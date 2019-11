PIÈGE À RATS POUR LES AFFAIRES INDIENNES par Mohawk Nation News – Traduit, complété & enrichi par JBL

Hier, au pays des souris… On élisait des chats !

Discours de Tommy Douglas en 1944 au Canada :

Tommy DOUGLAS – Thomas Clement (Tommy) Douglas, (né le 20 octobre 1904 à Falkirk (Écosse) et décédé le 24 février 1986 au Canada), est un ancien premier ministre de la Saskatchewan (1944-1961). Il a dirigé le premier gouvernement socialiste en Amérique du Nord, et il était le premier chef fédéral du Nouveau Parti démocratique.

Et tout le monde, dans la salle, rit !!!

Aujourd’hui, à Blaireaux Land, sous le plus Grand Chapiteau du Monde, rien n’a changé…

D’un Trudeau à l’autre ; C’est le chat qui se mord la queue, pendant que les souris votent en rond…

▼▼▼

Piège à rats pour les Affaires Indiennes

Mohawk Nation News | 3 novembre 2019 | URL de l’article original en anglais ► http://mohawknationnews.com/blog/2019/11/03/indian-affairs-rat-trap/

Traduit de l’anglais par Jo Busta Lally, avec l’aide de Deepl.com

Qu’est-ce que le Canada ? Rien de plus qu’une occupation militaire des terres d’onkwehonweh par les Affaires indiennes, qui est un département de l’armée.

En 1968, des kanionkehaka’onwe [Mohawks] se sont rendus à Ottawa pour protester contre le déversement de déchets à Kahnawake par 33 municipalités de Montréal. Les Affaires indiennes l’appelaient le « Dépotoir Sanitaire », géré par la mafia. Nous voulions montrer comment le Canada, en tant que soi-disant Entreprise Fiduciaire, a autoriser sur des centaines de milliers d’acres de terre, d’eau et de déchets toxiques d’allumer des feux souterrains, contaminant tout.

Les kanionkehaka ont capturé dans leurs maisons et leurs cours des rats et des souris. Ils les ont emmenés à une réunion aux Affaires indiennes, qui se tenait à Ottawa à l’époque. Au cours de la réunion, les rats se sont accidentellement échappés de leur carton et se sont cachés. Puis ils ont commencé à se reproduire et ont entièrement saccagé le bâtiment.

En 1973, l’un des onkwehonweh qui livrait les rongeurs a trouvé un emploi dans le Département.

En 1978, le Canada a construit un nouvel édifice de 27 étages à Hull, maintenant appelé Gatineau. Tout a été tranquillement aménagé dans le nouveau bâtiment. C’était pendant le mouvement séparatiste québécois. À l’époque, nous, les autochtones, discutions de la possibilité d’une séparation d’entreprise par les Québécois. Les séparatistes ont mis en branle un plan secret pour s’emparer du Canada.

Les Affaires indiennes sont le ministère et l’édifice le plus important de la société d’État du gouvernement du Canada. Tous les documents consignant le vol de l’île de la Grande Tortue (Amérique du Nord), notre terre partout au Canada, sont enregistrés et déposés dans cet immeuble. Tous les documents d’extraction des ressources y sont également archivés. Les dossiers de tous les biens qui ont été volés aux autochtones par le gouvernement se trouvent au 10, rue Wellington à Gatineau.

Récemment, après que le Québec ait remporté 32 sièges aux élections fédérales de 2019, le Parti québécois a déclaré qu’il ne faisait pas partie du Canada, mais qu’il déclarait que le Québec était une nation distincte. À la suite de cette séparation d’entreprise, tous les documents remontant à 200 ou 300 ans seront conservés à l’extérieur du Canada et contrôlés par le Québec. Ils peuvent les brûler, les déchiqueter ou modifier le texte.

En 1978, Pierre Trudeau a cédé ces bâtiments au Québec. Pour tout différend entre le Canada et le Québec, le Québec détiendra le contrôle de toutes les terres et ressources à travers le Canada.

Le « Senior » Trudeau a planté les graines. En 1968, nous avons averti le monde entier de ce qui arriverait si nous relâchions ces rats dans l’immeuble. Ils ont repris le ministère des Affaires indiennes.

À L’HEURE ACTUELLE, LE « CENTRE DE CRISE » AU 14E ÉTAGE DES AFFAIRES INDIENNES EST DIRIGÉ PAR L’ARMÉE CANADIENNE. L’ARMÉE QUÉBECOISE PRENDRA LA RELÈVE… Le monde entier sait que 100% d’onowarekeh ; l’île de la Grande Tortue est une Terre Native/originelle et qu’il n’y a pas de véritables pays appelés « Québec » ou « Canada ». Les banquiers de la ville de Londres sont propriétaires des deux sociétés connues sous le nom de « Canada » et « États-Unis d’Amérique ». Ils sucent la vie de l’île de la Grande Tortue (comme des vampires). Notre Mère la Terre/Terre-Mère et la Création sont entrées en « résistance » et s’apprêtent à riposter. Nous les avons accueillis au début. Mais ils nous ont serré si fort, qu’on ne peut même plus respirer. Le Monde Ciel et la Paix reviendront.

Pour effondrer les empires coloniaux sans verser une goutte de sang, sans haine, sans violence ?

