À PELLES D’AIR, dernière chronique de RIEN, pour ne pas manquer de souffle – Version PDF de JBL1960

Alors, maman, papa, grand-mère, grand-père, voulez-vous, avec moi et plus que moi, pour NOUS, participer en conscience à ÊTRE ACTEUR RESPONSABLE de cette évolution où l’homme n’est plus au sommet de ce processus évolutif mais un collaborateur conscient de sa propre évolution ?

Ou préférez-vous poursuivre votre lâcheté plus en avant encore et nous laisser être VAX-ASSASSINER avec vous ?

Nouvelle chronique de RIEN : À PELLES D’AIR – PDF N° 302 de 10 pages – Complétée et Enrichie par mézigue ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/06/a-pelles-dair-de-rien-le-14-juin-2021-pagination-jbl.pdf

Cliquer pour accéder à a-pelles-dair-de-rien-le-14-juin-2021-pagination-jbl.pdf

À retrouver dans CHRONIQUES DU PRESQUE Dr. T’Ché-RIEN – BIBLIOTHÈQUE PDF – DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS

POUR LES ENFANTS DE LA TERRE !

Cette dernière chronique de RIEN entre en parfaite résonance avec le dernier poème pour Vivre debout de Zénon, Phœnix en version PDF au format livre de 7 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/06/poeme-de-zenon-phoenix-20-mai-2021-pdf-de-jo-juin-21.pdf ou encore écho, tant ces textes se répondent…

Et prolonge mon tout dernier PDF pour se lever et dire NON en masse à l’injection transgénique expérimentale pour nous-mêmes et nos enfants, et petits-enfants ► DOSSIER PDF POUR DIRE NON À L’INJECTION TRANSGÉNIQUE (OGM) EXPÉRIMENTALE À DIFFUSER SANS PITIÉ ! ► PDF N° 120621 de 28 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/06/dossier-pour-dire-non-a-linjection-transgenique-experimentale-jbl1960-juin-2021.pdf

Pour le bonheur de tous, solidaire du bonheur de chaque un…

JBL1960