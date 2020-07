Nouvelles vagues de mascarades jusqu’à la vaccinade, entre autres pignolades, en vue !

HALTE AU SKETCH !

TOUTES LES PREUVES dans mon DOSSIER SPÉCIAL CORONARIVUS et le PDF, dans sa dernière mise à jour ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/05/dossier-coronavirus-cov19-jbl1960-maj-de-mai-2020.pdf pour stopper la mascarade !

BAS LES MASQUES ;

Porter un masque ne sert à rien contre le coronavirus : Studio TheoVox – 8 juillet 2020 ► Cliquer ici pour télécharger la vidéo – Masque & Covid / La perspective d’un scientifique et chercheur : M. Denis Rancourt a été scientifique, chercheur et ancien professeur à l’université d’Ottawa, il a pratiqué plusieurs domaines de la science, il a été financé par une agence nationale, il a dirigé un laboratoire reconnu internationalement ; Il a publié plus de 100 articles dans des revues scientifiques importantes ; Il a publié plusieurs essais de commentaires sociaux. Il travaille aujourd’hui comme scientifique et chercheur à l’Association des libertés civiles de l’Ontario. Il est sans contredit un chercheur émérite ayant fait sa marque non seulement chez nous au Canada mais à travers le monde. Ayant fait plusieurs recherches sur diverses controverses rattachées à la pandémie de covid-19, il vient répondre aujourd’hui à nos questions notamment sur le port du masque, le confinement et la distanciation sociale. Bonne écoute ! l’Équipe ThéoVox VIA Mai68.org ;



Nouvelle pignolade : Le port obligatoire du masque est à l’étude, en France, en milieux fermés, ICI & LÀ & encore ICI ;

Jusqu’à la vaccinade, hein ?

Révélations importantes du Dr Stoian Alexov, président de l’Association bulgare de pathologie VIA ► https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/07/11/personne-n-est-mort-du-coronavirus/ et très complémentaire à l’analyse en vidéo de Denis Rancourt + le boni de Nicolas Bonnal ► Et pendant ce temps-là Jacques Attila-Attali, l’homme qui veut euthanasier les plus de 65 ans, nous promet un nouveau confinement général…

Et là, franchement, ça se complique, quand même un chouïa, car de plus en plus nombreux, nous vous avons donnés de nombreuses preuves très tôt, que l’objectif final de cette PLANdémic plus fabriquée que naturelle au Coronavirus/CoV19 était le puçage de toute l’Humanité, enfin après nettoyage en cours, VIA un arsenal technotronique en voie d’expérimentation dont l’eugénisme grâce à Bill Lapiquouze, entre autres, afin que Big Pharma, se fasse un max de flouze en prime !

« Le coronavirus est venu et il repartira. Mais le gouvernement n’oubliera jamais à quel point il lui a été facile de prendre le contrôle de votre vie. De contrôler chaque événement sportif, chaque salle de classe, chaque table de restaurant et chaque banc d’église. Et ce, même si vous êtes autorisé à sortir de chez vous » ► Source Twitter VIA Olivier Demeulenaere : Ils ont pris le contrôle de votre vie !

Dans ce billet : NON la vaccination n’est pas la solution en vidéo et en analyse, j’y démontre que les psychopathes aux manettes se servent de cette pandémie comme d’un outil de notre domestication et soumission afin de nous contrôler totalement. Et force est de constater que pour l’instant, ça marche sans trop d’accroc !



Comme nous avons pu démontrer que tous les chiffres (officiels) sont faux et qu’il y a une vraie volonté des pouvoirs publics d’estampiller chaque décès COVID-19, alors que, par exemple, en 2019 en France, il y a eu 610 000 décès, toutes causes confondues, on maintient le trouillomètre à zéro avec le nombre de décès dans le monde = 550 000 décès vs 7,8 milliards d’humains…

Tout le monde peut comprendre aujourd’hui que l’objectif est de nous imposer un vaccin = Ausweiss suprême pour avoir le droit de reprendre une vie normale d’esclaves ou de mouzombies voire de moutruches…

Preuve supplémentaire de la planification planétaire de cette expérience d’ingénierie sociale en cours, voici, ci-dessous, un courrier adressé à Robert Kennedy Jr par une chercheuse italienne, en date du 8 juillet, extrait de cet article ► https://blog.nomorefakenews.com/2020/07/06/to-patriots-look-at-italy-now/ que l’on me transmet et que je traduis avec l’aide de DeepL.com et complète ;

