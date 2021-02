JAMES C. SCOTT – AU FIL DU TEMPS & AU-DELÀ – Dans une nouvelle version PDF

“Avec la collectes d’impôts, la sédentarisation permanente des populations est la plus ancienne des activités de l’État.” ► James C. Scott, 2009



▼▼▼▼

La plupart de la Résistance ne dit pas son nom…

Comment résister à l’État lorsqu’il compromet nos libertés ? Comment faire entendre sa voix quand on est réduit au silence ? L’anarchie est-elle une vaine utopie comme la qualifient souvent ses détracteurs ?

Pourtant, l’utopie aujourd’hui, n’est-elle pas encore de croire dans l’État, ses institutions, son système marchand, monétaire et étatique ?

L’utopie n’est-elle pas de croire encore possible de réformer le système en remplaçant Macron par une autre personne, issue de ce même système ?

Dans ses entretiens, livres et réflexions, le politologue, anthropologue et penseur anarchiste, James C. Scott (Université de Yale) a exposé des stratégies de RÉSISTANCE POLITIQUE de ceux que l’on nomme, à tort, les “sans-voix” ou en France, sous Macron, les gaulois et gauloises réfractaires !

C’est pourquoi, je vous propose une compilation d’entretien, de livres et de réflexions de l’anthropologue politique James C. Scott dans une nouvelle version PDF N° 244 de 18 pages en travail collaboratif avec Résistance71 qui traduit en français ;

Cliquer pour accéder à james-c.-scott-au-fil-du-temps-et-au-dela-r71-et-jbl1960-fev-2021.pdf

À retrouver dans ma BIBLIOTHÈQUE PDF, dans ma page ANTHROPOLOGIE POLITIQUE & ma page JAMES C. SCOTT

« Lorsque la révolution devient l’État, elle devient mon ennemie » Entretien avec James C. Scott (juin 2018) ► https://jbl1960blog.wordpress.com/2019/11/05/lorsque-la-revolution-devient-letat-elle-devient-mon-ennemie-entretien-avec-james-c-scott-juin-2018/

Les formes quotidiennes de la résistance paysanne, James C. Scott ► Version PDF N° 156 de 26 pages, dans ► https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/02/21/lessentiel-de-traduction-en-version-pdf-du-livre-de-james-c-scott-les-formes-quotidiennes-de-la-resistance-paysanne/

Contre le grain – Une histoire profonde des premiers États, 2017 – Extraits du livre “Against the Grain, a Deep History of the Earliest States” dans une nouvelle version PDF N° 76 de 76 pages et introduit en analyse par ce billet de blog ► Anthropologie politique : « Contre le grain, une histoire profonde des premiers États » de James C. Scott, 2017

L’Art de ne pas être gouverné – Une histoire anarchiste des hauts-plateaux d’Asie du Sud-Est par James C. Scott, 2009 – Nouvelle version PDF N° 72 de 60 pages du livre “The Art of Not Being Governed, an Anarchist History of Upland Southeast Asia” de James C Scott(*), 2009 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2018/06/lart-de-ne-pas-c3aatre-gouverne-une-histoire-anarchiste-des-hauts-plateaux-dasie-du-sud-est-par-james-c-scott.pdf

James C. Scott, dans mon blog, est devenu l’un de mes auteurs favoris, auquel j’ai eu accès, dans ma langue, le français, grâce à R71, qui traduit ces lectures INDISPENSABLES qui sont toutes, dans nos blogs, en lecture, téléchargement, impression, diffusion et partage, libres et gratuits, car nous estimons, les uns et les autres, que tout ce qui participe de l’éveil de nos consciences et du développement de l’Humanité doit être accessible à nous tous gratuitement, et dans notre langue !

Ceci, afin d’être en capacité, ensemble, dans cet ICI et ce MAINTENANT et surtout D’OÙ NOUS SOMMES, d’éteindre la lumière du N.O.M. pour impulser la poussée primordiale, vaincre cette foutue inertie de départ et enclencher un nouveau paradigme en lien avec les peuples autochtones de tous les continents afin d’instaurer/cocréer/codiriger une société des sociétés sur terre, celle des associations libres, volontaires, autogérées hors de tout système marchand, (crypto)monétaire et étatique.

Aussi, cessons de se faire DICTATORISER par Macron et son Monde = La solution est en chacun de NOUS !

Prisonniers / Prisonnières = La SOLUTION c’est NOUS, aussi ne lâchons RIEN bien au contraire, soyons les premiers, en France, à faire FOIRER le PLAN des psychopathes aux manettes pour que 2021 soit l’année de bascule vers le Grand (r)Éveil !

JBL1960