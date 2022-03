COVIDISME ◄►UKRAINISME◄►COVIDISME…

C’EST SANS FIN…

SI ON NE FAIT RIEN…

[…] De tout temps, c’est mieux si La Cible ne sait pas qu’elle est cible

▼▼▼

L’entrée en dictature se fait sur la base du volontariat ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2022/03/heiland-de-rien-22-03-22.pdf

La sortie aussi ! À retrouver dans Chroniques du Presque Dr. T’Ché-RIEN

Ou pas… Il ne tient qu’à NOUS de dire NON ! Ensemble… Sinon ?… L’Humanité trépaSSera… Aussi, pour STOPPER les PROJEEEEEETS des psychopathes aux manettes – Débrancher MacRon&sonMonde, SANS GUERRE & CO-CONSTRUIRE un NÔTRE FUTUR ?

C’EST ICI – IMMÉDIATEMENT & D’OÙ NOUS SOMMES…

Aussi, je vous repropose ce récit fictionnel et d’anticipation, qui peut-être, ouvrira les yeux de quelques indécis : Le jour de Judas – Un texte publié par Elizabeth, rédactrice du blog Survivre au Chaos en août 2020 qui sur bien des points est visionnaire, sinon prophétique ; Que je vous avais proposée dans ► https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/08/16/france-stoppons-les-delires-transhumanistes-via-les-lois-martiales-medicales/ Avertissement : ce récit est une œuvre de pure fiction. Par conséquent toute ressemblance avec des situations réelles ou avec des personnes existantes ou ayant existé ne saurait être que fortuite ► Publié par Pierre Templar ► http://survivreauchaos.blogspot.com/2020/08/le-jour-de-judas.html#more et qui m’a particulièrement touchée.

La Russie combat-elle VRAIMENT le mondialisme en Ukraine ? […] Lorsque la Russie dénoncera le mensonge de la « pandémie », abandonnera sa politique de vaccination, se détournera de la monnaie numérique et rejettera l’Agenda 2030, ALORS peut-être on pourra dire qu’elle est antimondialiste. Mais pour l’instant, il est clair qu’ils embrassent le mondialisme, comme le montre leur déclaration commune avec la Chine de février 2022 [c’est nous qui soulignons] : « Afin d’accélérer la mise en œuvre de l’Agenda 2030 des Nations unies pour le développement durable, [la Russie et la Chine] appellent la communauté internationale à prendre des mesures pratiques dans des domaines clés de la coopération tels que la réduction de la pauvreté, la sécurité alimentaire, les vaccins et le contrôle des épidémies, le financement du développement, le changement climatique, le développement durable, y compris le développement vert, l’industrialisation, l’économie numérique et la connectivité des infrastructures. » Par Catte Black – Off Guardian, le 19 mars 2022 – Traduction Le Blog de Sam La Touch VIA OD ► https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2022/03/22/la-russie-combat-elle-vraiment-le-mondialisme-en-ukraine/



R71 ► 23 mars 2022 ► Coups d’État, révolutions colorées, 11 septembre, terrorisme, guerre perpétuelle, pandémies bidons… Qu’est-ce que l’État profond ? L’État profond peut aussi se définir comme étant le mécanisme de perpétuation de la tyrannie et de la domination marchande sur le monde. Si aujourd’hui l’État profond / Deep State est anglo-américano-(christo)-sioniste, il fut génois en d’autres temps et est un rouage de la City de Londres depuis 1694 et la création de la « Banque » par Guillaume III d’Orange. Son centre de gravité est immuable dans la logique de la domination marchande et ce n’est que là qu’il est vulnérable ► Résistance 71 ► https://resistance71.wordpress.com/2022/03/23/coups-detat-revolutions-colorees-11-septembre-terrorisme-guerre-perpetuelle-pandemies-bidons-quest-ce-que-letat-profond/



Bien entendu vous faites ce que vous voulez, en conscience, mais il est clair pour nous, et de plus en plus nombreux, que ; Le véritable ennemi n’est pas Macron (le prochain ou la prochaine) ni tous les sbires combinés du système mis en place pour faire avancer le projet de contrôle planétaire de la masse survivante au génocide qui s’engage et du nirvana transhumaniste pour les “élus” auto-sélectionnés QUI vient d’être muté en guerre contre le coronaviRUSSE, mais bel et bien le système lui-même, ses fonctions, ses institutions, sa fallacie marchande, tout ce qu’il représente et qui ne peut être que négatif, néfaste, coercitif et réducteur pour la réalisation de notre humanité ► (R71, 30/07/21)

