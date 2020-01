Épiphanie, Zénon, janvier 2020 (version PDF)

Épiphanie

« Nous irons ensemble vers ce nouvel ordre mondial, et personne, je dis bien personne, ne pourra s’y opposer. » Nicolas Sarkozy (16 janvier 2009)

Bienvenue dans le crépuscule de l’ancien Monde. La décennie commence à peine que déjà les signes d’une phase nouvelle de notre Histoire s’écrivent en lettres de sang, de la poussière des sables d’Irak aux trottoirs de nos technopoles ultra-connectées. Répression féroce, propagande et contre-feux médiatiques, loterie vaccinale, tittytainment, ingénierie climatique et déploiement de la 5G : aucun dispositif n’est négligé par les zélateurs du globalisme, tandis que les peuples pris à la gorge se soulèvent d’Amérique latine à Hong-Kong en passant par la vieille Europe. Hier encore, cette situation pouvait s’apparenter à un simple durcissement de la lutte des classes. Mais à mesure que nous apparaissent les contours et points de convergence d’un totalitarisme définitif, ce qui relevait pour certains d’abstraites chimères complotistes devient une réalité vécue chaque jour plus en profondeur par les citoyens de tous les pays.

Et je le redis, car je ne crois toujours pas qu’une seule lecture soit capable de changer le monde, mais c’est notre regard lui-même qui en sera bouleversé, pour nous permettre à notre tour de transformer le cours des choses.

Pour moi, encore une fois, grâce à sa capacité d’analyse au scalpel et son esprit de synthèse, en lisant ce tout dernier texte de Zénon, il ne peut que nous aider à sortir de cette état de sidération, dans lequel nous maintient ce pouvoir oligarchique dont Macron est le plus pur produit, et il faut bien le reconnaitre, le meilleur d’entre eux, raison pour laquelle il fut choisi, puis placé dans le fauteuil élyséen !

Il vient de le prouver aujourd’hui même encore à Jérusalem ;

« La négation de l'existence d'Israël comme État est un antisémitisme », affirme Macron à Jérusalem

Altercation verbale entre Macron et des policiers israéliens dans la Vieille Ville de Jérusalem

Effectivement, comme l’écrit Zénon : Bienvenue dans le crépuscule de l’ancien monde…

Jour après jour, grâce à toutes ces lectures combinées, nous serons en capacité de transformer notre réalité actuellement toujours plus âpre et plus dure qui nous est imposée. Alors qu’il ne tient qu’à nous comme l’exprime Zénon ; « de nous extraire du bal tragique de leur système » ; par l’entraide comme facteur d’évolution, à chacun selon ses forces et à son propre tempo, pour lever les voiles qu’on nous a plaquées devant les yeux et que par peur, ou par paresse, nous n’osons faire s’envoler craignant, sans doute, qu’un vent mauvais nous les rabattent sur les yeux, nous plongeant ainsi dans le noir…

Obscurité cependant toute provisoire.

Le temps que nos petites flammes intérieures, allumées, puis nourries, par toutes ces lectures, n’illuminent notre route qui n’attend plus que nous pour être empruntée…