FINALEMENT À L’OUEST, DU NOUVEAU ?

Voilà qui confirme le premier lien traité par La Croix du Sud : C’est officiel, certains sénateurs républicains ont annoncé aujourd’hui : “La pandémie de Covid19 est une supercherie” ! Les médias dissimulent la vérité, Big Pharma, Big Tech, Big Media, l’OMS et d’autres seront tous tenus pour responsables des souffrances imposées aux populations. Source ► https://les7duquebec.net/archives/264568, du 16/06/21

Fauci se fait attaquer à la faucille et vacille !

En France ? Toujours RIEN… Ou presque…

Hé ? Les Gaulois, et les Gauloises Réfractaires ?

Quand assez sera-t-il assez ?

DOSSIER PDF POUR DIRE NON À L’INJECTION TRANSGÉNIQUE (OGM) EXPÉRIMENTALE À DIFFUSER SANS PITIÉ ! INÉDIT À DIFFUSER SANS PITIÉ ► DOSSIER PDF N° 120621 de 28 pages ► Pourquoi & Comment dire NON en masse à l’Injection Transgénique (OGM) Expérimentale contre le COVID-19 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/06/dossier-pour-dire-non-a-linjection-transgenique-experimentale-jbl1960-juin-2021.pdf

RAPPEL : “Primum non nocere” / “En premier lieu ne pas nuire” ► Serment d’Hippocrate ;



Article L-1111-4 du Code de la Santé Publique

Source : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041721056

Note : les emphases de texte sont ajoutées par nos soins (Résistance 71). L’article a aussi été modifié par ordonnance en pleine crise « pandémique » du COVID en mars 2020, il serait intéressant de voir le libellé de l’article AVANT l’amendement…

Juin 2021

Modifié par Ordonnance N° 2020-232 du 11 mars 2020 – Art.2

Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé.

Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. Le suivi du malade reste cependant assuré par le médecin, notamment son accompagnement palliatif.

Le médecin a l’obligation de respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix et de leur gravité. Si, par sa volonté de refuser ou d’interrompre tout traitement, la personne met sa vie en danger, elle doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable. Elle peut faire appel à un autre membre du corps médical. L’ensemble de la procédure est inscrite dans le dossier médical du patient. Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins palliatifs mentionnés à l’article L. 1110-10.

-[]- Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. -[]-

Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté.

Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, la limitation ou l’arrêt de traitement susceptible d’entraîner son décès ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale mentionnée à l’article L. 1110-5-1 et les directives anticipées ou, à défaut, sans que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6 ou, à défaut la famille ou les proches, aient été consultés. La décision motivée de limitation ou d’arrêt de traitement est inscrite dans le dossier médical.

Le consentement, mentionné au quatrième alinéa du mineur, le cas échéant sous tutelle doit être systématiquement recherché s’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision.

Le consentement, mentionné au quatrième alinéa, de la personne majeure faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne doit être obtenu si elle est apte à exprimer sa volonté, au besoin avec l’assistance de la personne chargée de sa protection. Lorsque cette condition n’est pas remplie, il appartient à la personne chargée de la mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne de donner son autorisation en tenant compte de l’avis exprimé par la personne protégée. Sauf urgence, en cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de sa protection, le juge autorise l’un ou l’autre à prendre la décision.

Dans le cas où le refus d’un traitement par la personne titulaire de l’autorité parentale ou par le tuteur si le patient est un mineur, ou par la personne chargée de la mesure de protection juridique s’il s’agit d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, risque d’entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur protégé, le médecin délivre les soins indispensables.

L’examen d’une personne malade dans le cadre d’un enseignement clinique requiert son consentement préalable. Les étudiants qui reçoivent cet enseignement doivent être au préalable informés de la nécessité de respecter les droits des malades énoncés au présent titre.

Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des dispositions particulières relatives au consentement de la personne pour certaines catégories de soins ou d’interventions.

– Conformément à l’article 46 de l’ordonnance N° 2020-232 du 11 mars 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard le 1er octobre 2020.

– Elle est applicable aux mesures de protection juridique en cours au jour de son entrée en vigueur et aux situations dans lesquelles aucune décision n’a été prise au jour de son entrée en vigueur.

