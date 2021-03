LA RÉALITÉ SUR L’ÉPIDÉMIE DES CHIFFRES AU 24/03/2021…

POUR STOPPER LA NOUVELLE STRATÉGIE DU CHOC

AU CORONAVIRUS ou COnVIDélire-19

C.o.v.i.d – La peur des chiffres… (Vidéo de 3MN36 par No Linky Project)

Ben oui, regardons la réalité en face, dans la grande majorité, ce n’est pas le c.o.v.i.d qui fait peur, mais le matraquage permanent et hallucinant du gouvernement et des media. La peur vient des chiffres et de la propagande infâme qui a été faite autour depuis 1 an…

« D’abord, il y a eu le chiffre des morts, mais les morts ont diminué. Alors…

il y a eu… les réanimations, mais là encore, elles ont fini par baisser, alors…

on a donc vu apparaitre les chiffres des Hospitalisations, mais baissant là aussi…

il y a eu des tests massifs afin d’obtenir un chiffre hallucinant propice à maintenir les gens dans un « quasi coma covidien » appelé les « cas », qui étaient des gens pas malades mais ayant été en contact avec le virus, ce que l’on appelle pour les autres maladies, des porteurs sains.

Comme il fallait faire culpabiliser tout le monde, les « cas contact » sont apparus, mais l’arnaque des tests PCR pas fiables a fait qu’il fallait encore trouver autre chose…

…C’est là que sont apparu les « variants », un nouveau mot, et pourtant, le virus de la grippe traditionnelle mute tous les ans… Variant remplacé ensuite pour effrayer davantage par « Virus mutant » et toutes ses déclinaisons (Mutant Hyper-contagieux, Mutant Hors de contrôle…).

La dernière « trouvaille » immonde pour entretenir cette peur irrationnelle sont les enfants, tests massifs pour totalement effrayer les parents dont certains vont jusqu’à vivre à la maison, en famille avec un masque sur le visage…

Mais la réalité, quelle est-elle ?

Regardons simplement les vivants ou les survivants au lieu de faire une fixation sur un nombre de morts bien trop faible pour une vraie pandémie… Ces chiffres de vivants que les grands média ne vous montreront jamais… »

NLP : « 2 millions de morts sur… 8 milliards d’habitants… Faites le compte…

La grippe espagnole a fait entre 50 et 100 millions de morts et plus de 500 millions de malades à une époque où il y avait moins de 2 milliards d’habitants…

La même grippe espagnole transposée aujourd’hui (en conservant le rapport décès / malades / population), avec les moyens de locomotion mondiaux (avions, tramways, voitures) que nous avons actuellement serait purement et simplement une véritable hécatombe…

…Entre 200 et 400 millions de morts et plus de 2 milliards de malades, auquel il faut ajouter le rapport qui serait catastrophique des moyens de locomotion moderne »

« Alors, 2 millions de morts, mondialement ? Bousiller une économie pour ça ? Il y a obligatoirement un but inavouable derrière tout ça, il ne peut en être autrement… »

LES 5 QUESTIONS À POSER À CEUX QUI VEULENT SE FAIRE INOCULER ;

Sais-tu que nous n’avons jamais créé de vaccins à succès contre n’importe lequel des coronavirus ? Sais-tu que cela prend en général entre 5 et 10 ans pour développer un vaccin complètement ? Sais-tu que les “vaccins” COVID sont basés sur une nouvelle technologie qui n’a jamais été approuvée pour être utiliser sur les humains auparavant ? Sais-tu que les laboratoires pharmaceutiques qui produisent ces vaccins ne peuvent pas être attaqués en justice si leurs vaccins endommagent ou tuent quelqu’un ? Sais-tu que 99,8% des gens atteints survivent au COVID-19 ?

La seule question qui est alors importante est la suivante : au vu de ces données, veux-tu vraiment, as-tu vraiment BESOIN de prendre ce risque ?

TRACT-PDF À DIFFUSER SANS PITIÉ pour faire FOIRER L’INOCULATION MONDIALE ► Version TRACT-PDF N° 230321 RECTO/VERSO de JBL1960, 23 mars 2021 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/03/tract-pdf-5-questions-a-poser-a-ceux-qui-veulent-se-faire-inoculer-.pdf

▼▼▼▼

BULLETIN D’INFORMATION & DÉCRYPTAGE COVID-19 de l’AP-HM du mardi 23 mars 2021

Concernant l’épidémie de faux positifs aux Tests ► Les Chiffres de la psychose SARS-CoV-2 : La Fraude des Tests RT PCR permet la mise en place de la Dictature Sanitaire – Version PDF N° 224 de 18 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/12/dossier-special-fraude-tests-rt-pcr.pdf



+ La Version PDF N° 130121 de 28 pages de la remarquable synthèse du Pr. Denis Rancourt sur ce qu’on sait aujourd’hui SCIENTIFIQUEMENT sur le SRAS-CoV-2 et la « pandémie » COVID-19 associée ► À DIFFUSER SANS PITIÉ pour STOPPER IMMÉDIATEMENT la MASCARADE et l’imposture avant qu’elles ne nous enferment dans sa dictature technotronique eugéniste programmée ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/01/synthese-du-pr-denis-rancourt-sur-le-sras-cov-2-et-la-pandemie-cov19-associee-maj.pdf

+ COVID-19 – Du mythe aux statistiques, 9 février 2021 – PDF N° 243 de 24 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/02/stats-covid.pdf

24 Mars 1871 : Vive la Commune de… Narbonne !… De la Commune à la pratique anarchiste avec Louise Michel, version PDF ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2018/06/de-la-commune-c3a0-la-pratique-anarchiste-avec-louise-michel-juin-2018.pdf

Mars 1871 – Mars 2021 : L’esprit communard de la Commune en marche ! Version PDF N° 13032021 de 54 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/03/mars-1871-mars-2021-lesprit-communard-de-la-commune-en-marche-par-jbl1960-le-13-mars-2021.pdf

Éteignons les écrans, rouvrons les livres ET/OU les livres au format PDF et les cerveaux se rallumeront d’eux-mêmes ! Inter-connectons-nous ► ICI, IMMÉDIATEMENT et d’OÙ NOUS SOMMES…

JE me RÉVOLTE, donc NOUS sommes !

JE sors dehors, donc NOUS sommes…

Pour que la Commune Universelle demeure…

