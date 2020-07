Faramineuse consultation sur l’avenir par Émile Pouget, Le Père Peinard, 1896, nouvelle version PDF gratos…

Par la Mère Peinarde, mézigue, le temps d’un billet !

Je vous repropose à la lecture, dans une nouvelle version PDF la conversation (gouailleuse) du père Peinard sur la société organique égalitaire à venir, écrite et publiée en 1896 et que l’on pourrait croire, écrite hier, en spéciale dédicace à ce tout dernier gouvernement-qui-ment, comme tous les autres, dans la France de juillet 2020…

Nouvelle Version PDF N° 182 de 21 pages

Cliquer pour accéder à faramineuse-consultation-sur-lavenir-emile-pouget-le-pere-peinard-1896.pdf

Page 21, vous trouverez des lectures complémentaires ad hoc et connexes réalisées depuis la première version de septembre 2017 à retrouver, en totalité, dans ma BIBLIOTHÈQUE de PDFs (près de 200) – Notamment ► Textes choisis anarchistes du Père Peinard – Émile Pouget, 1860-1931 – PDF N° 69 de 67 pages

Résistance 71 qui avait republié ce texte, en septembre 2017, précisait ceci : Texte visionnaire, extraordinaire de gouaille et de truculence bin « Titi » d’Émile Pouget publié en 1896 dans son « Père Peinard », journal anarchiste au grand succès populaire, durant une époque où la conscience politique était bien supérieure à celle d’aujourd’hui, mais l’essor du capitalisme encore trop important pour renverser la vapeur de manière radicale et définitive. Notre époque voit l’opposé se produire : le capitalisme et les institutions le maintenant en place pour le profit de l’oligarchie est au bout du rouleau, la fenêtre politico-économique existe, mais la conscience politique est au 36ème dessous. Un jour viendra, sans doute pas si lointain, où ces deux fenêtres d’opportunité coïncideront et alors surgira le tsunami de la révolution sociale… Nous en référons donc à la dernière ligne de ce grand texte de Pouget…

Et ce jaspinage épastrouillant d’une Somnambule archi-lucide de la force de trente-six chevaux de fiacre, bin Titi, m’avait tellement enchantée, notamment les zygomatiques, que j’avais décidée d’en réaliser une version PDF (N° 35) pour en permettre la lecture, la diffusion et le partage, libres, gratuits et sans pitié !

Page 5 de la conversation gouailleuse : Ah, qu’il fera bon vivre dans une société libre ! Si vous pouviez admirer les trognes réjouies du populo vous seriez convaincus subito. Les gueules misérables de rachitiques, de scrofuleux, d’anémiques, de tuberculeux sont des raretés qui disparaissent au fur et à mesure qu’on s’éloigne du passé.

Depuis lors, de très nombreuses analyses, articles, PDFs, billets, traductions, etc., sont venus compléter la réflexion et ce jaspinage épastrouillant, et aujourd’hui, 10 juillet 2020, nous sommes très près de pouvoir répondre à la question de conclusion de ce grand texte de Pouget ;

«Quand ça viendra-t-il ?… Quand ça viendra-t-il ?…»

Car il ne tient qu’à nous toutes et tous, unis et solidaires, (du moins 10 à 15% de la population mondiale) que ce soit dans cet ICI et ce MAINTENANT et d’OÙ NOUS SOMMES, sinon à fermer sa goule à tout jamais, ce qui pour ma part et juste impossible, et débrancher Macron, le cyborg, et son monde…

JBL1960