Alors, maman, papa, grand-mère, grand-père, voulez-vous, avec moi et plus que moi, pour NOUS, participer en conscience à ÊTRE ACTEUR RESPONSABLE de cette évolution où l’homme n’est plus au sommet de ce processus évolutif mais un collaborateur conscient de sa propre évolution ?

Ou préférez-vous poursuivre votre lâcheté plus en avant encore et nous laisser être VAX-ASSASSINER avec vous ?

▼▼▼

Nouvelle chronique du Presque Dr. T’Ché-RIEN : À PELLES D’AIR – PDF N° 302 de 10 pages – Complétée et Enrichie par mézigue ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/06/a-pelles-dair-de-rien-le-14-juin-2021-pagination-jbl.pdf

AUX ZAPPLATIS VOLONTAIRES !

RAPPEL à partager sans pitié également : TRACT-PDF ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/08/tract-aux-covidiots-de-la-terre-pdf-1.pdf

Rappel sur le consentement libre et éclairé ;

TRACT-PDF N° 270321 sur 2 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/03/stoppons-linoculation-mondiale-aux-vaccins-anti-covid.pdf

Déclaration d’Engagement de Responsabilité Civile et Pénale POUR l’administration des vaccins dans le cadre de la COVID19 rédigé par Me Carlo Brusa de REACTION19 ► https://reaction19.fr/wp-content/uploads/2020/12/De%CC%81claration-de-responsabilite%CC%81-civile-et-pe%CC%81nale-du-me%CC%81decin-1.pdf

Pour un consentement éclairé sur les vaccins, 235 substances/produits contenus dans les vaccins ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/04/substances-dans-les-vaccins-pour-un-libre-consentement-eclaire.pdf ;

+ Le certificat d’expertise des vaccins contenant de l’aluminium ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/02/certificat-d_expertise-de-l_aluminium-des-vaccins-en-fran_c3a7ais.pdf

+ Documentation PDF proposée par le Dr. Fourtillan dans une vidéo ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/11/conference_sur_covid-19_et_ses_vaccins_aout-2020.pdf ► FOURTILLAN QUI EST TOUJOURS EN PRISON !

CONSEILS PRATIQUES de Michel Dogna aux futurs piquouzés de force pour annihiler l’effet des vaccins sur 1 page PDF ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/08/vaccins-methode_du_cataplasme.pdf ;

RAPPEL : Thèse de doctorat en médecine de M. Louis-Adrien DELARUE, 2011 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/12/these-delarueblanc.pdf – Cette thèse a fait grand bruit à l’époque en signalant les dysfonctionnements de la HAS même, au sujet du Médiator ;



RAPPEL à diffuser sans pitié pour STOPPER LA MASQUE-À-RADE – ICI – IMMÉDIATEMENT !



3 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/08/non-au-port-dune-muselic3a8re-par-tous-partout-par-jbl1960-aoc3bbt-2020.pdf

2 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/07/non-au-muselage-sanitaire-insoumission-facteur-devolution-20-juillet-20-par-jbl.pdf

1 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/07/non-au-muselage-sanitaire-les-preuves-que-les-masques-ne-protegent-pas-du-coronavirus-16-juillet-2020.pdf

& plus encore dans ma BIBLIOTHÈQUE PDF (+ de 300)

Alors ? L’escalier de la Grande Réinitialisation Marche par Marche jusqu’au N.O.M. tu monteras ?

OU ÉMANCIPATION et Société des Sociétés, tu choisiras ?

Parce que nous avons toujours eu le choix et que nous savons, depuis longtemps, QUOI/QUE FAIRE pour refuser ; La marche vers la tyrannie globale par la mise en place d’un fascisme planétaire transnational géré par les corporations ayant fusionné avec l’État. Et comment nous en sortir ► La mise en échec du Nouvel Ordre Mondial ne peut se faire que par les peuples qui, dans le processus même de la révolution sociale planétaire, éradiqueront la malfaisance régnante ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2017/12/quefaireparr71juin2010.pdf

ALORS ?… ON S.È.M.E. ? OU PAS ?

Parce que c’est le moment où jamais de se LEVER /S’ÉLEVER !

JBL1960