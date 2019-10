DERNIÈRES INFOS POUR REFUSER LA DICTATURE TECHNOTRONIQUE EnMarche en France ! (Nouvelle version PDF) MÀJ du 30/10/19 à 11 Heures

ET DIRE NON ! STOP ! ÇA SUFFIT !

Portons un coup d’arrêt définitif à la mise en place de la dictature technotronique, en France, par ceux qui sont derrière la réduction programmée de l’Humanité, grâce à l’IA, les blockchains, la 5G pour nous enfermer dans des Mégalopoles Connectées en cours d’achèvement !



MàJ du PDF à 11 Heures ce 30/10/2019

Dans une nouvelle version PDF N° 138 de 73 pages, réalisée par Jo Busta Lally

AU SOMMAIRE :

Les PDFs indispensables (du plus récent au plus ancien) ► P. 4

Préambule de Jo Busta Lally ► P. 5

STOP AU BIOMÉTRIQUE/ÉLECTRONIQUE/GSM ► P. 6

Qui est derrière la réduction programmée de l’Humanité (DH) ► P. 25

Réalité inversée « Franc-maçonnique » (DH) ► P. 30

MàJ REFUSER la RECONNAISSANCE FACIALE en France ► P. 33

[Dans lequel j’ai intégré les toutes dernières infos données par Voltigeur du site Les Moutons Enragés à la rubrique Vos infos, news et autres du 30 octobre 2019 ]

NON À LA PUCE RFID ► P. 39

Preuves supplémentaires pour refuser la RFID ► P. 41

C/Les explosions des piles lithium-ion ► P. 45

Rapport de Recherche sur les micro-ondes & fréquences Radio,1972 (NMRI) (traduction R71) ► P. 47

NON À LA DICTATURE VACCINALE (J. R. H.) ► P. 54

BITCOIN : pierre angulaire « 5G » de l’élite mondialiste (DH) ► P. 57

Le plan blockchain 5G de mise en esclavage de la FED (DH) ► P. 60

MÀJ avec le tout dernier article de Dean Henderson, traduit par R71 à la toute dernière minute et qu’ils m’ont proposée d’intégrer dans le PDF ;

Le matériau biologique humain et l’arme 5G informatique ► P. 63

SMART-CITY ? NON MERCI ! ► P. 67

Comment lutter pour conclure par JBL1960 ► P. 70



Lectures complémentaires ► P. 72



Les indispensables au format PDF (du + ancien au + récent) ► P. 73



Retrouvez ce PDF et tous les autres (138), dans cette page spéciale de mon blog ► https://jbl1960blog.wordpress.com/les-pdfs-realises-par-jbl1960/

Si on laisse faire Macron et son orchestre alors ce sera la fusion, actuellement en cours, de la haute finance impérialiste totalitaire et eugéniste occidentale avec son homologue chinoise, qui elle possède une infrastructure coercitive couplée à un arsenal TECHNOTRONIQUE bien plus dévouée que celle de l’occident à l’heure qu’il est…

ENSEMBLE, EMPÊCHONS-LES DE REFERMER LES GRILLES TOTALITAIRES SUR NOUS & AVANT QU’IL NE SOIT TROP TARD…

Il y a un autre chemin, une autre voie, à nous de voir si nous voulons rejoindre les cyborgs et accepter la DICTATURE TECHNOTRONIQUE ou être et incarner la RÉSISTANCE…

JBL1960