancer le projet de contrôle planétaire de la masse survivante au génocide qui s’engage et du nirvana transhumaniste pour les “élus” auto-sélectionnés, mais bel et bien le système lui-même, ses fonctions, ses institutions, sa fallacie marchande, tout ce qu’il représente et qui ne peut être que négatif, néfaste, coercitif et réducteur pour la réalisation de notre humanité ► (R71, 30/07/21) ► Et comme il est clair maintenant pour tout le monde que tous les partis politiques servent le but oligarchique de la division, tous sans exception ; Le politique a, toujours, été vendu et acheté par l’économique et son cartel mortifère et tout(e) politichien(ne) est écrasé(e) sous ce fardeau et ne peut rien faire a contrario, quelles que soient ses bonnes intentions potentielles, quand il en a… Macron le cyborg, lui n’a jamais rien eu à redire sur le script de départ, il faut le rappeler aux endormis qui ont encore quelques doutes !

C’est cela qui nous conduit, les uns et les autres, à affirmer qu’il n’y a pas de solutions au sein de CE système et se préoccuper de tout parti politique et de son petit chef gesticulant (qu’elle ou il soit) est une perte de temps totale qui nous détourne de la véritable nécessité : celle de l’union des peuples, MAIS TOTALEMENT hors système, hors État et ses institutions, pour reconstruire ou mieux coconstruire la Société des sociétés, celles des confédérations des associations libres, volontaires et autogérées ► PDF N° 13032021 de 54 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/03/mars-1871-mars-2021-lesprit-communard-de-la-commune-en-marche-par-jbl1960-le-13-mars-2021.pdf

AUSSI ► RDV ICI – IMMÉDIATEMENT – D’OÙ NOUS SOMMES & C’EST FIN DE PARTIE POUR L’OLIGARCHIE ► R.O.A.R. !



