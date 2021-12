NON aux COVIDélires des Guignols de l’Intox !

Et ça n’a pas loupé :

– Interdiction de consommer debout dans les bars et restaurants (y compris dans les trains & TGV dont le wagon-restaurant sera fermé !), ou de croquer des popcorn assis dans les cinémas et salles de spectacle,

– Délai de rappel des vaccins réduit à 3 mois (une 4e dose est envisagée, même si elle ne sert à rien),

– Obligation du port du masque en extérieur dans tous les centres villes (maires et préfets décideront si un village de 500 habitants possède bien un centre-ville),

– Recours au télétravail dès la rentrée, 3 jours minimum par semaine (exemple : dépannage de chaudière en télétransmission),

– Les grands rassemblements limités à 2 000 personnes en intérieur, 5 000 en extérieur (un danger qui ne guette pas la team Macron… Oups, pardon, cela ne concerne pas les meetings politiques) ► https://lemediaen442.fr/pendant-les-nouvelles-lois-scelerates-du-conseil-de-defense-les-affaires-continuent/

Tic & Tac ont encore frappé !

Oui, ben fallait y penser avant !

Covid et Omicron : les gros mensonges de nos ministres

ZOLA – 28/12/21 ► https://www.covid-factuel.fr/2021/12/28/covid-et-omicron-les-gros-mensonges-de-nos-ministres/

Complétée & Enrichie par JBL1960

« Plus le mensonge est gros, plus il passe. Plus souvent il est répété, plus le peuple le croit. » Cette célèbre citation d’un triste sire est malheureusement trop souvent d’actualité, car cette vérité est mise en œuvre un peu trop couramment chez nos élus.

Hier soir nous avons malheureusement assisté à ce genre de mensonges, pour augmenter la panique et justifier plus de répression, alors que le discours aurait pu être, aurait dû être rassurant, preuves à l’appui.

En préambule, on nous annoncé, que « la France est un des pays les plus vaccinés au monde, donc un des mieux protégés ».

« Un des pays les plus vaccinés ? » VRAI

[NdJBL ► OU PAS ► 36,5% de non vaccinés on comprend mieux l’affolement du gouvernement ► https://reseauinternational.net/365-de-non-vaccines-on-comprend-mieux-laffolement-du-gouvernement/]

« Un des pays les mieux protégés ? » FAUX

Quant aux mesures pour empêcher la progression de l’épidémie, apparemment indispensables dans le pays le mieux protégé et vacciné au monde, on nous a fait comprendre qu’il fallait renforcer les mesures type pass et contraintes pour les non-vaccinés. FAUX.

Quand je vois qu’un enfant testé positif a le droit d’aller en classe s’il est vacciné (même chose pour les soignants positifs), et que son frère non vacciné, cas contact et testé négatif, n’en a pas le droit pendant 10 jours, ce “pass vaccinal“, est un droit de contaminer les autres et rien d’autre, favorisant la progression. Au contraire, le “pass test“, lui, n’est pas contaminant et empêche la progression. J’aimerais comprendre la logique. Même chose quand on dit qu’il faut des mesures plus fortes pour un virus moins virulent que ses prédécesseurs. Le bon sens n’est pas français.

Petit rappel : il y a 5 mois, deux doses de vaccins empêchaient d’attraper la maladie et de contaminer. Dixit le premier ministre. Si, si, c’est ici. Fort de cette expérience, hier, on nous a expliqué, que la troisième dose était efficace à 90 % contre Omicron. FAUX. Ce n’est pas ce que dit cette étude de l’Agence sanitaire britannique, ni ce que dit le fabriquant Pfizer. Efficacité à 70% de suite, déclinant à 35 à 45% après 10 semaines. Voici la réalité. Réalité mais pas forcément vérité, sans doute en deçà, car j’aimerais qu’on m’explique ces chiffres d’efficacité à 10 semaines alors qu’Omicron est apparu seulement il y a 5 semaines… Ils n’en savent rien, mais il faut vacciner, alors un mensonge de plus ou de moins… En Inde, après la cure d’ivermectine en mai 2021, ce n’est pas 2 mois, mais depuis 7 mois qu’il ne se passe rien.

Concernant Omicron, notre ministre de la santé nous a expliqué qu’en Afrique du Sud, les contaminations baissaient aussi vite qu’elles avaient augmenté, et ce pour plusieurs raisons qu’il nous a détaillées.

La première : « ils sont en vacances » ! Ignore-t-il que nous aussi nous sommes en vacances, et qu’on nous a expliqué que c’était source de contaminations ?