Voici une lettre écrite par la chercheuse italienne, le Dr Antonietta M. Gatti, à Robert Kennedy, Jr. Elle est publiée sur le site Children’s Health Defense. Gatti est professeur invité à l’International Clean Water Institute, présidente de l’Association pour la santé, le droit et la science, ancienne consultante de la Commission gouvernementale italienne sur l’uranium appauvri (XVIe législature) et co-auteur d’une étude de 2017 qui a révélé une vaste contamination des vaccins par des nanoparticules métalliques :

Gatti : « Je ne sais pas si vous êtes complètement conscient de la situation italienne. Pour résumer le tout en quelques mots, l’Italie a été vendue à Big Pharma et est devenue un immense laboratoire où des expériences sont menées sur la population : adultes, enfants, personnes âgées, en bonne santé, malades… cela ne fait aucune différence, nous sommes tous des cobayes. Aujourd’hui, l’entreprise, et pas seulement économique, consiste à obliger 60 millions d’Italiens à se faire vacciner contre le COVID, à tel point que des dizaines de millions de doses d’un produit ont déjà été achetées, un produit qui, en fait, est inconnu à la fois en termes d’efficacité et, surtout, en termes d’effets secondaires. En attendant de recevoir la marchandise [un vaccin COVID a été acheté à l’avance, avant d’être testé, à l’abri des regards], une loi est en cours d’adoption selon laquelle tout le monde, y compris les enfants, doit être vacciné contre la grippe (pourquoi ?), et ce en plus des 10 vaccins qui sont déjà obligatoires ».

« Comme si cela ne suffisait pas, de nombreuses libertés individuelles, bien que garanties par la Constitution, ont été brutalement annulées ».

« Comme vous le savez, depuis des années, nous analysons les vaccins, nous les trouvons toujours dangereusement pollués et nous sommes contactés quotidiennement par des familles d’enfants endommagés par les vaccins ».

« Maintenant, dans notre parlement, il n’y a plus de différence entre majorité et opposition et, si la situation reste celle d’aujourd’hui, nous n’aurons pas d’échappatoire. »

« Depuis quelques mois, un groupe de personnes très instruites a formé un parti politique appelé MOVIMENTO 3 V (Mouvement Nous voulons la vérité sur les vaccins). Ni Stefano ni moi ne sommes membres de ce parti, mais on nous a demandé de les aider d’un point de vue scientifique, et c’est ce que nous faisons ».

« Nous vous serions tous très reconnaissants si vous pouviez informer votre peuple de ce qui se passe en Italie et si vous pouviez écrire un appel pour encourager les Italiens à soutenir le parti qui, à l’heure actuelle, est la seule possibilité de faire entendre une voix différente de celle du régime ».

Info complémentaire sur le sujet ► https://www.infovaccin.fr/newsletters_new.html

Alors, je précise qu’en aucun cas, je plébiscite le gentil démocrate Robert Kennedy Jr contre le vilain républicain Donnie « Mains d’Enfant » Trump, fut-il un antivax efficace et renommé aux États-Unis. Il fait un travail remarquable sur les dangers des programmes de vaccination obligatoire de masse, notamment le GARDASIL, dont le Pr Raoult est un fervent défenseur, préconisant même, d’étendre la vaccination aux jeunes garçons. Et dans la vidéo VAXXEDII en VOSTFR dans laquelle intervient Robert Kennedy Jr, dans mon billet du 8 juin dernier qui démontre que la solution ne peut-être la vaccination, les nombreuses conséquences dramatiques de ce vaccin y sont largement exposés, y compris chez les jeunes garçons bien entendu.

Mais pour moi, là encore, la solution n’est pas dans la votation. Par contre, j’estime que l’avenir de l’Humanité et le salut de l’Occident passent par les peuples occidentaux émancipés de l’idéologie et de l’action coloniales, se tenant debout, main dans la main avec les peuples autochtones de tous les continents pour instaurer l’harmonie de la société des sociétés sur terre. Du fait, comme tout le monde peut le constater maintenant, qu’il n’y a pas de solutions au sein du système, qu’il n’y en a jamais eu et qu’il n’y en aura jamais !

