À toutes et tous les confiné-e-s de la Terre…

Parce que le monstre est tentaculaire !…

Cessons de se faire tentaculer !

Essayons du moins, car je ne peux m’empêcher de croire qu’il nous reste encore une toute petite chance d’inverser notre réalité, un chouïa luciférienne, que les zélites millénaires tentent de nous imposer, avec cette pandémie fabriquée au coronavirus pour réduire la population mondiale de 95%…

Servons-nous de ce confinement imposé à la schlague et de la toute petite chance qu’il nous reste, pour nous solidariser, nous mutualiser, bref de nous coordonner, nous la minorité, puisqu’il n’est plus temps de convaincre la majorité qui n’a jamais été à convaincre.

Grâce à cette étude de Matthew Philips publiée en juillet 2011, nous comprenons que 10% de la population mondiale, convaincue, motivée, opiniâtre est tout ce dont nous avons besoin. Résistance 71 a traduit l’essentiel et l’a publiée en juillet 2013 ► https://resistance71.wordpress.com/2013/07/11/resistance-politique-dune-idee-minoritaire-au-plebiscite-la-solution-a-10/

URL de l’article source en anglais ► https://freakonomics.com/2011/07/28/minority-rules-why-10-percent-is-all-you-need/

URL de l’article (en anglais) pour les matheux !!! ► http://arxiv.org/pdf/1102.3931v2.pdf

Même si en France, compte-tenu de la zombification de la génération des 14/35 ans totalement matrixés, j’estime pour ma part, que 15% ne serait pas du luxe, comme je l’ai analysée dans ce billet, récemment mis à jour ► https://jbl1960blog.wordpress.com/2018/01/30/maj-du-05-01-20-10-a-15-de-la-population-mondiale-convaincue-opiniatre-et-motivee-suffit/

Préambule de R71 : Cette étude scientifique publiée en 2011 nous fait mieux comprendre pourquoi il est absolument vital pour l’oligarchie de garder les peuples divisés. La moindre erreur, le moindre relâchement permettant à une idée de dépasser les 10% de gens motivés et convaincus (donc non influençables…) est synonyme d’arrêt de mort.

Prenons l’exemple de l’autogestion. Si la population comptait 10% minimum de personnes convaincues du bien-fondé de cette solution pour la société, d’après cette étude, en très peu de temps, une vaste majorité de l’opinion publique serait gagnée à la cause. Ceci répond aux personnes attentistes et quelque peu défaitistes pensant qu’il faudrait 80% d’anarchistes pour bâtir la société anarchiste. Cette étude leur montre que non. 10% suffit. S’il y a 45 millions d’adulte en France (c’est un chiffre non vérifié que nous avançons à titre d’exemple), il suffirait qu’il y ait 4,5 millions d’adultes, répartis aléatoirement sur le territoire, pensant que l’autogestion dans une confédération de communes libres, est la solution à nos problèmes, pour qu’en très peu de temps cette idée devienne l’idée consensuelle de la société.

Si l’on considère qu’au fond de chacun de nous dort un anarchiste, car vivre en société libre, non-coercitive, sans institutions, sans chef autoritaire, est dans la nature humaine, nos ancêtres ont vécu de la sorte pendant des millénaires, la vaste majorité des nations natives des Amériques vivaient encore de cette manière juste avant l’arrivée de l’homme blanc… L’État est une anomalie de l’Histoire, un passage peut-être obligé pour retrouver le chemin autogestionnaire originel. Une ruse de la Raison qu’Hegel soi-même n’a pu voir, mais le pouvait-il ?..

La solution à 10% ? On prend…



Parce que c’est MA-THÉ-MA-TI-QUE !

Nouvelle Version PDF N° 174 de 9 pages

Pour retrouver ce PDF et tous les autres (+de174) ► https://jbl1960blog.wordpress.com/les-pdfs-realises-par-jbl1960/ en lecture, téléchargement, impression, diffusion et partages totalement libres et gratuits, car j’estime, que TOUT ce qui participe de l’éveil de nos consciences et du développement de l’humanité doit être accessible à tous gratuitement !

Message (posthume) aux pessimistes

Propos d’Howard Zinn en 2007 | Source ► http://www.howardzinn.org/a-marvelous-victory/ Traduit de l’anglais par Résistance71

Une merveilleuse victoire

Dans ce monde de guerre et d’injustice, comment une personne peut-elle demeurer socialement engagée, motivée à la lutte et demeurer saine sans s’épuiser mentalement ni devenir résignée ou cynique ? J’ai totale confiance non pas dans ce que le monde va s’améliorer, mais dans ce que nous ne devons pas abandonner la partie avant que toutes les cartes n’aient été jouées. La métaphore est délibérée : la vie est un pari. Ne pas jouer est se condamner à ne jamais gagner. Jouer, agir, est de créer au moins une possibilité de changer le monde. […]

Conclusion de son propos : Ce sur quoi nous choisissons d’insister dans cette histoire complexe déterminera nos vies. Si nous ne voyons que le pire, cela détruit notre capacité à entreprendre. Si nous nous rappelons ces époques et ces endroits, et il y en a tant, où les gens se sont comportés de manière si magnifique, cela énergétise, nous pousse à agir et lève au moins la possibilité de renvoyer ce monde toupie tourner dans une différente direction ; Et si nous agissons, même petitement , nous n’avons pas à attendre pour un quelconque grand futur utopique. Le futur est une infinie succession de présents et vivre maintenant de la manière dont nous pensons que les êtres humains devraient vivre, en défi [au mépris] de tout ce qui est malsain et mauvais autour de nous, est déjà en soi une merveilleuse victoire.

Pour lire l’intégralité du propos d’Howard Zinn, en analyse ► https://jbl1960blog.wordpress.com/2018/06/05/en-partant-merci-de-ne-surtout-pas-laisser-letat-du-monde-comme-vous-lavez-trouve-en-arrivant/

Pour prolonger la réflexion optimiste de l’historien engagé Howard Zinn, en version PDF N° 34 de 63 pages ► Vous ne pouvez pas être neutre dans un train en marche !

UNION + RÉFLEXION + ORGANISATION = ACTIONS COLLECTIVES HORS INSTITUTIONS

Ignorons le Système ► Ignorons l’État et ses institutions ► Créons les bases solidaires de la Société des sociétés organique ► Réfléchissons et agissons en une praxis commune ► Adaptons le sublime de l’ANCIEN au NEUF, càd à la réalité du monde d’aujourd’hui ► Changeons de paradigme…

Avant qu’il ne soit, vraiment, trop tard !…

JBL1960