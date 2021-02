L’IMAGE-INFO du jour, vaut MILLE-INFOS…

À RELIER AVEC MON BILLET D’HIER ► Inversons notre réalité et (re)devenons un peuple de penseurs… Preuve que ça urge, un chouïa, quand même, hein ?

Ceux qui m’aiment prendront le vaccin !… Ou pas !

Ça fait pas mal, faut pas avoir peur, kizavèdi ! Ah bah on a vu…

Enfin, Marie-Claude Fourrier, elle verra plus rien, hélas !

Alors que, depuis le dimanche 27 décembre, date de démarrage de la campagne de vaccination génique expérimentale en France en priorité sur les personnes âgées, à risques, qui a même été étendue pour aller plus vite, plus fort, aux personnes trisomiques, non ce n’est pas une blague, et alors que Macron, le nouveau M. Vaccin, veut faire sauter le recueil d’un consentement éclairé : Qu’est-ce c’est que ce truc ? ;

Je vous rappelle, pour ma part, et à toutes fins utiles, que vous avez absolument le droit de vous faire vacciner, et à vos risques et périls, car le problème ce n’est pas la vaccination, mais les vaccins géniques expérimentaux à ARNm qu’on veut, à toutes forces, nous inoculer, comme je le documente depuis des lustres, bien avant le CORONACIRCUS ICI et LÀ.

Mais que cela doit se faire AVEC votre consentement éclairé spécifiquement dans le cas de cette vaccination expérimentale, et vous pouvez exiger de tout vaccinateur qu’il VOUS signe une Déclaration d’Engagement de Responsabilité Civile et Pénale POUR l’administration des vaccins dans le cadre de la COVID19 rédigé par Me Carlo Brusa de REACTION19 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/12/declaration-engagement-de-responsabilite-civile-et-penale-vaccins-anti-covid-source-reaction19.pdf que j’ai mise au format PDF ► Du site REACTION19 ► https://reaction19.fr/wp-content/uploads/2020/12/De%CC%81claration-de-responsabilite%CC%81-civile-et-pe%CC%81nale-du-me%CC%81decin-1.pdf

Mais également que ceux qui ne voudront pas se faire vacciner, pour x raisons, ont parfaitement le droit de REFUSER ! Même dans les EHPAD ► https://www.bvoltaire.fr/vaccinations-dans-les-ehpad-larnaque-au-consentement/

Rappelez-vous toujours que ;

Si les masques fonctionnent pourquoi fermer les commerces ?

S’ils ne fonctionnent pas pourquoi nous OBLIGER à les porter ???

Et maintenant, remplacez MASQUES par VACCINS ;

Si les vaccins fonctionnaient : pourquoi lorsqu’on refuse de se faire vacciner on mettrait les autres en danger ?

Soit ;

C’est un non-sens qui doit être dénoncé et corrigé ; Ce qui est plus grave : c’est reconnaitre, intrinsèquement, que les vaccins ne fonctionnent pas comme ils le devraient !

Faites vos propres recherches sur la létalité, réelle, de ce virus, et aujourd’hui, sur la létalité, réelle, après vaccination anti-COVID.

Car pour les autorités de santé du monde entier ces décès suite à la vaccination ne sont QUE des coïncidences ► http://www.profession-gendarme.com/mort-par-coincidence/

Dans tous les cas, vous pouvez consulter librement et gratuitement mon DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS et ma BIBLIOTHÈQUE PDF.

Sans masque et distanciation sociale, ça va sans dire !

Pour ne pas mourir COnVIDiot-e-s puisque de toutes façons, nous mourrons toustes un jour ou l’autre !…

