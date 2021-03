La réalité des chiffres… MÀJ AVEC LE QR CODE DE RIEN ! (13H15MN)

Et la dernière chronique du Presque Dr. T’Ché-RIEN, Des-Astres, dans une version PDF N° 253 de 5 pages que je complète et enrichie ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/03/nouvelle-chronique-de-rien-des-astres-18-mars-2021-par-jo.pdf + son AVENANT de la page 5 ► pour prévenir le Des-Astres ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/03/avenant-pour-prevenir-le-des-astres-et-au-billet-du-18-mars-2021-tatoumefu.pdf

Hôpitaux : En un an de pandémie, le gouvernement a supprimé 25% des lits de réanimation en Ile-de-France

En Ile-de-France, un an après le début de la pandémie, les services de réanimation franciliens ont vu leur nombre de lits chuter de 800 !

Le Canard Enchaîné révèle en effet que le nombre de lits de réanimation en Ile-de-France est passé de 2.500 en mars 2020 à 1.700 aujourd’hui.

En pleine crise sanitaire, le gouvernement poursuit donc sa destruction du service public. Une question est évidente « Pourquoi cette baisse de lits ? » ; une certitude, c’est délibéré ; un rêve, si le covid-19 pouvait se barrer aussi vite. Source ZE JOURNAL du 17/03 VIA Wikistrike et Profession Gendarme.

Les petits, les gros mensonges et les statistiques !

BULLETIN D’INFORMATION & DE DÉCRYPTAGE du COVID-19 de l’AP-HM du Jeudi 18 mars 2021

Le Bulletin Hebdomadaire du Réseau Sentinelles, semaine 10 du 8 au 14 mars 2021 ► https://www.sentiweb.fr/5231.pdf

Cliquer pour accéder à 5231.pdf

TAUX D’INCIDENCE NATIONAUX semaine 10 du 8 au 14 mars 2021 pour 100 000 habitants

TAUX D’INCIDENCE RÉGIONAUX semaine 10 du 8 au 14 mars 2021 pour 100 000 habitants

NON AU RECONFINEMENT GÉNÉRAL OU LOCAL – STOP AU COUVRE-FEU TOTALITAIRE – REFUSONS L’INOCULATION de PATHOGÈNES SYNTHÉTIQUES EXPÉRIMENTAUX & LE PASS SANITAIRE !

Les informations, ci-après, sont également à mettre en lien avec ces derniers bulletins ► PDF DES STATS COVID-19 : du mythe aux statistiques, 9 février 2021 ► À DIFFUSER SANS PITIÉ… Et son PDF ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/02/stats-covid.pdf d’un auteur anonyme, mis à notre disposition pour mettre bas les masques et, ensemble, mettre un terme à la DICTATURE SANITAIRE, immédiatement !

En France et PARTOUT : Halte à la dictature sanitaire ! Boycott et désobéissance civile : L’heure de dire NON ! Et de foutre tout ce bazar par dessus bord sonne. Boycott par quartier, par village, par voisinage, par commune. Associons-nous librement dans le boycott et la désobéissance civile pour aller plus loin. La dictature sanitaire et la répression étatique menée tambour battant sur fond de « crise sanitaire COVID 19 » fabriquée est un leurre, une PsyOp pour mettre en place et faire accepter la dictature technotronique en marche ► FORMAT TRACT-PDF (1 page) À DIFFUSER SANS PITIÉ : 1871 – 2021 : Esprit communard de la Commune aux Gilets Jaunes et pour une Commune Universelle ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/02/tract-pdf-appel-de-1871-a-2021-pour-une-commune-universelle.pdf



+ Texte au format PDF N° 254 de 17 pages : 150 ans de la Commune : Recherche Esprit Communard DÉSESPÉRÉMENT ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/03/150-ans-de-la-commune-de-paris-recherche-esprit-communard-desesperement-18-mars-2021-r71-et-jbl1960.pdf

+ JE me révolte, donc, NOUS sommes ; 18 mars 1871 – 18 mars 2021 ; l’Esprit communard de la Commune en marche, version PDF N° 13032021 de 54 pages de JBL1960 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/03/mars-1871-mars-2021-lesprit-communard-de-la-commune-en-marche-par-jbl1960-le-13-mars-2021.pdf

Sinon ?

L’escalier de la Grande Réinitialisation Marche par Marche jusqu’au N.O.M. tu monteras…

Alors ? Prêt-e-s pour la Grande Réinitialisation à la Schawb (PDF) ?

Ou pour la Révolte des Peuples, des Nations ?

Ici, immédiatement et d’où nous sommes…

En VOUS attendant, NOUS on sème…

JBL1960

MàJ de 13H15MN avec le QR CODE de RIEN !

Hé Manu ? Ton PASS SANITAIRE & Ton QR CODE tu sais où tu peux te les mettre ?…