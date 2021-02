Inversons notre réalité et (re)devenons un peuple de penseurs…

Et non de TRAVAILLEURS/ESCLAVES pour les siècles et les siècles !

Dans les vidéos de la toute nouvelle chaine InfoVF.com qui prouve qu’en nous mutualisant rien ne nous empêche d’être créatifs pour CONTOURNER la censure des GAFAM spécifiquement de YT ;

J’ai relevé celle d’Olivier Soulier : Charity business, lutte contre médecines alternatives – 4MN28 – (La Tribune RÉINFO 26/01/21) qui explique brièvement ce qui a déjà été exposé, et comme je vous le rappelle en détail, ci-dessous, du comment Rockefeller créa la médecine dite moderne, BIG-PHARMA, et annihila la médecine douce et les remèdes naturels ; ICI

Et puisque nous savons comment Rockefeller créa la médecine moderne, qui est à pied d’œuvre aujourd’hui pour entretenir la psychose à la coronavirose PLANétaire le plus longtemps possible, et ce jusqu’à la vaccinose à nanotech des populations pour enrichir à milliards de $ le complexe PHARMACO-CHIMIQUE criminel et corrompu et descendant pour l’essentiel du complexe IG Farben et de la Standard Oil des Rockefeller dans sa connexion moderne Fondation Bill Gates et Fondation Rockefeller ; Et comment il annihila les remèdes naturels.

Redevenons des penseurs, plutôt que des travailleurs/esclaves… Puisque réfléchir c’est commencer à désobéir et comme nous le constatons, aujourd’hui, notre plus gros problème n’est pas la désobéissance civile, mais bien notre obéissance !

Je vous propose donc de plonger, une nouvelle fois, au cœur du Nouvel Ordre Mondial, et aux origines de la création, par John D. Rockefeller, de la médecine dite moderne et ainsi comprendre comment il annihila les remèdes naturels qui fait que nous en sommes exactement là où ils voulaient nous amener, avec ce document PDF N° 177 de 30 pages que j’ai publié en mai 2020, en coproduction avec Résistance71 qui traduit ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/05/le-dossier-rockefeller-the-rockefellers-files-par-gary-allen-en-1976-traduction-r71-en-2011-pdf-mai-2020.pdf (Publié en 1976, cette lecture démontre que tout était prévisible, comme nous le disons souvent, les uns et les autres).

Cliquer pour accéder à le-dossier-rockefeller-the-rockefellers-files-par-gary-allen-en-1976-traduction-r71-en-2011-pdf-mai-2020.pdf

Et je vous conseille d’y adjoindre la (re)lecture de ce billet de mai 2020 : CoV19-OGM : Comment le X-Club de Thomas Huxley créa le magazine “Nature” et sabota la science pour 150 ans qui nous expliquait, qu’Au milieu de la tempête de la controverse qui s’est levée suite à la théorie de la création du CoV19 en laboratoire, soutenue par des figures scientifiques emblématiques comme le Pr. Montagnier, prix Nobel de médecine 2008 et virologue ainsi que la Dr. Judy Mikovits, l’expert en armes biologiques comme Francis Boyle, le Cardinal sri lankais Malcolm Ranjith et le chef du corps des Gardiens de la Révolution iranien, un projet élaboré de réfutation de la théorie fut mis en place et emmené par l’emblématique revue scientifique anglo-saxonne “Nature”. Le but étant de réfuter une fois pour toutes, toute annonce de fabrication chimérique du virus au moyen du rapport publié “L’origine proximale du SRAS-CoV-2” ( ‘The proximal origin of SARS-CoV-2’.)

Ainsi que ce dossier de mai 2020, également, sur l’Affaire CoV19 : Le SRAS-COV-2 Organisme Génétiquement Modifié avec séquences du génome VIH – Étude révélatrice d’un ex-conférencier de l’OTAN – Un biologiste français détruit la thèse du virus naturel ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/05/laffaire-cov19-ogm.pdf

Et de tout mettre en regard de mon billet d’hier ► NOUVEAU DOSSIER PDF À DIFFUSER SANS PITIÉ du CorbettReport du 16 janvier 2021 sur le Sars-CoV-2, COVID, vaccination et BIOSÉCURITÉ ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/02/corbettreport-covid-et-vaccination-biosecurite-traduction-r71-pagination-jbl.pdf

+ Dans ma BIBLIOTHÈQUE PDF & mon DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS

Tout ceci, pour vous permettre de vous faire votre propre opinion et de réfléchir à ce que vous voulez vraiment faire pour inverser notre réalité, un chouïa luciférienne, quand même. Car, nous savons QUOI FAIRE, depuis bien longtemps, pour stopper la mise en œuvre de cette tyrannie globale comme de débrancher Macron et son Monde.

Depuis un petit moment déjà, nous avons en mains, toutes les preuves documentaires et la confirmation que le PLAN a bien été muté en PLANdémie par ceux qui sont derrière la réduction de la population par la vaccination génique expérimentale (ARNm).

Nous y sommes… Nous sommes arrivés à la croisée des chemins ;

Soit nous REFUSONS, ENSEMBLE, et portons un coup d’arrêt définitif aux délires technotroniques en détruisant tout l’ARSENAL technotronique avant qu’il ne détruise l’Humanité.

Soit vous les laisser faire, sans rien dire, et c’est FIN de PARTIE pour l’Humanité telle que nous la connaissons depuis ces 200 000 dernières années…

À vous de choisir, car il faut choisir, et gardez bien en tête que tôt ou tard, TOUSTES, nous finirons par mourir. Mais nous pouvons décider, le temps qui nous est imparti sur cette Terre, de faire le bien(commun) plutôt que le mal !

JBL1960