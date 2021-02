Stoppons la DICTATURE SANITAIRE qui PRO-THÈSE de RIEN… (PDF)

À relier à mon billet d’hier ► L’IMAGE-INFO du jour, vaut MILLE-INFOS…

Grâce à JR que je remercie ; Je le mets à jour, avec une nouvelle info très complémentaire, et hélas !

Mercredi 27 janvier 2021 – Source ► https://www.ouest-france.fr/bretagne/penvenan-22710/penvenan-le-doyen-des-bretons-camille-le-houx-a-ete-vaccine-7134730 du 28/01/21

Les anciens doivent donner l’exemple ! C’est ce qu’a fait Camille Le Houx, pensionnaire de l’Ehpad de Penvenan (Côtes-d’Armor), et qui fêtera le 25 juin prochain ses… 109 ans ! Son grand âge, qu’il porte allègrement, fait de lui le doyen des Bretons. Mercredi, comme les autres pensionnaires de l’Ehpad, il s’est fait vacciner. Mais quand on a survécu à deux guerres mondiales, à la grippe espagnole et à quelques autres épidémies, on ne saurait craindre le Covid-19 ! Néanmoins, Camille a pris ses précautions.

Mercredi 2 février, même source ► https://actu.fr/bretagne/penvenan_22166/a-108-ans-camille-lehoux-doyen-des-homme-bretons-s-est-eteint-au-foyer-logement-de-penvenan_39152086.html

Penvénan – Camille Lehoux, doyen des hommes bretons, s’est éteint à 108 ans : Doyen des Penvénanais et plus âgé des hommes bretons, Camille Lehoux qui résidait au foyer logement de Penvénan s’est éteint. Il avait fêté ses 108 ans le 25 juin 2020.

AVERTISSEMENT : Tout rapprochement avec la “vaccination” de Camille Le Houx, 7 jours plus tôt ne saurait provenir que d’un esprit complotiste OU d’une coïncidence…

Et comment vous dire ?…

Cela va pas s’arranger, bien au contraire ;



Soignants, moins de 65 ans : qui pourra recevoir le vaccin à ARNm d’AstraZeneca : Le vaccin d’AstraZeneca contre le Covid-19 commencera à être administré à partir de samedi 6 février en France, a annoncé jeudi Jean Castex. Il sera réservé à une certaine partie de la population.

L’arrivée du vaccin du laboratoire AstraZeneca, se fait ce samedi 6 février en France. De son côté, la Haute Autorité de santé recommande d’administrer ce vaccin en priorité au personnel soignant et aux personnes de 50 à 65 ans. Ce nouveau vaccin disponible va permettre d’accélérer la campagne de vaccination et d’atteindre l’objectif de 4 millions de personnes ayant reçu au moins une première injection d’ici fin février, a précisé le Premier ministre au cours d’une conférence de presse ► https://www.midilibre.fr/2021/02/05/soignants-moins-de-65-ans-qui-pourra-recevoir-le-vaccin-dastrazeneca-a-partir-de-ce-samedi-9354986.php

Aussi, pour STOPPER la Dictature Sanitaire qui ne PRO-THÈSE de RIEN :

Je vous propose la dernière chronique du Presque Dr. T’Ché-Rien, que je complète, enrichie et prolonge parce que c’est le moment !

Stoppons la Dictature Sanitaire qui Pro-thèse de RIEN, février 2021 – Version PDF N° 238 de 15 pages

Cliquer pour accéder à stoppons-la-dictature-sanitaire-qui-pro-thecc80se-de-rien-fevrier-2021.pdf

À retrouver dans Chroniques du Presque Dr. T’Ché-RIEN, dans ma BIBLIOTHÈQUE PDF & dans mon DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS

Je complète avec les dernières infos ad hoc et connexes pour stopper le bouzin et démasquer la mascarade, ICI ► MAINTEMENT ► D’OÙ-NOUS SOMMES ;

30/01/2021 : https://www.midilibre.fr/2021/01/30/gard-des-enfants-de-6-7-ans-verbalises-sur-la-route-de-la-cantine-9343368.php

05/02/2021 : Italie : masques interdits à l’école, juge le Conseil d’État ► https://www.francesoir.fr/politique-monde/italie-les-masques-interdits-lecole-juge-le-conseil-detat-italien

Effet domino à venir ? Le président Frattini de la section III du Conseil d’État italien, a rendu une décision condamnant l’usage des masques à l’école chez les mineurs.

05/02/2021 : Vaucluse : une école fermée à cause de mystérieux symptômes. L’école Jean-Moulin de Pernes-les-Fontaines sera fermée jusqu’au 15 février. Il n’y aurait aucun lien avec le Covid-19, selon les autorités. «La piste du port prolongé du masque, et de l’intoxication au CO2, doit être vérifiée absolument», indique au Figaro le collectif «Parents Ventoux 84». «Le taux d’oxygène des élèves mesuré par le médecin scolaire par un oxymètre confirme un taux en dessous de la norme», précise le collectif ► https://www.lefigaro.fr/faits-divers/vaucluse-une-ecole-fermee-a-cause-de-mysterieux-symptomes-20210205

RAPPELS de l’inefficacité et la dangerosité du port prolongé des masques dès 6ans :

Une neurologue allemande met en garde contre le port du masque : La privation d’oxygène provoque des dommages neurologiques irréversibles ► https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/10/10/alarme-port-du-masque-la-privation-doxygene-provoque-des-dommages-neurologiques-irreversibles/

