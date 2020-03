Le monde d’Après-CoV19 commence maintenant !

Puisque 10% d’entre nous, motivés, convaincus, debout et conscients est tout ce dont nous avons besoin !

Le règne de la minorité : Pourquoi 10% est tout ce dont vous avez besoin, de Matthew Philips, 2011 dans une version PDF N° 174 de 9 pages

En présentation et en analyse dans ce billet ► À toutes et tous les confiné-e-s de la Terre…

Sinon ?

Ausweis obligatoire ;

S.T.O. jusqu’à 60 heures par semaine pour ceux qui ont encore un boulot ;

Couvre-feu bientôt national à 22 heures, et n’oubliez pas d’applaudir à 20 heures le personnel soignants sous les caméras ! Pourquoi pas, en même temps clamer, à l’attention de Macron et de son gouvernement-qui-ment ; ON VOUS CROIT PLUS ! ON VOUS CROIT PLUS !

Parce qu’on sait lire et compter…

Et donc à ce jour, 30 mars 2020 ;

Population Française = 67 000 000 (1)

Cas confirmés : 40 174 (2)

► en réanimation : 4632 (3)

► décédés : 2606 (4)

(1) 100%

(2) 0.06%

(3) 0.007%

(4) 0.004%

EVRARD – 28 mars 2020 VIA Les Moutons Enragés

Et ainsi comprendre que les chiffres sont totalement faux et que la paranovirose est totalement orchestrée pour un confinement général ET planétaire ad vitam æternam !

Mon dossier CORONAVIRUS/CoV19

Ausweis !

Coronavirus ► Un site collecte les témoignages de personnes verbalisées pour des motifs discutables ► https://saint-brieuc.maville.com/actu/actudet_-coronavirus.-un-site-collecte-les-temoignages-de-personnes-verbalisees-pour-des-motifs-discutables_54135-4051849_actu.Htm

La dernière du jour ; À Perpignan, sans attestation de déplacement, il est verbalisé en plein convoi funéraire : Ce samedi 28 mars, dans l’après-midi, à bord de son corbillard, il se dirige vers le crématorium de Canet. Au rond-point d’Auchan, à Perpignan, il est soumis à un contrôle par les forces de l’ordre : « Mais je n’ai pas mon attestation dérogatoire pour me déplacer. Pris par l’organisation de la cérémonie, je n’y ai pas pensé, je l’ai oubliée dans ma voiture de fonction. Je l’avoue à l’agent. Je suis en plein convoi funéraire, trois voitures de la famille du défunt me suivent. Je propose au policier de revenir plus tard avec le papier. On me prend ma pièce d’identité. Je suis quand même verbalisé de 135 euros d’amende. »

« Je reconnais ma faute, concède le père de famille de 35 ans. Je veux juste prévenir les professionnels de la route, qu’en cette époque, c’est tolérance zéro. Pourtant je ne me baladais pas, je ne faisais pas mes courses. Je ne faisais que travailler. J’étais auprès d’une famille en deuil. » Source ► https://www.midilibre.fr/2020/03/30/perpignan-sans-attestation-de-deplacement-il-est-verbalise-en-plein-convoi-funeraire,8824663.php

Hé ! Les cognes ! Venez pas chouiner parce qu’on vous aime pas ! Manifestement le discernement c’était en option !

Pourtant vous aussi vous tombés comme des mouches, votre uniforme vous protège en rien, comprenez-le. Aussi rejoignez-nous, rejoignez le peuple que vous méprisez tant et dont pourtant vous êtes issu…

Des policiers infectés du Covid-19 témoignent : « Ils toussent et nous crachent dessus » ► https://www.estrepublicain.fr/faits-divers-justice/2020/03/30/des-policiers-infectes-du-covid-19-temoignent-ils-toussent-et-nous-crachent-dessus

S.T.O. 60 H/SEMAINE !

60 heures par semaine, congés, repos compensateur… Le Code du travail flexibilisé face au coronavirus ► https://www.lci.fr/emploi/60-heures-par-semaine-conges-repos-compensateur-le-code-du-travail-flexibilise-face-au-coronavirus-covid-19-2149307.html

http://www.leparisien.fr/economie/coronavirus-5-nouvelles-ordonnances-pour-finaliser-la-loi-sur-l-etat-d-urgence-sanitaire-27-03-2020-8289501.php ;

Coronavirus : Bruno Le Maire appelle les entreprises ayant recours au chômage partiel à ne pas verser de dividendes ► https://www.20minutes.fr/economie/2750927-20200330-coronavirus-bruno-maire-appelle-entreprises-recours-chomage-partiel-verser-dividendes ;

En pleine crise boursière, les entreprises européennes se préparent à verser des dividendes record – Source Boursorama du 24/03/2020 ► https://www.boursorama.com/patrimoine/actualites/en-pleine-crise-boursiere-les-entreprises-europeennes-se-preparent-a-verser-des-dividendes-record-a14f308a31bc980ec96a2d1302a44a75

RESTEZ CHEZ VOUS ! Mais allez veauter ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/03/avis-a-la-population-francaise-13-mars-2020.pdf

RESTEZ CHEZ VOUS ! Mais allez travailler : Coronavirus. Des chômeurs partiels aux champs ? Oui, « mais il faut des débouchés »

Alors que la crise du coronavirus met des milliers de salariés au chômage partiel, le ministre de l’Agriculture Didier Guillaume a lancé mardi « un appel à l’armée de l’ombre des hommes et des femmes » à venir « rejoindre la grande armée de l’agriculture française » en quête de main-d’œuvre. Pour Loïc Guines, président de la chambre d’Ille-et-Vilaine, il faudra aussi « assurer les débouchés. » ► https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/coronavirus-des-chomeurs-partiels-aux-champs-oui-mais-il-faut-des-debouches-6792208

Je voudrais juste rappeler qu’1 chômeur inscrit à pôle emploi sur 2 (50,05 % derniers chiffres connus) ne perçoit AUCUNE INDEMNITÉ, ni ARE (allocation retour à l’emploi), ni allocation de solidarité (ASS, AER). De plus, il y a près de 11 millions de chômeurs et précaires en France. Car le plus scandaleux et le plus choquant, c’est le CHÔMAGE INVISIBLE, complètement hors des statistiques ► Vrais chiffres du chômage et données corrigées : analyses et décryptage !