“Peut-être que je ne pourrai pas être candidat”, imagine Macron – Le chef de l’État “ne prévoit rien” à un an et demi de l’élection présidentielle, a-t-il assuré vendredi lors d’un entretien au média en ligne Brut. “Parce que les circonstances l’exigeront”, songe-t-il, “peut-être que je devrai faire des choses dures dans la dernière année (…), qui rendront impossible le fait que je sois candidat”. Source Le Figaro du 4 décembre 2020.

Pourtant, quiconque vote, a voté pour le Système et avec les règles du Système vote pour que celui-ci continue ! C’est pour cette raison que nous appelons à intégrer que plus l’abstention, dès le premier tour sera forte, plus vite le système s’effondrera, SANS GUERRE, car n’importe quel résultat qui sortira de ces urnes n’aura ABSOLUMENT aucune légitimité !

Et comme il est clair maintenant pour tout le monde que tous les partis politiques servent le but oligarchique de la division, tous sans exception ; Le politique a, toujours, été vendu et acheté par l’économique et son cartel mortifère et tout(e) politichien(ne) est écrasé(e) sous ce fardeau et ne peut rien faire a contrario, quelles que soient ses bonnes intentions potentielles, quand il en a… Macron le cyborg, lui n’a jamais rien eu à redire sur le script de départ, il faut le rappeler aux endormis qui avaient encore quelques doutes, et tient, malgré des déclarations contraires à finir de nous péter les gencives, une à une et jusqu’aux derniers gaulois réfractaires ► https://jbl1960blog.wordpress.com/2022/03/09/ceux-qui-appellent-a-re-elire-macron-ne-sont-pas-victimes-mais-complices/

C’est pourquoi, en attendant de se retrouver, dehors, à l’air libre, NOUS on sème encore pour que vous les voyez tels qu’ils sont vraiment et ainsi agir en toute conscience…

Suffit de couper les fils et les liens !…

Sans haine, ni violence, juste en disant NON ensemble et en se mutualisant dans le réel pour coconstruire une société organique juste en les laisser tomber et leur matrice s’autodétruira…

+ dans mon DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS

+ dans CHRONIQUES DU PRESQUE DR. T’CHÉ-RIEN

+ dans ma BIBLIOTHÈQUE PDF

+ dans LES CHRONIQUES DE ZÉNON

+ tout le reste avec tout mon ♥

JBL1960

Zénon, mars 2020 : Reset – Ou le coup de grâce de la Couronne à l’Humanité ? Version originale au format PDF N° 201120 de 16 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/11/reset-ou-le-coup-de-grace-de-la-couronne-a-lhumanite-zenon-mars-2020-version-pdf-nov-20.pdf ;

Nous avons été nombreux, ces dernières années, à pressentir et à analyser combien tout était prévisible !

20/11/2020 ; Et donc, le PROJEEEEET se déroule, pour le moment, comme prophétisé dès 2009 lors de la 1ère tentative de pandémie au coronavirus H1N1, sous Sarkozy, 1ère taupe zunienne (Ministre de la Santé : Roselyne Bachelot, actuelle Ministre de la Culture sous Macron !) ; par le parrain de notre futur TyranDernier le grand, le très grand NostradAttali (Jacques Attali), qui prédisait qu’une pandémie majeure ferait surgir la prise de conscience de la nécessité d’un altruisme, au moins intéressé… Avancer par peur… C’est leur truc, ça et l’Attila Attali, en mai 2010 nous prédisait même ; Tous pauvres dans 10 ans ! ICI ou LÀ…

23/03/2022 ; “Tout projet peut se réaliser ou échouer, peut être mis en place ou mis en échec, réussir ou foirer. Notre pouvoir individuel et collectif est celui de dire NON ! En masse et de le mettre en échec une bonne fois pour toutes !” ► C’est le moment ! NOUS Y SOMMES !…