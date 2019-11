Xochi, le 3 novembre de l’An 01 des Gilets Jaunes

Poursuivons notre voyage de lecture pour semer les graines du futur car l’arbre de demain se plante aujourd’hui !

Los Cantos de Xochi, au format PDF (N° 107 de 50 pages) ► Los Cantos de Xochi ► Aux Armes d’Instructions Massives !

Théorie russo-ukrainienne de l’origine abiotique profonde du pétrole : Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le pétrole (abiotique). Biotique ou abiotique : La vraie-fausse crise pétrolière ou la pseudoscience au service du contrôle énergétique par scarcité induite (Version PDF N° 30 de 68 pages)



Le manuel du sceptique de JoAnn Nova, journaliste scientifique australienne qui démonte le dogme pour nous dans ses deux versions complémentaires :

L’Organisme international indépendant et compétent en la matière : le NIPCC (par opposition au IPCC=GIEC)

Rapport PDF de 24 pages en français : Le NIPCC contre l’IPCC (le GIEC) – Analyse des désaccords entre les modèles du climats et les observations : test des hypothèses du réchauffement climatique anthropique (RCA) et pour permettre à chacun de se faire sa propre opinion. Source fp4earth

Extrait : Pourquoi parle-t-on alors de réchauffement climatique ?

Parce ce que tout le monde accorde foi à la courbe de température globale publiée tous les ans par l’OMM (Organisation MétéorologiqueMondiale) et le GIEC (Groupe intergouvernemental sur le changement climatique).

Extrait : Qu’observe-t-on alors à l’échelle globale ?

On n’observe rien, car il n’y a pas de « climat global ». En revanche, on connaît parfaitement l’évolution des climats régionaux qui suivent des évolutions fort dissemblables. D’ailleurs, il est très révélateur de constater que, de l’aveu même du GIEC, leurs modèles sont incapables de restituer ces variations régionales !

Extrait : Les modèles utilisés pour la prédiction climatique sont fondés sur les mêmes principes que ceux utilisés pour la prévision météorologique. Or, ces derniers se trompent constamment : ils n’ont pas été capables de prévoir les tempêtes de 1999, les inondations de Nîmes ou Vaison la Romaine, la canicule de 2003 et l’été pourri de 2004. Comment pourraient-ils être fiables à l’horizon de 2100* ? D’ailleurs, comme le rappelle l’océanographe Robert Stevenson, ces modèles prévoyaient une augmentation de la température de 1,5° pour l’an 2000 ; or, c’est six fois plus que ce que l’on a observé.

[*L’illustration de l’article du Dr. Spencer de 2010 auquel il fait référence dénonce exactement ce non-sens !]

Réchauffement climatique : l'hystérie.. Par J.P. Bardinet.. Pour CONTREPOINT VIA LES MOUTONS ENRAGÉS

Contre le grain, une histoire profonde des premiers États, James C. Scott (Version PDF N° 76 de 76 pages)

Réchauffement ? Des températures historiquement basses dans une grande partie des États-Unis menacent de ruiner la fin de la saison de récolte ; Il ne devrait pas faire aussi froid en octobre. Le début officiel de l’hiver n’est encore que dans environ deux mois, et pourtant le temps dans la majeure partie de la moitié ouest du pays ressemble actuellement à ce à quoi nous pourrions nous attendre à la mi-janvier. Des records inégalés pour un mois d’octobre s’établissent ville après ville, et cet air extrêmement froid va se propager dans le Midwest d’ici la fin de la semaine. Les températures au cœur du pays seront jusqu’à 10 degrés C sous la normale et, malheureusement, environ la moitié du maïs n’a pas encore été récolté.

En raison de pluies sans précédent et d’inondations extrêmes au début de l’année, de nombreux agriculteurs ont été confrontés à des retards excessifs pour semer, et ils espéraient donc que le beau temps de fin de saison donnerait aux cultures le temps nécessaire pour atteindre leur complète maturité et pouvoir être récoltés. Malheureusement, nous avons plutôt assisté à un scénario cauchemardesque. Quelques tempêtes de neige monstrueuses se sont déjà abattues sur le Midwest, et les basses températures record menacent de ruiner le reste de la saison de récolte.

Lorsque les températures descendent nettement en dessous de zéro pendant plus de quelques heures, les scientifiques nous disent que cela tuera le maïs sur pied….

En France, à l’exemple de la Bretagne, on note un déficit d’ensoleillement important, de l’ordre de 30 à 40% pour le mois de septembre et d’octobre surtout► https://actu.fr/meteo/meteo-deficit-soleil-partout-bretagne-mois-doctobre_29008222.html

Novembre sera… Pire, d’ailleurs on commence par un avis de tempête Amélie ► https://www.sudouest.fr/2019/11/03/tempete-amelie-17-departements-en-vigilance-orange-des-rafales-a-149-km-h-au-cap-ferret-6778221-10618.php

Comme on disait dans mon jeune temps : Noël au balcon, Pâques au Tison, et inversement…

Mais Noël 2019 et le Nouvel An 2020 se feront sous la loi martiale et sous une dictature Technotronique qui sort du bois, il n’est même plus temps de se poser la question si Noël 2019 sera au Goulag, puisque de nombreux Gilets Jaunes le passeront au zonzon…

Méditez bien là-dessus avant de songer à vous empiffrer durant les fêtes de fin d’année et commencez sérieusement à penser à ce que vous allez faire pour que cela change vraiment, avant qu’il ne soit trop tard ► DERNIÈRES INFOS POUR REFUSER LA DICTATURE TECHNOTRONIQUE EnMarche en France ! (Nouvelle version PDF) MÀJ du 30/10/19 à 11 Heures