Pire, il nous explique que c’est parce qu’» ils ont eu à subir par le passé des vagues plus fortes et qu’ils sont donc mieux immunisés ». FAUX. En cumulé sur bientôt deux ans, l’Afrique du Sud a eu 2,4 fois moins de cas par habitant. MENSONGE.

Ensuite gros MENSONGE par omission. La France “mieux protégée grâce à sa vaccination ” ? Bien que l’Afrique du Sud soit 3 fois moins vaccinée, cela ne l’empêche pas d’avoir une chute de ses contaminations depuis 10 jours. Chez nous on vous expliquerait que c’est grâce aux vaccins ! C’est pour cela que le gouvernement accélère les choses face à un virus peu virulent : pour arriver avant la baisse naturelle de la vague, et pouvoir dire que c’est grâce à ses mesures.

À propos de l’évolution d’Omicron, je vous rappelle la courbe qui vous a été proposée dans un billet il y a maintenant 10 jours. Avec un peu de bon sens, j’avais fait une prévision, qui se révèle (pour le moment..) exacte. J’avais également écrit, que compte tenu de la gentillesse que semblait montrer Omicron, si les cas ont été multipliés par 100, ce ne serait pas le cas pour les décès, qui en 15 jours devraient doubler, au pire tripler. 10 jours plus tard, en prenant la référence du 1 novembre, supposé début de la vague, depuis cette date, les décès ont presque doublé.

COURBE DU JOUR chiffres du 27 décembre 2021

« Ce ne sont pas des mensonges, c’est de la politique » écrivait Scholastique Mukasonga, prix Renaudot 2012. Peut-on compter sur la presse d’investigation pour rétablir la vérité ? J’en doute, et regrette que Coluche ne soit plus de ce monde, lui qui disait que « les journalistes ne croient pas les mensonges des hommes politiques, mais ils les répètent, c’est pire ».

Il aurait adoré la tirade surréaliste sur la “position debout” de notre premier ministre, et en aurait fait un sketch. Notre ministre a oublié d’interdire aux hommes de pisser debout, puisqu’il nous a expliqué que pour échapper au virus, il faut être assis. Il faudrait aussi revenir aux bons vieux pots de chambre à mettre sous les chaises dans les bars et restaurants, afin d’éviter de se lever pour aller au petit coin, car le virus, très dangereux, tire à vue sur toutes les têtes qui dépassent selon une étude récente de la Drees. Les plus grands devraient faire attention et baisser la tête, et, pour le prochain variant, les prévisionnistes et la HAS prévoient qu’il faudra se coucher et ramper pour y échapper. On pourrait aussi ressortir les casques de la dernière guerre, les masques ne semblant plus suffisants. Finalement, en deux ans, on en aura appris beaucoup sur ce virus, et beaucoup progressé.

▼Et pour sourire un peu dans ces temps difficiles ▼

▲Emprunté à Librepenseur.org▲

Quand assez est-il assez ?

Paskon vous l’avait bien dit ► FRANKISTAN, Lundi 27 décembre 2021 = STOPPONS LE COVIDHOLOCAUSTE EN MARCHE !

Aussi, pour STOPPER les COVIDélires et pousser, ensemble, le R.O.A.R. salvateur, puisque nous sommes les 23 millions et en attendant le PDF dans une nouvelle création originale des traductions de l’anglais au français et par de larges extraits de Résistance 71 du livre dynamite de Robert F. Kennedy Jr « The Real Anthony Fauci, Bill Gates, Big Pharma and the Global War on Democracy and Public Health » / “Le véritable Anthony Fauci, Bill Gates, Big Pharma et la guerre globale contre la démocratie et la santé publique” – Skyhorse Publishing, novembre 2021, 450 pages, que de manière inédite je compile au fur et à mesure de leur traduction tant l’heure est grave en COVIDLAND et particulièrement en FRANKISTAN ces derniers jours. Et si on se donnait RDV = ICI – IMMÉDIATEMENT & D’OÙ NOUS SOMMES pour coconstruire et codiriger une société des sociétés hors État & ses institutions, plutôt qu’attendre ? Quoi d’ailleurs ?…



LEVONS-NOUS pour REFUSER toutes ces “mesures” sanitaires qui n’ont RIEN de sanitaires mais sont prises pour nous diviser à l’infini, nous fractionner et jusqu’à nous réduire jusqu’au dernier ► POLISSSSSSS ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/12/polis.pdf ;

(R)ÉVEILLONS-NOUS car NOUS SOMMES LE NOMBRE…

JBL1960