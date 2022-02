Hommage des RIEN-NES à une étoile morte qui brille 10millions de fois plus que le Soleil – Version PDF

Suite de mon dernier billet ;

12/02/22 – ROSEAU : Pendant ce temps en Australie, 50 MILLIONS de doses de « vaccin » rappelées car elles ont déclenché des « faux positifs » dans les tests VIH. L’ampleur de cette affaire dépasse l’entendement. Une expérience qui a encore très mal tourné !

Sauf que … c’est EXACTEMENT ce que le Professeur Montagnier avait annoncé ► https://t.me/trottasilvano/19494

▼▼▼

LUX – Hommage d’un presque RIEN en version PDF N° 120222 de 3 pages – Complétée & Enrichie par JBL1960 & RIENNE de ♥ ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2022/02/lux-hommage-dun-rien-et-dune-rienne-a-une-etoile-12-02-2022.pdf

Dans la galaxie du Cigare, à 12 millions d’années-lumière de nous, une découverte chamboule totalement les scientifiques.

Un pulsar baptisé M82X-2 brille cent fois plus que les limites maximales prévues par la théorie, soit 10 millions de fois plus que le Soleil.

« Nous n’avons jamais vu de pulsar ne serait-ce que se rapprocher d’une telle brillance” Dom Walton

« Ces restes stellaires compacts ont une puissance incroyable, nous n’avions jamais rien vu de tel » « Nous pensions tous qu’un objet avec une telle énergie devait forcément être un trou noir. C’est une découverte inattendue, nous étions en fait en train de chercher complètement autre chose » Fiona Harrison

« C’est la plus extrême violation de limite que nous avons jamais vue. Nous savions que certaines choses pouvaient aller légèrement au-dessus, mais ceci a explosé la limite » Fiona Harrison.

« Honnêtement, nous ne savons pas comment c’est possible, les théoriciens vont longtemps buter sur ce cas » Dom Walton

La luminosité de M82X-2 pulvérise ce qui est fixé par la limite d’Eddington, au-delà de laquelle un objet céleste est censé se désintégrer à cause de la trop forte pression de radiation.

M82X-2 est là, à pousser les chercheurs à se pencher sur d’autres sources de rayons X ultras lumineuses, qui ont peut-être été trop vite classées comme des trous noirs.

Une étoile morte qui brille dix millions de fois plus que le Soleil !

Honneurs

Chevalier de la Légion d’Honneur – 1984

Commandeur de l’Ordre national du Mérite – 1986

Officier de la Légion d’Honneur – 1990

Commandeur de la Légion d’Honneur – 1993

Officier de l’Ordre Mayo – Argentine 2000

Grand Officier de la Légion d’Honneur – 2009

Prix

Médaille de bronze du CNRS – 1964

Prix Rouen de cancérologie – 1971

Médaille d’argent du CNRS – 1973

Prix GALLIEN – 1985

Prix Louis JEANTET – 1986

Prix James BLUNDEL – 1986

Prix de la Fondation KORBER pour la recherche européenne – 1986

Prix Albert LASKER – 1986

Prix GAIRDNER – 1987

Prix du JAPON – 1988

Prix du roi FAISAL d’Arabie Saoudite ; Prix international de médecine – 1993

Prix de la fondation d’Amsterdam pour la médecine de l’Académie Royale Néerlandaise – 1994

Prix CEA (Comité de l’énergie atomique) – 1994

Prix Neil HAMILTON FAIRLEY du Royal Collège of Physicians of London – 1994

Prix Hippocrate de la Société Hellénique de médecine interne – 1995

Prix humanitaire Steve CHASE – 1995

Prix Rome FRÉGÉNÉ – 1996

Prix de la Croix-Rouge Japonaise – 1997

Prix de la Croix-Rouge Allemande – 1997

Prix Warren ALPERT USA – 1998

Prix Recherche et Médecine Institut des sciences de la santé Paris – 1999

Prix Prince des Asturies – 2000

Lauréat du National Inventons Hall of Fame – 2004

Prix EDC “Prestige” de l’école des dirigeants et créateurs d’entreprise Paris – 2005

Prix de l’Académie des sciences médicales de Bilbao – 2006 Prix du MBC News de Dubaï Arabie Saoudite – 2007

Prix Nobel de physiologie et de médecine Stockholm – 2008

Docteur Honoris Causa

Université de Louvain – Belgique

Université de Liège – Belgique

Université de Salonique – Grèce

Université Américaine de Paris – France

Collège de médecine Albert Einstein – New York

Université de Bologne – Italie

Université de Buenos Aires – Argentine

Université d’Urbino – Italie

Université de Montréal – Canada

Université Laval – Québec

Université de Londres – Royaume-Uni

Université de Bucarest – Roumanie

Université d’Athènes – Grèce

Membre académicien

Membre de l’académie des sciences de Madrid – 1987

Membre étranger de l’Académie Royale de Médecine de Belgique – 1988

Membre de l’Académie Française de Médecine – 1989 Membre de l’EMBO (organisation européenne de biologie moléculaire) – 1990

Membre de l’Académie Française des sciences – 1996

Membre honoraire de l’Académie de Médecine de Turin Italie – 2006

HUM, hum !

Voilà, voilà…à tous les Lacombe, Deray, Buzyn, Pelloux, Salomon, Caumes…

En vertu des pouvoirs que je n’ai pas,

Je te canonise et M82X-2 devient

LUX MONTAGNIER

Pour l’éternité…