Le danger mortel des masques – par le Dr Russell Blaylock : En portant un masque, les virus exhalés ne pourront pas s’échapper et se concentreront dans les voies nasales, pénétreront dans les nerfs olfactifs et voyageront dans le cerveau. ► Nicolas BONNAL du 15/05/2020 (la page n’existe plus, aussi, je vous mets l’article complet, l’ayant sauvegardé) :

«Les chercheurs ont constaté qu’environ un tiers des travailleurs ont développé des maux de tête avec l’utilisation du masque, la plupart avaient des maux de tête préexistants qui ont été aggravés par le port du masque, et 60% avaient besoin de médicaments contre la douleur pour le soulager. En ce qui concerne la cause des maux de tête, alors que les sangles et la pression du masque peuvent être causales, la majeure partie des preuves indique l’hypoxie et / ou l’hypercapnie comme cause. C’est-à-dire une réduction de l’oxygénation du sang (hypoxie) ou une élévation du C02 sanguin (hypercapnie).

« On sait que le masque N95, s’il est porté pendant des heures, peut réduire l’oxygénation du sang jusqu’à 20%, ce qui peut entraîner une perte de conscience, comme cela est arrivé au malheureux conduisant seul dans sa voiture portant un masque N95, le faisant s’évanouir, écraser sa voiture et subir des blessures. Je suis sûr que nous avons plusieurs cas de personnes âgées ou de toute personne ayant une mauvaise fonction pulmonaire qui s’évanouissent et se frappent la tête. Bien sûr, cela peut entraîner la mort.

«Une étude plus récente portant sur 159 professionnels de la santé âgés de 21 à 35 ans a révélé que 81% avaient développé des maux de tête en portant un masque facial. Certains avaient des maux de tête préexistants par concentrations les plus élevées de virus. Et cela conduit à la tempête mortelle de cytokines dans un nombre sélectionné.

«Cela devient encore plus effrayant. De nouvelles preuves suggèrent que dans certains cas, le virus peut pénétrer dans le cerveau. Dans la plupart des cas, il pénètre dans le cerveau par les nerfs olfactifs (nerfs olfactifs), qui se connectent directement à la zone du cerveau traitant de la mémoire récente et de la consolidation de la mémoire. En portant un masque, les virus exhalés ne pourront pas s’échapper et se concentreront dans les voies nasales, pénétreront dans les nerfs olfactifs et voyageront dans le cerveau. »

«Malheureusement, personne ne dit aux personnes âgées fragiles et aux personnes souffrant de maladies pulmonaires, telles que la MPOC, l’emphysème ou la fibrose pulmonaire, de ces dangers lorsqu’ils portent un masque facial de quelque sorte que ce soit, ce qui peut entraîner une grave détérioration de la fonction pulmonaire. Cela inclut également les patients atteints de cancer du poumon et les personnes ayant subi une chirurgie pulmonaire, en particulier avec une résection partielle ou même l’ablation d’un poumon entier.

«L’importance de ces résultats est qu’une baisse des niveaux d’oxygène (hypoxie) est associée à une altération de l’immunité. Des études ont montré que l’hypoxie peut inhiber le type de principales cellules immunitaires utilisées pour lutter contre les infections virales appelées lymphocytes T CD4 +. Cela se produit parce que l’hypoxie augmente le niveau d’un composé appelé facteur inductible d’hypoxie-1 (HIF-1), qui inhibe les lymphocytes T et stimule une puissante cellule inhibitrice immunitaire appelée Tregs. Cela prépare le terrain pour contracter toute infection, y compris COVID-19 et rendre les conséquences de cette infection beaucoup plus graves. En substance, votre masque peut très bien vous exposer à un risque accru d’infections et, dans l’affirmative, avoir un résultat bien pire.

«Les personnes atteintes de cancer, en particulier si le cancer s’est propagé, seront exposées à un risque supplémentaire d’hypoxie prolongée, car le cancer se développe le mieux dans un micro-environnement pauvre en oxygène. Un faible taux d’oxygène favorise également l’inflammation qui peut favoriser la croissance, l’invasion et la propagation des cancers. Des épisodes répétés d’hypoxie ont été proposés comme facteur important de l’athérosclérose et augmentent donc toutes les maladies cardiovasculaires et cérébrovasculaires.

«Il y a un autre danger à porter ces masques au quotidien, surtout s’ils sont portés pendant plusieurs heures. Lorsqu’une personne est infectée par un virus respiratoire, elle expulse une partie du virus à chaque respiration. S’ils portent un masque, en particulier un masque N95 ou un autre masque bien ajusté, ils réinsuffleront constamment les virus, augmentant la concentration du virus dans les poumons et les voies nasales…

Et surtout ces 3 PDFs que j’ai constitués pour ensemble mettre BAS les masques et ainsi STOPPER la MASCARADE ;

3 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/08/non-au-port-dune-muselic3a8re-par-tous-partout-par-jbl1960-aoc3bbt-2020.pdf

2 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/07/non-au-muselage-sanitaire-insoumission-facteur-devolution-20-juillet-20-par-jbl.pdf

1 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/07/non-au-muselage-sanitaire-les-preuves-que-les-masques-ne-protegent-pas-du-coronavirus-16-juillet-2020.pdf

À DIFFUSER / PARTAGER SANS PITIÉ !

Bon alors très clairement, nous sommes ICI ;

Alors STOP ou ENCORE ?

Quand ASSEZ sera-t-il ASSEZ ?

JBL1960