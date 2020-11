TRACTS-PDF POUR FAIRE FOIRER LEUR PLANdémie PLANétaire !

Parce qu’ils sont peu ( 0.001% ) et que nous sommes nombreux ( 99.999% ) et que 10 à 15% d’entre nous est TOUT CE DONT NOUS AVONS BESOIN pour vaincre l’inertie de départ…

⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓

CONTOURNONS-LES ! POUR ENFIN VIVRE !

Résistance71 – 29 novembre 2020 ► Il va être temps de comprendre que défiler dans les rues de France et de Navarre avec pour seuls slogans une volonté de réforme du système pour le rendre plus « vertueux » n’a jamais eu aucun sens et en a encore mois aujourd’hui devant la mise en place à marche forcée de la dictature technotronique oligarchique post-capitaliste.

La solution n’est pas dans les rues des grandes villes où les forces de répression de l’État marchandisé nous attendent pour une bataille rangée perdue d’avance, elle est chez nous, de là où nous sommes, dans nos villes, villages, quartiers, communes, lieux de travail. Elle est dans le contournement, dans notre organisation autonome, dans notre pouvoir de dire NON !…

Pour lire l’intégralité du propos au format Tract-PDF (N° 219 sur 1 page) offert par Jo du CONTOURNER POUR ENFIN VIVRE de R71 du 29 novembre 2020

Cliquer pour accéder à tract-pdf-offert-par-jo-contourner-pour-enfin-vivre-resistance71-novembre-2020.pdf

À retrouver dans ma BIBLIOTHÈQUE PDF & dans mon DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS et pour faire foirer le ;

C omplot

O rganisé

V isant à

I nstaurer la

D ictature sanitaire !

POUR UN DÉCONFINEMENT IMMÉDIAT :

Je vous rappelle, ci-dessous, tous les derniers PDFs pour faire foirer la PLANdémie PLANétaire et avant qu’il ne soit trop tard pour inverser cette réalité totalement luciférienne car rien n’est inéluctable, sauf la mort !

29/11/20 ► Ducron Lajoie du presque Dr. T’Ché-Rien du 29 novembre 2020 offert en clin d’œil et de cœur et en avant première, sur 1 page ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/11/ducron-lajoie.pdf parfaitement synchrone avec le : Pourquoi le Grand Reset se termine (et ne commence pas) par Nicolas Bonnal VIA Olivier Demeulenaere.

27/11/20 ► SOUTIEN AU Dr. PAVAN + APPEL AU DÉCONFINEMENT IMMÉDIAT

25/11/20 ► Chronique du presque Dr T’CHÉ RIEN pour mettre la kabale en cavale, 25 novembre 2020 par JBL1960 + Arrêt du 17 novembre 2020 de la Cour d’Appel de Bordeaux N° RG 19/02419 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-K75N et FAVORABLE aux opposants au LINKY ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/11/linky-ca-bordeaux.pdf

23/11/20 ► ALERTE DOCUMENT PDF IMPORTANT : Note d’expertise pour le grand public sur les vaccins ayant recours aux technologies OGM (version PDF) – Dr Christian Velot ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/11/2020-09_note-dexpertise-vaccins-gm_c.velot-02_traite-02.pdf ► Attention danger ! Note grand public sur les vaccins OGM (CRIIGEN – PDF)



21/11/20 ► La Blonde à retardement – Dr. presque T’Ché-Rien – 20 novembre 2020 (PDF) – Version PDF N° 217 de 6 pages de JBL1960

20/11/20 ► Reset – Ou le coup de grâce de la Couronne à l’Humanité ? Zénon, mars 2020 – À retrouver également dans Les Chroniques de Zénon



18/11/20 TRACT-PDF SUR 2 PAGES ► COVID19 – EN 10 POINTS INDISCUTABLES ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/11/covid_19_synthese_de_points_indiscutables_pour_mieux_debattre_.pdf

+ MANIFESTE DES MÉDECINS POUR LA LIBERTÉ DE PRESCRIRE ► https://manifestes-libertes.org/wp-content/uploads/2020/11/LA-QUATRIEME-VOIE-Vdef.pdf (4pages) Source : https://stopcovid19.today/ ⇔ tweeter : @laissonslespre

17/11/20 ► TRACT-PDF 1 page : An II des Gilets Jaunes + R71 ; Quelle connexion entre la mort du capitalisme et le N.O.M. En Marche ? 16 Novembre 2020 – Version PDF N° 216 de 14 pages + TRACT-PDF Recto/Verso du presque Dr. T’Ché-Rien et Hop ! Ré-(s)cession des b(l)ouseux !

10/11/2020 ► Article LCI du 2 août 2019 + Communiqué de Stéphane Lhomme – Version PDF N° 215 de 3 pages

06/11/20 ► BLUES DE LA BLOUSE – Par le Dr. Tché-Rien (6 pages)

02/11/2020 ► TRACT-PDF sur 1 page : POUR VOTRE SANTÉ VOUS N’AUREZ PLUS AUCUNE LIBERTÉ !

RAPPEL POUR STOPPER le MUSELAGE & la DICTATURE SANITAIRES EN MARCHE ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/10/tract-pdf-stop-au-muselage-sanitaire-et-aux-lois-martiales-medicales.pdf

NON AU CONFINEMENT SANS FIN – N’ATTENDONS PLUS, sagement, l’autorisation du GOUVERNEMENT-QUI-MENT soit à MOURIR soit à NE PLUS VIVRE !

ICI & MAINTENANT & SURTOUT D’OÙ-NOUS SOMMES ► CONTOURNONS-LES et organisons-nous en associations libres, volontaires et autogérées, hors État et ses institutions, pour dire NON à ce monde façonné pour nous par ceux qui sont derrière la réduction programmée de l’Humanité, utilisant la PLANdémie PLANétaire au nouveau Coronavirus en cours comme d’une arme pour asservir les masses en vue d’une initiative mondiale et coordonnée de réduction de la population par les nouveaux vaccins à ARNm. Laissons le disparaitre et faisons naitre à sa place un monde façonné par et pour nous !

Une société des sociétés à l’humanité totalement réalisée…

JBL1960