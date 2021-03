OBJECTIF VACCINATION MONDIALE !

Pour Macron et son Monde et quoi qu’il en coûtera, c’est ;

Peu importe le prix de nos vies(d’anges)…

LA RÉALITÉ SUR L'ÉPIDÉMIE DES CHIFFRES AU 24/03/2021…

BULLETIN HEBDOMADAIRE du RÉSEAU SENTINELLES semaine 11 du 15 au 20 mars 2021 ► https://www.sentiweb.fr/5240.pdf

À lire, à étudier, et surtout à diffuser sans pitié pour faire foirer le PROJEEEEET de re-reconfinement général !

Ainsi que ces 2 tableaux, ci-dessous, des taux d’incidences nationaux et régionaux qui témoignent, une fois de plus, qu’il n’y a aucune raison de se laisser (r)enfermer pour une grippe moins répandue, parfois, que la diarrhée aigüe…

Version TRACT-PDF N° 230321 RECTO/VERSO de JBL1960, 23 mars 2021

La vaccination mondiale : le véritable objectif de l’opération COVID-19 ► http://www.profession-gendarme.com/la-vaccination-mondiale-le-veritable-objectif-de-loperation-covid-19/ Un article complet du Dr Pascal Sacré sur la vaccination et toute une liste d’études scientifiques en fin d’article pour les plus sceptiques ou les plus hypnotisés par la parole officielle des gouvernements, des labos et de leurs complices.

Déjà publié en analyse le 27 février 2021

Pour faire foirer l’objectif RECONFINEMENT ;

NON, les enfants ne sont ni porteurs, ni vecteurs, ni contaminants ► https://www.lalsace.fr/sante/2021/03/24/de-plus-en-plus-d-enfants-contamines-vers-une-fermeture-des-ecoles

Christophe Barbier, le « Conseiller médias » de Macron, dans un élan de sincérité lâche le morceau dans son dernier livre : « L’angoisse a été organisée par l’administration et le pouvoir politique pour que les gens se tiennent à carreaux. Et cela a marché ! » ► Source Eric Montana, mediazone.zonefr.com, le 24 mars 2021 VIA Olivier Demeulenaere, 25/03/21 & Réseau International.

C’était ça sa mission, son PROJEEEEET ; la vaccination, l’inoculation jusqu’à extinction totale de la population…

Tout projet peut se réaliser ou échouer, peut être mis en place ou mis en échec, réussir ou foirer. Notre pouvoir individuel et collectif est celui de dire NON ! En masse et de le mettre en échec une bonne fois pour toutes

En sortant TOUSTES dehors sans masques !

JE sors dehors, donc NOUS sommes…

JBL1960