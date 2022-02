Plutôt que d’utiliser ses deux mains pour faire un cœur ; UTILISONS NOTRE CŒUR POUR FAIRE DEMAIN !

À RELIER À ÉCHEC & MAT !

Pour faire chuter les ANS–pires !

Pour que la mystification reste “reine” il faut bien que l’aveuglement et l’entêtement restent “Rois » !

“SORTIR DE” = Voilà ce que signifie très précisément EXISTER !

Peu importe “la règle” et/ou la méthode pourvu qu’on SORTE ensemble DE ce merdier, de l’A$ANTÉ et de l’A$CI€N€E pour EXISTER et non plus subsister dans cet ICI – IMMÉDIATEMENT et D’OÙ- NOUS SOMMES !

1 ► INSTANTANÉ de RIEN ► PAIX ► ci-dessus https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2022/02/paix.pdf

2 ► INSTANTANÉ de RIEN ► SOLUTION ► ci-dessous https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2022/02/solution.pdf

En attendant de se retrouver dehors à l’air libre, NOUS on sème et on essaime…

JBL1960 & RIEN

LUX – Hommage d’un presque RIEN en version PDF N° 120222 de 3 pages – Complétée & Enrichie par JBL1960 & RIENNE de ♥ ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2022/02/lux-hommage-dun-rien-et-dune-rienne-a-une-etoile-12-02-2022.pdf