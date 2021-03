TRACT-PDF À DIFFUSER SANS PITIÉ pour faire FOIRER L’INOCULATION MONDIALE !

JE SORS…

TU SORS…

IL/ELLE SORT…

NOUS SORTONS…

VOUS SORTEZ…

ILS/ELLES SORTENT…

ON SORT DEHORS et surtout ON VOUS EM……… !

Toute dernière trouvaille du gouvernement-qui-vous-ment : Dedans avec les miens, dehors en citoyen =►STOPPONS LES COVIDélires de Macron et son Monde ► NOUVELLE ATTESTATION DE VIVRE des RIENS ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/03/je-sors.pdf

⇒ Alors même que ; L’OMS confirme que le test Covid-19 PCR est invalide, les estimations de « cas positifs » sont sans fondement. Le confinement n’a aucune base scientifique ► Par le Pr. Michel Chossudovsky pour Mondialisation.ca, le 21 mars 2021 – Cet article a été publié initialement en anglais : The WHO Confirms that the Covid-19 PCR Test is Flawed : Estimates of “Positive Cases” are Meaningless. The Lockdown Has No Scientific Basis, le 19 mars 2021.

⇒ Et que depuis le 17 décembre 2020, j’ai publié ici-même la preuve documentaire que : Les Chiffres de la psychose SARS-CoV-2 : La Fraude des Tests RT PCR permet la mise en place de la Dictature Sanitaire – Version PDF N° 224 de 18 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/12/dossier-special-fraude-tests-rt-pcr.pdf



5 QUESTIONS À POSER à vos proches, aux membres de votre famille, qui veulent se faire inoculer contre le SRAS-CoV-2 (COVID-19) ( PDF ) ;

Source Kit Knightly – 15 février 2021 – URL de l’article Source en anglais ► https://off-guardian.org/2021/02/15/5-questions-to-ask-your-friends-who-plan-to-get-the-covid-vaccine/

Traduit de l’anglais par Résistance71 le 5 mars 2021 dans : Cinq questions à poser à ceux qui veulent se faire vacciner contre le SRAS-CoV-2 / COVID-19

Version TRACT-PDF N° 230321 RECTO/VERSO de JBL1960, 23 mars 2021 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/03/tract-pdf-5-questions-a-poser-a-ceux-qui-veulent-se-faire-inoculer-.pdf

Cliquer pour accéder à tract-pdf-5-questions-a-poser-a-ceux-qui-veulent-se-faire-inoculer-.pdf

À retrouver dans ma BIBLIOTHÈQUE PDF & mon DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS

Sais-tu que nous n’avons jamais créé de vaccins à succès contre n’importe lequel des coronavirus ? Sais-tu que cela prend en général entre 5 et 10 ans pour développer un vaccin complètement ? Sais-tu que les “vaccins” COVID sont basés sur une nouvelle technologie qui n’a jamais été approuvée pour être utiliser sur les humains auparavant ? Sais-tu que les laboratoires pharmaceutiques qui produisent ces vaccins ne peuvent pas être attaqués en justice si leurs vaccins endommagent ou tuent quelqu’un ? Sais-tu que 99,8% des gens atteints survivent au COVID-19 ?

La seule question qui est alors importante est la suivante : au vu de ces données, veux-tu vraiment, as-tu vraiment BESOIN de prendre ce risque ?

♦◊♦

Au moins 7019 morts suite à la vaccination Covid-19 (maj) ► https://cv19.fr/2021/03/21/au-moins-7019-morts-suite-a-la-vaccination-covid-19/

Ailleurs, on se pose exactement les mêmes questions et on y apporte les mêmes réponses ;

COVID-19 : 10 bonnes raisons de ne pas se faire « vacciner » VIA OD ► https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2021/03/22/covid-19-10-bonnes-raisons-de-ne-pas-se-faire-vacciner/ Source ► http://www.revueenroute.jeminforme.org/10_bonnes_raisons_de_refuser_le_vaccin_contre_la_covid-document_complet.php

Aussi, n’attendez pas qu’il soit trop tard, et que les COnVIDiot-e-s nous entrainent irrémédiablement avec eux dans leur chute…

JBL1960