Couvres-feu (illégaux) généralisés ;

Comme si ça suffisait pas, hein ?

Coronavirus : la carte des villes et départements qui prennent des mesures de couvre-feu ► https://www.franceinter.fr/societe/coronavirus-la-carte-des-villes-et-departements-qui-prennent-des-mesures-de-couvre-feu ;

Coronavirus. Lisieux. Couvre-feu : Le préfet demande le retrait de l’arrêté

Le maire de Lisieux, Bernard Aubril, a pris un arrêté établissant un couvre-feu de 22 h à 5 h du matin, dans la commune, vendredi 27 mars 2020. Le préfet du Calvados lui demande de retirer cet arrêté. Il le juge inutile ► https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/coronavirus-lisieux-couvre-feu-le-prefet-demande-le-retrait-de-l-arrete-6794376 ;

Tiens voilà du boudin !

Macron instaure l’Opération « Résilience »…

Coronavirus : l’opération Résilience se déploie Outre-Mer ;

https://www.cnews.fr/france/2020-03-30/boris-cyrulnik-neuropsychiatre-loperation-resilience-est-un-affrontement-de-la ;

https://solidaires.org/Non-a-l-Operation-Resilience-Oui-a-l-Operation-Resistance ;

Serait-ce pour faire oublier le Grand Cafouillage à tous les étages ?

Il y a tellement à dire, à recenser, sur les manquements successifs qui ont mis gravement en danger toute la population française et en priorité les personnes âgées et les immuno-déficients, dont tout le monde se fout, aujourd’hui comme d’une guigne et qui flippent graves car lorsqu’on est fragilisé par une voire plusieurs pathologies chroniques, et bien, on sait que le dernier endroit où il faut se retrouver, actuellement, et en cas de pépin, c’est aux urgences de l’hôpital !

Masques, gels hydroalcooliques, mais surtout casse de l’Hôpital Public commencée sous Sarkozy et après 11 mois de grève sous Macron avec une manifestation réprimée salement par les cognes le 14 février dernier, le jour où Griveaux est tombé du nid ► https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/02/13/les-personnels-hospitaliers-appeles-a-poursuivre-la-mobilisation_6029424_3224.html et sera remplacé par… Agnès Buzyn, Ministre de la Santé, alors que l’infection au coronavirus fait rage en Asie et arrive en Europe dans l’indifférence générale, alors que des vidéos circulent de l’épicentre de l’épidémie ; Wuhan et en français [ https://www.youtube.com/watch?time_continue=498&v=r-pXvH5_qJk&feature=emb_logo ] dans ce billet du 2 février 2020 ► PDFs indispensables pour DIRE NON à la DICTATURE TECHNOTRONIQUE EnMarche… (PDFs & Vidéos)

Et alors que la Chine annonce officiellement aujourd’hui la fin de l’épidémie au CoV19 ► https://exoportail.com/la-chine-annonce-la-fin-de-lepidemie-de-coronavirus-sur-son-territoire/

Impossible de dire qu’on ne pouvait pas savoir, après cela…

Impossible de ne pas comprendre que le grand nettoyage a commencé, le timing est trop parfait et cette attaque coordonnée contre nous les peuples et à l’échelle planétaire a été voulue la plus violente possible.

Il n’est plus temps d’alerter. Ceux qui n’ont pas voulu le croire possible, ne le croirons pas plus aujourd’hui et encore moins demain, malgré les preuves qui s’amoncellent…

Par contre, le temps est venu de nous fédérer aujourd’hui pour que le déconfinement et l’Après-CoV19 commence dès maintenant, après il sera trop tard.

Je vous conseille ces quelques dernières lectures qui une fois conscientisées à mon sens, permettront aux 10 à 15% de la population mondiale, convaincue, motivée, opiniâtre que c’est tout ce dont nous avons besoin !

La Pédagogie des Opprimés de Paulo Freire, 1970 ;

Contre les guerres de l’Avoir, la guerre de l’Être, du Collectif Guerre de Classe, Octobre 2019 ;

Nouvelle Version PDF MàJ pour dire NON à la DICTATURE TECHNOTRONIQUE En Marche, octobre 2019 de JBL1960 ;

APPEL À LA VIE CONTRE LA TYRANNIE ÉTATIQUE & MARCHANDE de Raoul Vaneigem, Publié aux Éditions Libertalia en 2019 ;

Épiphanie, Zénon, janvier 2020 (version PDF) & Disponible dans Les Chroniques de Zénon ;

Mise à jour du PDF des copies d’écran du site officiel INFO RETRAITE ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/02/copies-decran-du-site-officiel-info-retraite-21-janvier-maj-1er-fevrier-2020.pdf ► 14 pages par JBL1960 ;

Le monstre est tentaculaire…

Mais nous pouvons refuser de continuer de se faire tentaculer !

JBL1960