DIRE NON ! Arrêter de voter, de se soumettre, de consentir…

Arrêtons de tomber dans les pièges électoraux ► LE VOTE PIÈGE de Mohawk Nation News, 17/10/2019 – Traduit, complété & enrichi par JBL

Le salut de l’Occident et l’avenir de l’Humanité passent par les peuples occidentaux émancipés de l’idéologie et de l’action coloniales, se tenant debout, main dans la main avec les peuples autochtones de tous les continents pour instaurer l’harmonie de la société des sociétés sur terre. Du fait qu’il n’y a pas de solutions au sein du système, qu’il n’y en a jamais eu et qu’il n’y en aura jamais ! Si on laisse faire, sans (ré)agir, se sera la fusion, actuellement en cours, de la haute finance impérialiste totalitaire et eugéniste occidentale avec son homologue chinoise, qui elle possède une infrastructure coercitive couplée à un arsenal TECHNOTRONIQUE bien plus dévouée que celle de l’occident à l’heure qu’il est ► DERNIÈRES INFOS POUR REFUSER LA DICTATURE TECHNOTRONIQUE EnMarche en France ! (Nouvelle version PDF) MÀJ du 30/10/19 à 11 Heures

Ces lectures complémentaires, et indispensables, pour parvenir à remplacer l’antagonisme à l’œuvre depuis des millénaires qui appliqué à différents niveaux de la société empêche l’Humanité d’embrasser sa tendance naturelle à la complémentarité, facteur d’unification de la diversité dans un grand Tout socio-politique organique : La société des sociétés.

Catégorie Peuples Premiers ;

Effondrer les Empires Coloniaux par Apostasie collective et en récusation de la Doctrine chrétienne de la Découverte, par Jo Busta Lally ;

EFFONDRER LE COLONIALISME ! MàJ du 26 janvier 2019 – Version PDF N° 38 de 23 pages, PARTIE II – PAGE 12 à 21 ► Petit précis sur le colonialisme français en Nouvelle France ;



Contre-rapport à la Commission Vérité & Réconciliation : Meurtre Par Décret – Le crime du génocide (dans sa dernière version mise à jour le 8 juin 2019) dans les Pensionnats et Hôpitaux pour Indiens de 1840 à 1996 au Canada

Nous sommes TOUS des colonisés par Résistance 71 ;

La Couronne ► La City de Londres ; Au cœur de l’empire ;

Les confessions d’un évêque jésuite – Dr. Alberto Rivera par Jimmy Daleedoo, Version PDF N° 44 de 23 pages, exclusivité de mon blog ;

Nouvelle Version revue & corrigée du 17 avril 2019 ► INTRODUCTION À LA PHILOSOPHIE & LA PENSÉE AMÉRINDIENNES, Russell Means (1939 – 2012)

Kaianerokowa ou La Grande Loi de la Paix (plus vieille Charte / Constitution de la Confédération Iroquoise, au monde, toujours active, datant du XIIe siècle)

La Grande Loi du Changement – par le Pr. Taiaiake Alfred

La voie Lakota & L’aventure Crazy Horse Traduction d’extraits par Résistance 71 de deux livres de Joseph M. Marshall III, historien et conteur Lakota ;



MA PAGE PDFs (138)

JBL1960

L’illustration de ce billet est piquée à http://jeanpierremondor.tripod.com/id22.html Légende Iroquoise, Création du Monde ;

La création du monde

Légende huronne-wendat

Il y a fort longtemps, les Hurons-Wendat vivaient de l’autre côté du ciel. Un jour, une jeune femme, nommée Aataensic, creuse au pied d’un grand arbre à la recherche de racines pour guérir son mari malade. Par malheur, la jeune femme, qui est enceinte, perd pied et tombe dans un trou du ciel. Deux Grandes Oies sauvages aperçoivent la jeune fille dans sa chute vertigineuse ; déployant leurs ailes immenses, elles se précipitent vers la malheureuse et la sauvent d’une noyade certaine en la juchant sur leur dos.

Ne sachant que faire, les Grandes Oies s’adressent à la Grande Tortue qui nage dans cet océan des premiers âges. Reconnue entre tous pour sa sagesse, la Grande Tortue décide sur le champ de convoquer un conseil réunissant tous les animaux aquatiques dans le but de trouver une solution. Elle s’adresse à eux et demande aux animaux les plus valeureux de lui ramener quelques grains de terre des profondeurs de l’océan. Parmi les nageurs aguerris, la Loutre, le Rat Musqué et le Castor plongent tour à tour, mais tous les trois reviennent bredouilles, complètement épuisés par l’effort, et rendent l’âme aussitôt. La situation est désespérée.

Le vieux Crapaud se porte volontaire et plonge aussitôt vers les profondeurs de l’abîme. Bien plus tard, alors que tous le croient disparu à jamais, le Crapaud refait surface avec un peu de terre dans la gueule. Cette terre est déposée sur le dos de la Grande Tortue avec soins et très rapidement, cette poignée de terre devient une grande île toute verte (l’Amérique moderne). La jeune fille s’établit sur cette île et donne naissance à son enfant. Cette île est nommée Wendake et elle abrite désormais la nation Huronne-Wendat. Depuis ce temps, lorsque la Grande Tortue bouge, la Terre se met à trembler.