Maintenant, ce qui pose question, pour le moins, c’est bien l’obligation vaccinale, comme aujourd’hui on veut nous obliger à porter un masque en milieu fermé, en plus de nous obliger à respecter toutes les mesures de distanciation sociale, et d’accepter, sans broncher, de se faire tracer/tracker, dépister, isoler, jusqu’au vaccin, pour notre bien…

Là nous pouvons agir de manière concertée pour refuser en masse les dérives sécuritaires des Lois Martiales Médicales mises en place par Macron le cyborg, et le gouvernement-qui-nous-ment jusqu’à la disparition du virus (ça vous rappelle rien ?) ou jusqu’au vaccin. C’est à dire qu’on n’en sortira jamais, et surtout, que tout sera fait pour vous empêcher de refuser la piquouze ► 81 % des volontaires des essais cliniques souffrent de réactions au vaccin COVID-19 de CanSino Biologics ► https://exoportail.com/81-des-volontaires-des-essais-cliniques-souffrent-de-reactions-au-vaccin-covid-19-de-cansino-biologics/

Quelques preuves supplémentaires pour vous faire votre propre opinion car il ne s’agit pas d’être contre des dispositions de bons sens, mais lorsque les grands de ce monde sont soignés à l’hydroxychloroquine combinée et qu’elle est interdite, en France, pour nous les gueux, et les gueuses. Ou lorsqu’on vous interdit d’acheter des masques en pharmacie, parce qu’il n’y en pas, et qu’ensuite on rend le port du masque obligatoire, sous peine d’amende, alors qu’on vous disait que « porter un masque, quand on n’est pas malade, ça ne sert à rien » ICI ou LÀ…

Tout savoir sur BILL GATES & BIG PHARMA

Les alertes lancées par Xochipelli/Los Cantos de Xochi sur le sujet, depuis le début ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/07/xochipelli-los-cantos-de-xochi-aux-armes-dintructions-massives-juillet-2019.pdf

Pour refuser la dictature technotronique ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/10/nouvelle-version-maj-pour-dire-non-a-la-dictature-technotronique-enmarche-en-france-30-octobre-2019.pdf

Stats officielles du gouvernement italien du 24/03/2020 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/03/italy_report-covid-2019_24_marzo_eng.pdf

Article scientifique, en anglais, source Veterans Today – Traduction partielle par Résistance 71 et en analyse dans ce billet La meilleure défense, c’est l’attaque ; titre en français « Reprogrammer le circuit de transcription du coronavirus du Syndrome Respiratoire Aigu Sévère, l’ingénierie d’un génome de recombinaison résistant » ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/04/sars-cov_ucn.pdf

Pour comprendre Comment Rockefeller créa la médecine « moderne » et annihila les remèdes naturels : LE DOSSIER ROCKEFELLER ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/05/le-dossier-rockefeller-the-rockefellers-files-par-gary-allen-en-1976-traduction-r71-en-2011-pdf-mai-2020.pdf ;

Supplément au dossier Rockefeller ; L’histoire du cartel pharmaceutique, source JulienRoux.com ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/05/historiquecartelpharmaceutique.pdf

Affaire CoV19 : Le SRAS-COV-2 Organisme Génétiquement Modifié avec séquences du génome VIH – Étude révélatrice d’un ex-conférencier de l’OTAN – Un biologiste français détruit la thèse du virus naturel ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/05/laffaire-cov19-ogm.pdf ;

Pour un consentement éclairé sur les vaccins, 235 substances/produits contenus dans les vaccins ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/04/substances-dans-les-vaccins-pour-un-libre-consentement-eclaire.pdf

+ le certificat d’expertise des vaccins contenant de l’aluminium ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/02/certificat-d_expertise-de-l_aluminium-des-vaccins-en-fran_c3a7ais.pdf ;

Dr Judy Mikovits ► Vidéo ► https://www.brighteon.com/ba245530-cb9b-467f-83c2-34fa5da54da0

John Perkins « Confession d’un assassin économique », 2004 ► version PDF de ce livre https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2017/12/johnperkins-lesconfessionsdunassassinfinancier.pdf + vidéo de John Perkins source Kla-tv ► https://www.kla.tv/index.php?a=showlanguage&lang=fr

N’hésitez pas à consulter ma BIBLIOTHÈQUE de PDFs (+de 200) car sur le sujet, y’a du choix !

Ensemble, apprenons à voir et gardons les yeux grands ouverts !

JBL1960